장수사과, 고령화 농가에서 지속 가능한 까닭

큰사진보기 ▲전북 장수 비행기재 전망대의 라이더, 전북 순창의 권윤섭 씨와 김현옥 씨. ⓒ 이완우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲금남호남정맥 장수 팔공산 사과 농장 ⓒ 이완우 관련사진보기

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큰사진보기 ▲호남정맥 장수 팔공산 부자농장의 전대호 대표, 지역의 농민과 학교의 연대 계획을 이야기하고 있다. ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲장수 팔공산 기슭의 산길, 길옆 수직 절리 바위(밑변 10m, 높이 5m)와 바위 틈에 자란 커다란 두 그루의 소나무 ⓒ 이완우 관련사진보기

큰사진보기 ▲장수 팔공산 기슭의 산길, 길옆 수직 절리 바위(밑변 10m, 높이 5m)와 바위 틈에 자란 커다란 두 그루의 소나무. ⓒ 이완우 관련사진보기

지난 9일 아침, 전북 장수 산서면에서 비행기재를 넘어 장수읍 용계리의 한 사과농장으로 향했다. 흔히 '아흔아홉 구비'라 불릴 만큼 험준한 비행기재를 넘을 때면, 기자는 어느 시인의 시 작품이자 전설처럼 내려오는 30여 년 전 이야기가 떠오른다.1990년대 중반 무렵, 장수군 학생 백일장 대회에 참가하는 몇 명의 학생과 교사가 승객의 전부인 군내버스가 비행기재를 꾸불텅꾸불텅 넘고 있었다. 그런데 운전기사가 고개 중턱 심심 산골에 다다르자, 점심이나 먹고 가자며 불쑥 차를 세웠다.고개 아래 솔숲에서 왁자지껄한 소리가 났는데, 마침 운전기사의 동네 사람들이 화전놀이를 나온 참이었다. 시인은 그들 틈에 섞여 막걸리 한 사발을 시원하게 얻어 마셨다. 학생들과 여교사도 화전놀이 음식을 정겹게 나누었다.느릿하지만 정겹던 30년 전 낭만 어린 이야기가 한 편의 시가 되어 액자로 걸려 있는 비행기재의 전망대에 이르렀다. 자전거를 세워두고, 오수 분지의 너른 풍경을 내려다보는 두 명의 라이더. 전북 순창에 거주하는 권윤섭(49세) 씨와 김현옥(42세) 씨였다. 검은색 자전거 저지와 바지, 헬멧과 클릿 슈즈를 맞춰 입은 모습에서 장거리 라이딩의 베테랑 기운이 느껴졌다.그들은 순창에서 이른 아침에 출발하여 비행기재에 올랐고, 이내 수분재와 복성이재를 거쳐 지리산 성삼재를 넘은 뒤 구례에서 섬진강 자전거길을 따라 순창으로 복귀할 예정이라고 말했다. 금남호남정맥과 백두대간을 넘어 금강, 낙동강과 섬진강 수계를 달리는 이들의 동선은 대략 220km에 달하는 장거리 코스였다.비행기재에서 시인의 낭만과 라이더의 열정을 뒤로하고 장수읍 용계리 '부자농장'에 도착했다. 요즘 가뭄이 지속되어 과수원에는 사과나무 급수 작업을 하고 있었다. 금남호남정맥 팔공산의 비행기재 농장은 풋풋한 여름 사과들의 연두색 생명력으로 가득하였다.전대호(51세) 씨의 부친 전수용 씨는 원래 경기도 이천에서 사과 농장을 경영하였다. 1988년에 전수용 씨는 고산지대 기후 조건을 찾아 장수 두산리에 과수원을 개척하였고, 7명이 함께 '거연협동농장'을 시작하였다. 전수용 씨는 1995년에 용계리에 '부자농장'을 열었고, 이 해부터 장수사과가 활성화되었다.전대호 씨는 대학에서 원예학과를 전공하고 1999년 장수로 들어왔다. 2000년 초반부터 '장수사과 청년회'를 조직하였고, 뜻이 맞는 청년회 회원 일부가 '신농사과 작목반'을 만들면서 2009년에 '신농영농조합법인'을 설립하였다. 전대호 씨는 현재 해발 580~590m의 산자락에 1만1천 평 규모의 사과 과수원 '부자농장'을 대(代)를 이어서 일구고 있다.최근 이상기후로 인해 장수 지역에서도 해발 400m의 지대는 기후 영향을 받기 시작하였다. 그러나 전대호 씨가 자리 잡은 호남정맥의 팔공산 기슭인 용계리 일대는 해발 600m에 가까운 고지대다. 한낮 기온이 34도까지 올라가더라도, 해만 넘어가면 기온이 떨어지는 청량한 기후로 아직은 사과 품질이 우수하다고 평가 받는다.