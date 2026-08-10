네타냐후 가자 평화 구상 거부, 트럼프에 공식 반기

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 미국 워싱턴 DC 백악관 이스트룸에서 기자회견을 하기 위해 도착하고 있다. 2025.2.4 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

네타냐후 이스라엘 총리가 오랜 침묵을 깨고 트럼프 대통령이 구성한 가자 평화위원회(BoP)의 평화 구상에 대한 거부를 공식적으로 밝혔다. 트럼프 대통령은 7월 30일 사회관계망을 통해 가자지구를 통치하는 하마스가 평화위원회와 무장해제에 합의한 사실을 알렸다. 이후 평화위원회도 사회관계망을 통해 합의를 알렸다. 이에 대해 이스라엘 극우 성향 정치인들은 개인적으로 강한 반발을 표했지만 네타냐후 정부는 공식 반응을 내놓지 않았다.네타냐후 총리는 긴 침묵을 깨고 9일(현지 시각) 내각회의에서 공식적으로 평화위원회의 계획을 거부한다고 밝혔다. 그는 "분명히 말하고 싶다. 이스라엘은 15개 항의 (평화 구상)문서를 거부한다"라면서 "이스라엘군은 하마스 무장해제까지 어떤 철수도 하지 않을 것"이라고 강조했다.네타냐후 총리는 또한 "하마스의 무장해제는 중화기, 경화기 등 모든 무기를 의미한다. 가상의 것이 아닌 진짜 무장해제를 얘기하는 것"이라며 하마스가 먼저 모든 무기를 버려야 한다고 주장했다. 평화위원회는 하마스의 단계적인 무장해제와 함께 이스라엘군의 단계적 철수를 요구했는데 네타냐후 총리는 하마스가 완전히 무장을 해제하기까지는 가자지구를 떠나지 않을 것임을 분명히 한 것이다.네타냐후 총리의 공식적인 거부에 대해 하마스는 같은 날 사회관계망에 올린 성명을 통해 하마스는 평화위원회의 계획에 완전히 헌신적인 태도를 유지하고 있음을 밝혔다. 그러면서 중재국들과 보증국들이 "절차를 틀어지게 할 수 있는 어떤 위반이나 불이행을 방지하는 책임을 다해 줄 것"을 촉구했다. 특히 하마스 고위 관리인 바심 나임은 사회관계망을 통해 네타냐후 총리와 이스라엘 정부가 평화위원회의 계획을 따르도록 중재국들과 미국의 "압력 행사(exert pressure)"를 기대한다고 밝혔다.평화위원회와의 무장해제 합의가 알려진 후 하마스 협상단의 일원인 가지 하마드는 여러 언론과의 인터뷰에서 하마스 무장해제의 전제조건이 이스라엘군 철수라는 점을 강조했고 동시에 2025년 10월 10일 휴전 발효 이후 지속적으로 휴전을 위반하는 이스라엘의 휴전 준수를 요구했다. 그러나 네타냐후 총리는 9일 발언을 통해 이런 하마스의 요구 또한 전부 거부했다.네타냐후 총리의 발언은 트럼프 대통령에게 공식적으로 반기를 든 것으로 볼 수 있다. 트럼프 대통령은 7월 30일 하마스 무장해제 합의를 발표하면서 이를 "기념비적인 걸음(a nomumental step)"이라고 부르고 네타냐후 총리에게 우회적으로 수용을 압박했다. 트럼프 대통령의 사회관계망 발표 후 미 고위 관리가 기자들에게 이스라엘의 수용을 언급하면서 "그러지 않는다면 트럼프 대통령이 아주 아주 실망할 것"이라고 말한 것 또한 네타냐후 총리에 대한 압박이었다.그러나 네타냐후 총리는 10일 동안의 침묵 끝에 공식적으로 거부를 표시하면서 트럼프 대통령의 구상에 찬물을 끼얹었다. 네타냐후 총리의 공식적인 거부는 사실상 트럼프 대통령과 평화위원회의 향후 가자지구 재건 구상을 저지하는 것이라는 점에서 파장이 클 수밖에 없다.