국방부 "국군사관학교 창설, 합동성·효율성 강화 목적"

큰사진보기 ▲10일 서울 용산구 국방부에서 정빛나 대변인이 옛 청사 복귀 후 첫 정례브리핑을 하고 있다. 윤석열 정부 당시 '용산 대통령실 이전'으로 대통령실에 청사를 내줬던 국방부는 약 4년 만에 다시 옛 청사로 이전 작업을 시작해, 부서별로 순차적으로 이사 작업을 진행하고 있다. 2026.8.10 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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국방부는 10일, 육·해·공군사관학교를 통합하는 국군사관학교 창설 목적이 미래전 대비, 교육 효율화, 합동성 강화 등이라고 다시 강조했다.정빛나 국방부 대변인은 이날 오전 정례브리핑에서 '국방부 업무보고에서 이 대통령께서 사관학교 통합이 육사에 대한 문책 차원이라는 뜻을 밝혔다'는 지적에 대해 "여러 차례 설명드렸듯이 국군사관학교 창설은 미래전 대비와 교육 효율화, 합동성 강화 측면에서 추진되고 있다"고 답변했다.앞서 이재명 대통령은 지난 5일 국방부 하반기 업무보고에서 "군사 쿠데타를 벌이고 나라의 헌정질서를 통째로 파괴하는 행위를 세 번씩이나 저질렀는데도 여전히 압도적인 위치를 차지하고 있었다"고 육군사관학교(육사)를 비판한 바 있다.이를 놓고 국민의힘은 8일 "이 대통령의 이번 발언은 통합의 실질적인 목적이 군사교육 개혁이 아니라 육사에 대한 정치적 응징에 있는 것 아니냐는 의구심을 스스로 키웠다"면서 "(국군사관학교)졸속 추진을 즉각 중단해야 한다"고 주장했다.정 대변인은 "대통령 발언에 대해 국방부가 평가하는 것은 부적절하다"면서도 "잘못된 역사와 단절하고 헌법과 국민에 충성하는 국군 정체성을 확립하는 것 또한 국방부의 과제"라고 강조했다.정 대변인은 이어 "국군사관학교 창설은 미래 전장의 전 영역을 통합할 수 있는 능력과 첨단과학기술 전문성을 가진 장교를 생도 시절부터 길러야 한다는 문제의식에서 출발했다"면서 "학령인구 감소 등 현실적 제한을 극복하고 예산과 인력을 집중해 비효율을 해소하고 규모의 경제를 달성하기 위한 것"이라고 설명했다.한편, 이날 브리핑은 국방부가 다시 옛 청사로 복귀한 뒤 열린 첫 브리핑이었다.정 대변인은 윤석열 정부 당시 대통령실 이전에 따라 국방부가 합동참모본부(합참) 청사로 옮겨 간 것에 대해 "비상식적이고 비정상적으로 이사를 가서, 기자들도 수년간 좁은 브리핑룸에서 고생들 하셨다"면서 "국방부는 앞으로 국민의 군대로서 더 국방 정책에만 매진할 수 있도록 박차를 가해 나가겠다"고 밝혔다.국방부는 윤석열 정부의 용산 대통령실 이전에 따라 2022년 5월부터 대통령실에 청사를 내주고 인근 합참 청사로 이전해 같은 건물을 써왔다. 이후 이재명 대통령 취임 이후 대선공약에 따라 2025년 12월 대통령실이 청와대로 복귀하면서, 다시 옛 청사로 돌아오게 됐다.