전대호 씨는 저지대 사과 재배 농가를 위한 고지대 단지화 등 장기적인 대책을 지역 농민들과 연대하여 지자체에 건의하고 있다. 기후 변화에도 장수 사과는 아직 몇십 년은 고산지대의 경쟁력을 유지할 수 있다고 보고 있다.전대호 씨의 자녀 삼 남매는 '우리 중에 누군가 가업을 이을 후계자가 되어야 한다'라며 대(代)를 이을 의지를 다지고 있다고 한다. 전대호 씨가 부친의 가업을 이었고, 사과 농장의 미래를 다음 세대가 준비하는 '부자(父子) 농장'임을 확인할 수 있었다.또한 전대호 씨는 농촌 고령화와 일손 부족 문제에 당면한 장수에서 '신농영농조합법인'의 대표로서 활동하며 지역 어르신 농가들을 돕고 있다. 장수 사과의 명성을 일군 1990년대 당시 50대였던 농부들이 이제는 80대 이상의 고령이 되어 사과를 따고 선별해 출하하는 일조차 버거워졌기 때문이다.이에 영농법인이 매년 23~30여 농가에 인력을 지원하여 사과를 수확하고 등급별로 선별·포장했다. 공판장에 출하하는 대신 추석 선물이나 온라인 쇼핑몰 등의 판로를 개척하여 직접 주문 고객에게 배송·정산해 주는 역할을 맡았다. 힘들게 농사지은 사과의 판로와 출하를 법인이 책임져 줌으로써, 고령의 어르신들이 농사를 접지 않고 사과농장을 계속 지켜나갈 수 있도록 튼실한 버팀목이 되었다.전북 덕유샘학교가 장수군 계북면의 옛 원천초등학교 부지에 자리를 잡고 2026년 3월 1일에 개교하였다. 학교 이름에는 맑고 푸른 덕유산 자락에서 학생들이 샘물처럼 끊임없이 새로운 배움과 꿈을 피워나가길 바라는 따뜻한 뜻이 담겨 있다.이 학교는 전북 동부산악권(무주·진안·장수) 지역 장애 학생들의 원거리 통학 불편을 해소하고 맞춤형 교육을 제공하기 위해 세워진 공립 특수학교다. 중학교, 고등학교 과정과 더불어 졸업 후 자립을 돕는 전공과까지 함께 운영한다. 지역 내 장애 학생들에게 안정적인 학습권을 보장하며, 체계적인 프로그램을 통해 사회 구성원으로 자립할 수 있도록 교육하는 것이 궁극적인 목표다.이러한 덕유샘학교의 취지에 공감한 전대호 씨는 학교와 MOU를 맺고, 올봄부터 학생과 교사들을 농장으로 초대해 사과나무의 열매를 솎아내는 '적과' 체험학습을 진행했다. 학생들이 안전하고 즐겁게 참여할 수 있도록, 작업하기 힘든 높은 가지의 열매들은 농장 측에서 미리 솎아두었다.전대호 씨는 "적과 작업을 하던 한 여학생이 겉으로는 표정 변화가 없었는데, 선생님은 '지금 아주 기분이 좋은 상태'라고 귀띔해 주었다"라고 말했다. 학생들의 감정 표현 등을 이해하고 공감하는 계기가 되었다고 한다. 올가을 사과 수확 체험까지 예정되어 있다.전대호 씨는 특수학교 학생들의 취업과 사회 진출이라는 학교의 최종 목표를 위해, 자신이 운영하는 영농법인의 시스템을 활용한 '산학협동' 모델을 지역사회와 연대하여 구상하고 있다.상대적으로 집중 유지 시간이 짧은 학생들의 특성을 고려해 사과 선별과 포장 작업 등 공정별로 세분화하고, 나아가 관내 학교에 아침 식사 대용으로 납품할 '컵과일 사업' 등을 구상하여 학생들에게 맞춤형 일자리를 설계하고 있다고 말했다.전대호 씨는 지역 사회와 농장의 연계가 곧 '인구 소멸'을 늦추고 극복하는 작은 실천이라고 믿고 있었다. 현재 거주하는 2만 명 남짓한 장수 군민들, 특히 장애 학생들과 그 가족들이 지역 내에서 일자리를 찾아서 공동체의 일원으로 보람되게 생활할 수 있도록 '삶의 질'을 높여주는 것이 우선이라고 말했다. 고령 농가를 돕고 특수학교 학생들의 자립을 돕는 그의 공동체적 실천이, 위기에 처한 지방 소멸 시대에 가능성 있는 희망의 새싹을 틔우고 있었다.전대호 씨 농장에서 돌아오는 팔공산 기슭의 산길, 길옆에는 수직 절리로 갈라진 틈 사이로 굵은 뿌리를 내린 커다란 소나무를 품은 거대한 바위가 마주 보고 우뚝 서 있었다. 장수 팔공산으로 이어지는 금남호남정맥을 넘는 비행기재에는 시인의 낭만, 라이더의 열정과 함께 전대호 씨 '부자농장'이 지켜온 장수사과의 뿌리와 지역사회의 연대가 함께 어우러져 있었다.