특히 네타냐후 총리가 트럼프 대통령과의 관계가 아닌 자신의 정치적 이익을 선택했다는 점은 시사하는 바가 크다. 이는 네타냐후 총리가 10월 총선을 앞두고 정치적 승부수를 두어야 하는 절박한 상황에 처했음을 보여준다. 그리고 이는 이란 전쟁이 자신의 계획대로 되지 않고 이제는 종전 협상에서도 배제된 상황에서 네타냐후 총리가 가자지구 상황을 최대한 이용할 가능성이 커졌음을 의미한다.이런 이유로 향후 가자지구에 대한 이스라엘의 공격이 강해질 수 있다는 우려가 커질 수밖에 없는 상황이다. 7월 30일 하마스 무장해제 합의에 대해 공식 방침을 내지 않은 이스라엘은 가자지구에 대한 공격으로 사실상 답을 대신했다. 이틀 뒤인 8월 1일 이스라엘의 공격으로 가자지구에서는 19명이 사망했다. 8월 1일과 2일 주말 동안의 사망자는 26명에 달했다. 평화위원회의 니콜라이 믈라데노프 특사는 이에 대해 "가자지구의 민간인이 살해되고 의료 시설이 파괴됐다"라면서 공격을 비난했다.네타냐후 총리가 내각회의 발언에서 팔레스타인 국가 건설에 대한 반대 뜻을 분명히 밝힌 점 또한 이스라엘의 가자지구 공격이 강화될 수 있다는 우려를 하게 한다. 그는 "내가 총리로 있는 한 팔레스타인 국가는 없을 것"이라고 말했다. 이는 국제사회가 가자지구 재건을 언급하는 것 자체를 제지하기 위해 자신이 총리가 되어야 한다는 점을 강하게 피력한 것으로 볼 수 있다. 그리고 이는 곧 가자지구에서 이스라엘군을 철수하지 않고 가자지구를 장악하겠다는 의지의 표명으로도 볼 수 있다.네타냐후 총리는 지난 몇 년 동안 가자지구 전쟁, 이란 전쟁 등을 통해 자신의 불안한 정치적 입지를 강화하고 총선에서의 승리를 위한 기반을 다져왔다. 그러나 이란 전쟁이 자기 뜻대로 흘러가지 않으면서 이제 남은 건 가자지구 전쟁밖에 없는 상황이 됐다. 이것이 네타냐후 총리의 가자지구 공격 강화를 우려하게 만드는 점이다. <가디언>도 7월 16일 보도를 통해 네타냐후 총리가 10월 총선 상황이 불리해지면 가자지구에 대한 전면 공격이라는 도박을 할 수 있다고 분석했다.이스라엘의 가자지구 공격 강화를 우려하게 하는 또 다른 이유는 네타냐후의 평화위원회 평화 구상 거부가 곧 종전 협상을 거부하는 것이고 이는 휴전을 파기할 수 있다는 의미기도 하기 때문이다. 이스라엘이 휴전을 사실상 파기하면 가자지구의 인명 피해는 커질 수밖에 없다. 지금까지 이스라엘의 공격으로 생긴 사상자 수가 이런 우려를 가능하게 한다.9일 가자지구 보건부는 가자지구 전쟁 시작 후 최소 73,386명의 사망자와 174,250명의 부상자가 발생했고, 휴전 이후에만 1,258명의 사망자와 4,129명의 부상자가 발생했다고 밝혔다. 6일 유엔은 휴전 300일 동안 300명 이상의 어린이가 사망했다고 밝히기도 했다. 이런 상황에서 이스라엘이 노골적으로 휴전을 무시하면 사상자는 급증할 수밖에 없다. 하마스 무장해제 합의 발표 후 보란 듯이 이뤄진 이스라엘의 공격 그리고 네타냐후 총리의 평화위원회 평화 구상에 대한 거부 발언이 이런 우려를 하게 만든다.자신의 정치적 생존을 위해 다시 가자지구 전쟁을 이용하려는 네타냐후 총리를 막을 수 있는 건 미국과 트럼프 대통령밖에 없다. 그리고 가장 효율적인 수단은 미국의 이스라엘에 대한 군사 지원 중단이다. 그러나 가자지구에서 집단 학살을 포함한 온갖 전쟁범죄가 저질러지던 상황에서도 군사 지원을 계속했던 상황으로 본다면 그럴 가능성은 전혀 없다.네타냐후의 공식적인 거부에 대한 백악관 반응은 아직 나오고 있지 않다. 트럼프 대통령이 네타냐후 총리에게 어떤 압력을 가할지 또는 어떤 유화책을 쓸지는 알 수 없지만 그것이 가자지구에 현재보다 더 심각한 상황을 야기할 수 있다는 점에서 우려가 커지는 상황이다.