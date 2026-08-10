검게 탄 '피폭 십자가' 아래, 조선인 희생자를 위한 추모제

지난 4일부터 6일까지 ' 히로시마 나가사키 원폭 조선인 희생자 추모제 준비위원회'는 히로시마 나가사키 원폭 81주년 세계평화대회와 원폭 금지 대회와 나가레가와 교회 '조선인희생자 추모제, 원폭 금지대회 등에 참가해 3일간 일정을 함께 했다.
둘째 날- 추모와 위로(8월 5일)
지난 5일 오후 1시 '히로시마 원폭 81주년 조선인 희생자 추모제'가 히로시마 나가레가와 교회에서 열렸다. 나가레가와 교회는 창립 140주년을 앞둔 유서 깊은 교회로 1945년 원폭 피해를 겪었다. 원폭 투하 중심지에서 800m 떨어져 있었음에도 교회는 틀만 남은 상태였고 1946년부터 다시 예배를 드리기 시작했다. 당시 자신도 원폭 피해자였던 다니모토 기요시 목사는 전후 교회 복구에 힘썼다. 특히 원폭 피해자 중에서도 약자인 '고아'와 '원폭 피해 소녀와 여성들'을 지원하는 활동을 했다고 한다.
나가레가와 교회 무카미 마레오 목사는 '일본 기독교 교회가 일본 천황제 국가주의 안에서 피해자만이 아니라 가해자로 전쟁 범죄에 가담'했음을 고백하며 사죄의 마음을 전했다. 1943년 주보에 예배 시작 전에 '기미가요'를 부르고 황궁을 향해 절을 했으며 일주일 동안 모여 '전쟁에서 승리하기를 바라는 기도회'를 열었다는 기록이 남아있다고 한다.
나가레가와 교회 본당에는 '원폭의 피해 역사를 그대로 드러낸 '피폭 십자가'가 걸려있다. 이 십자가는 원폭 투하 직후, 다니모토 기요시 목사와 신도들이 피폭된 교회 목재로 만들었다. 검게 탄 십자가를 보는 것이 고통스럽다는 이유로 오랫동안 낡은 신문지에 싸여 보관되어 있었다고 한다.
1995년 원폭 피해 50주년을 맞아 직접 원폭 피해를 알지 못하는 세대들에게 피해 사실을 알리기 위해 예배당 앞에 걸게 되었다. 무카미 마레오 목사는 '피폭 십자가'가 존재함으로 국내외 많은 사람들이 피폭의 실상을 알게 되어 피폭 십자가 아래에서 국가와 민족, 종교의 경계를 넘어 평화를 기도를 함께 드린다고 전했다.
나가레가와 교회에서 한국에서 동행한 스님 염불 독송이 울려 퍼졌고, 전기호 목사 기도문, 강우일 주교님의 미사 집전, 일본 각 종단 대표들이 차례대로 종교 의식으로 조선인 희생자들을 추모했다. 국가와 종교의 경계를 넘어 한마음으로 조선인희생자에 대한 추모와 위로 평화의 기도를 올린 시간이었다.
추모 공연은 첫 번째로 장순향 힌국민족춤꾼의 추모 춤이다. 26 히로시마 원폭 조선인 희생자 추모 작에 담긴 의미는 작가의 글로 대신한다.
"'망향(望鄕)'은 히로시마 원폭으로 희생된 조선인들의 넋을 기리는 추모춤이다. 타향에서 이름 없이 스러져간 이들의 삶과, 끝내 돌아가지 못한 고향에 대한 그리움을 몸짓으로 환기한다. 이 춤은 개인의 비극을 넘어, 역사 속에 묻힌 기억을 현재로 불러내는 의식이자 침묵을 깨우는 증언으로 전개된다.
소품에 부착된 버선은 조선을 상징하는 핵심 이미지이다. 버선은 전통적 삶의 흔적이자 민족적 정체성을 드러내는 표식으로, 고향의 땅을 딛고 살았던 일상의 기억을 환기한다. 동시에 이는 고국으로 돌아가지 못한 희생자들의 발걸음을 대신하며, 단절된 귀향의 서사를 시각적으로 드러내는 장치로 기능한다.
머리에 이는 하얀 꽃은 희생자들의 넋을 위로하는 상징적 장치이다. 특히 참가자의 머리 위에 잠시 머무는 장면은, 살아남은 자와 떠난 자 사이에 남겨진 혼의 흔적을 어루만지는 춤꾼의 현장적 표현이다. 이는 단순한 형상이 아니라, 지금 이곳에서 이루어지는 위령과 교감의 순간을 드러낸다.
하얀 꽃은 종이로 이루어진 가지 형태로, 전통 의례에서 사용되던 지화(紙花)의 의미와 맞닿아 있다. 이는 죽은 이의 영혼을 부르고 씻기며 보내는 의식적 상징으로, 이름 없이 사라진 존재들을 다시 이 자리로 불러오는 매개가 된다. 순백의 색은 죽음을 넘어선 정화와 애도를 의미하며, 찢기고 흩날리는 형상은 전쟁과 폭력 속에서 파편화된 삶과 기억을 드러낸다. 동시에 위로 뻗어 오르는 형상은 망향의 염원과, 끝내 닿지 못한 고향을 향한 영혼의 귀환을 상징한다.
'망향'은 잊힌 역사를 몸으로 새기는 행위이며, 오늘을 사는 우리가 반드시 마주해야 할 기억의 자리이다."
- 2026년 8월 5일 오후 1시 히로시마 나가레가와 교회
종이학 헌정 시간에는 참가자가 정성스럽게 접은 종이학을 단에 올리는 의식이 있었다. 종이학에는 평화를 향한 간절한 참가자들의 염원이 담겼다. 사사키 사다코가 원폭 희생자로 12세로 1955년에 사망한 이후에 사다코가 접던 종이학은 일본에서 세계 평화의 상징이 되었다.
원폭 평화기념관에는 사다코가 접은 종이학이 전시되어 있고 종이학을 접은 이유가 설명되어 있다. 사사키 사다코는 원폭 당시 1.6km 떨어진 곳에 살던 2살 아기였다. 집이 절반 가량 부서지면서 사다코는 바람에 날아갔는데 다행이 아무런 상처 없이 발견되었고 체육을 좋아하는 건강한 소녀로 자랐다.
초등학교 5학년이었던 1954년 사다코의 목 뒤에 종양이 발견되기 시작했고 원폭에 의한 백혈병으로 1년 이상 살 수 없다는 진단을 받는다. 사다코는 적십자 병원에 입원해 치료를 받는 동안 1천마리의 종이학을 접어 소원을 빌면 소원이 이루어진다는 옛 이야기를 듣고 종이학을 접기 시작한다. 1955년 8월 말쯤에는 손가락에 힘이 없어 바늘을 이용해 학을 접어야 했다. 1300여 개가 넘는 종이학을 접었지만 사다코는 1955년 11월 끝내 사망하고 만다.
사다코 사망 이후, 동급생들이 "원폭으로 죽은 모든 아이들을 위한 상을 만들자"라며 모금 활동을 벌였고, 13000여 학교가 동참해 1958년에 히로시마 평화기념공원에 '원폭의 아이의 상'이 설치되었다. 동판 아래에는 "이것은 우리의 외침이다. 이것이 우리의 기도이다. 세계의 평화"라는 문구가 새겨져 있다. 이곳은 세계 평화를 염원하는 상징적인 장소로, 많은 사람이 찾아와 종이학이 달린 종을 치며 평화를 기원한다.
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