"40도 급경사에 태양광 들어서면 마을 잠긴다"

큰사진보기 ▲경남고성군 영오면 본양마을 이장및 마을주민, 하학열 고성군수 만나경남고성군 영오면 본양마을 주민들이 마을 뒷산에 추진중인 태양광 설립 백지화를 주장하며 하학열 고성군수를 만나 반대 이유를 설명하고 있다. ⓒ 박일우 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난해 집중호우로 산에서 내려운 빗물이 마을을 덮쳤다.본양마을 윤판기 이장이 촬영한 당시 사진. 이날 윤 이장은 사진과 동영상을 하학열군수와 군 관계자에게 보여주며 반대 이유를 설명했다. ⓒ 사진. 본양마을 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲고성군 개발과 담당자가 도면을 보여주며 태양광 시설 부지를 설명하고 있다.고성군 관계자가 태양광 설치 사업자가 제출한 도면과 시설규모에 대해 설명하고 있다. ⓒ 박일우 기자 관련사진보기

큰사진보기 ▲하학열 고성군수가 주민들의 민원을 듣고 있다.하학열 고성군수는 이날 본양마을 주민들로부터 반대 의견을 청취한 뒤 주민들이 불안해하지 않토록 철저히 검토하라고 지시했다. ⓒ 박일우 기자 관련사진보기

▲지난해 집중호우에 불어난 물이 마을 덮쳐 윤판기 이장은 지난해 마을을 덮친 빗물이 집 마당까지 밀고 들어 왔다며 태양광 백지화를 주장하고 있다. 본양마을 영상제공 관련영상보기

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덧붙이는 글 | 후속보도 있음.

경남 고성군 영오면 본양마을 뒷산에 추진 중인 약 1만 6500㎡(5천여 평) 규모의 태양광 발전사업을 둘러싸고 주민들이 집중호우에 따른 침수 위험을 제기하며 사업 전면 재검토를 요구하고 있다. 주민들은 사업 추진 과정에서 주민 동의를 얻기 위한 금품 제공이 있었다고 주장하며, 마을 공동체가 찬반으로 갈라졌다고 주장했다.윤판기 본양마을 이장과 주민들은 지난 8일 하학열 고성군수를 만나 사업 예정지 도면과 항공사진, 지난해 집중호우 당시 촬영한 침수 사진과 동영상 등을 제시하며 주민 안전 대책 마련을 촉구했다.주민들은 사업 예정지가 평균 40도 안팎의 급경사지에 있어 태양광 발전시설이 설치될 경우 산림이 빗물을 머금는 기능이 약화되고, 집중호우 때 산에서 내려오는 빗물이 지표면을 따라 한꺼번에 마을로 유입될 수 있다고 주장했다.이어 "현재도 집중호우가 내리면 산에서 흘러내린 빗물이 저수지와 소하천을 거쳐 마을로 몰리면서 하천이 범람하고 도로와 주택이 침수되고 있다"라며 "지난해 폭우 때는 빗물이 대문 안까지 들이닥치고 차량 통행이 통제될 정도였는데 태양광 시설까지 들어서면 마을 전체가 침수되는 피해를 입을 수 있다"라고 우려했다.주민들은 사업자가 태양광 시설 하부에 설치하겠다고 제시한 침사지(저류시설)에 대해서도 "규모가 너무 작아 급경사에서 한꺼번에 내려오는 빗물을 감당하기 어렵다"라며 "사업자가 제출한 용역 결과만으로 판단하지 말고 제3의 전문기관이 3차원 시뮬레이션 등을 통해 침수 위험과 기존 배수시설의 통수 능력을 객관적으로 검증해야 한다"라고 요구했다.하학열 군수는 이날 주민들이 제출한 침수 사진과 동영상, 사업 예정지 도면 등을 직접 확인한 뒤 주민들의 의견을 끝까지 청취했다.하 군수는 "주민들이 불안해 하는 부분은 행정이 반드시 확인해야 한다"라며 담당 부서에 태양광 발전사업의 설계와 배수계획, 침사지 규모의 적정성, 집중호우 시 침수 가능성, 기존 배수시설의 통수 능력 등 위험요소를 전면 재검토하고, 필요할 경우 외부 전문기관의 의견을 수렴해 객관적인 안전성 검증을 실시한 뒤 주민들이 불안해하지 않도록 충분히 설명하라고 지시했다.이번 사업을 둘러싸고 주민 동의 과정의 적절성을 둘러싼 논란도 이어지고 있다. 윤판기 이장은 "사업 시행사 측이 주민들의 찬성 동의를 얻기 위해 개별적으로 주민들을 만나 금품을 제공한 것으로 알고 있다"라며 "정확히 누구에게 얼마가 전달됐는지는 확인하지 못했지만 주민들 사이에서는 돈이 오간 것으로 알려져 있다"라고 주장했다.이어 "돈을 받고 사업에 찬성하는 주민들과 반대하는 주민들 사이의 갈등이 깊어지면서 수십 년 동안 가족처럼 살아온 마을이 태양광 사업 하나 때문에 사실상 반으로 갈라졌다"라며 "이제는 서로 얼굴을 마주쳐도 인사조차 하지 않을 정도로 공동체가 무너졌다"라고 울분을 토했다.이에 대해 사업시행사 대표는 기자와 한 통화에서 "회사 본부장이 마을 이장에게 현금 200만 원을 전달했고 이후 돌려받았다"라고 말했다.반면 윤 이장은 "당시 집을 비운 사이 누군가 음료수 상자와 함께 돈봉투를 집에 두고 갔고, 약 일주일 뒤 사업시행사 측으로부터 '음료수 상자와 돈봉투를 두고 왔으니 확인해 보라'는 연락을 받았다"라며 "집 안에서 돈봉투를 확인한 뒤 곧바로 회사 측에 반환했다"라고 설명했다.사업시행사 대표는 또 "처음에는 가구당 100만 원과 마을발전기금을 제안했고 이후 가구당 150만 원까지 지원하는 방안을 협의했다"라며 "주민 지원 차원이었다"라고 밝혔다. 그러나 주민들은 "발전기금이 아니라 사업 찬성 동의를 얻기 위한 금품 제공이었다"라고 주장했다.이번 논란은 태양광 발전사업의 환경성과 경제성 논란을 넘어 급경사지 개발에 따른 침수 위험, 주민 안전, 주민 동의 절차의 적정성, 금품 제공 논란에 따른 공동체 분열로까지 확산하고 있다. 주민 안전을 둘러싼 우려와 사업 추진 과정의 적절성 논란이 맞물리면서 향후 고성군의 재검토 결과와 사업 추진 여부에 관심이 집중되고 있다.※ 기사에 언급된 주민 동의 과정에서의 금품 제공 의혹은 주민 측의 주장이며, 현재 사실관계가 사법적으로 확정된 것은 아니다. 사업시행사 측은 이장에게 현금 200만 원이 전달됐다가 반환된 사실은 인정하면서도, 주민 지원은 마을발전기금과 주민 지원 차원이었다는 뜻을 밝혔다.