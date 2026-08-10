"수행평가 어떻게 준비해요?" 교사 6명이 답했습니다

"선생님, 그래서 이건 어떻게 준비해야 해요?"

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"결론에는 뭐라고 써요?"

"그래프는 그렸는데 그 다음에는요?"

"예상과 다르게 나왔는데 틀린 건가요?"

큰사진보기 ▲국·영·수·사·과 현직 교사 6명이 함께 쓴 <한 권으로 끝내는 중등 수행평가 최상위 전략>과목별 수행평가 준비 방법과 실제 활용할 수 있는 전략을 담았다. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 <한 권으로 끝내는 중등 수행평가 최상위 전략> 공저자로 참여한 경험을 바탕으로 작성했습니다.

수행평가를 앞두면 교실에서 자주 듣는 질문이다. 과학 시간에는 실험을 하고 데이터를 모은다. 이 과정을 보고서로 써야 하는데, 아이들은 보통 보고서를 어떻게 써야 하는지 묻고, 그래프를 그리거나 개념을 어떻게 설명해야 하는지 어려워한다. 예상했던 것과 다른 실험 결과가 나오면 "실험을 잘못한 것 같아요"라고 말하는 학생도 있다.수행평가는 정기고사 형태로 치러지는 한 번의 시험과는 조금 다르다. 발표하고, 조사하고, 실험하고, 글을 쓰면서 배운 것을 여러 방식으로 보여줘야 한다. 국어·영어·수학·사회·과학 모두 '수행평가'라는 이름을 쓰지만 실제로 준비해야 하는 방식은 교과마다 상당히 다르다. 학생들이 수행평가 안내문을 받아 들고 어디서부터 시작해야 할지 막막해 하는 이유다.그런 질문에서 한 권의 책이 시작됐다. 각 과목을 실제로 가르쳐 온 교사들이 학생들에게 직접 설명해 보면 어떨까. 그렇게 국어·영어·수학·사회·과학 현직 교사 6명이 한 권의 책을 함께 쓰게 됐다.함께한 선생님들은 이미 여러 권의 책을 쓰고 강의와 글쓰기, 다양한 콘텐츠를 통해 학생과 학부모, 교사들과 소통해 온 분들이다. 나는 그 사이에서 과학을 맡았다.오랫동안 학교에서 과학을 가르치면서 수업과 연구, 교사학습공동체, 강의와 글쓰기를 통해 학교 안에서 만들어진 경험을 학교 밖과 연결하는 일을 해왔다. 교실에서 시작된 질문을 연구로 옮기고, 다시 글과 강의로 나누는 일을 계속하다 보니 이번에는 그 길이 책으로 이어졌다.처음 공저 제안을 받았을 때는 걱정보다 설렘이 컸다. 그러나 막상 원고를 쓰기 시작하니 생각보다 쉽지 않았다. 교사에게는 너무 익숙한 말을 학생이 이해할 수 있는 언어로 바꾸는 일이 필요했다. 내가 아는 내용을 쓰는 것과 누군가가 실제로 활용할 수 있도록 설명하는 것은 다른 일이었다.과학 수행평가에서는 정답만큼 과정이 중요하다. 실험을 계획하고, 관찰한 내용을 기록하고, 자료를 표와 그래프로 나타내고, 그 결과가 무엇을 의미하는지 설명해야 한다. 결과가 예상과 다르더라도 왜 그런 결과가 나왔는지 생각하고 근거를 찾아가는 과정 자체가 과학이다. 수업에서는 이런 질문을 자주 만난다.나는 이런 질문들을 떠올리며 원고를 썼다. 학생들에게 단순히 "잘해야 한다"고 말하기보다 무엇을 보고, 어떻게 기록하고, 어떤 근거로 설명해야 하는지 보여주고 싶었다.다른 교과의 원고를 읽으면서 비교하고 다듬어 나갔다. 어렵게 쓴 문장을 풀고, 불필요한 내용을 덜어내고, 실제 학생이 따라 할 수 있는지 다시 생각했다. 다른 저자들과 호흡을 맞추고 출판사의 의견을 받아 수정하는 과정도 이어졌다. 원고를 다 썼다고 생각한 뒤에도 교정과 수정은 계속됐다.책 한 권이 만들어지는 시간은 생각보다 길었다. 하고 싶은 이야기를 쓰는 것과 독자가 읽을 수 있는 글을 만드는 것은 달랐다. 무엇을 더 넣을지 보다 무엇을 덜어낼지 고민할 때도 많았다.그 시간을 꽤 치열하게 달려왔다. 낮에는 주로 본업과 업무를 처리하고 다른 일을 마친 뒤 저녁에는 다시 원고 파일을 열었다. 원고가 책의 형태로 바뀌고, 표지가 나오고, 마침내 내 이름이 적힌 책을 처음 마주했을 때는 묘한 기분이 들었다.함께한 다섯 분의 선생님에게도 감사했다. 이미 저자로서 여러 길을 걸어온 분들과 한 권에 이름을 올리고 같은 목표를 향해 원고를 만들어가는 과정에서 많이 배웠다.그리고 나 자신에게도 작은 박수를 보내고 싶었다. 학교에서 수업하고, 연구하고, 사람들을 만나고, 글을 쓰며 계속 무언가를 연결해 왔다. 그렇게 달려온 시간이 어느 순간 한 권의 책으로 이어져 있었다.책이 나왔지만 이제부터가 더 궁금하다. 이 책이 어디까지 갈 수 있을까. 수행평가 안내문을 받아 들고 한참을 바라보는 학생에게 갔으면 좋겠다. 무엇부터 해야 할지 몰라 시작하지 못하는 학생에게도 닿았으면 한다. 아이의 수행평가를 어떻게 도와야 할지 고민하는 부모에게도, 학생들에게 수행평가를 조금 더 쉽게 설명하고 싶은 교사에게도 도움이 되면 좋겠다.학교와 교사, 수업에 따라 수행평가의 모습은 달라진다. 한 권의 책이 모든 수행평가의 정답을 제시할 수는 없다. 그래도 "수행평가, 도대체 어떻게 준비해야 하지?"라는 질문 앞에서 멈춰 선 학생에게 첫 번째로 무엇을 해야 하는지는 알려줄 수 있는 책이었으면 한다.책을 쓰는 동안 우리가 여러 번 돌아본 곳도 결국 교실이었다. 학생들이 어디에서 막히는지, 어떤 설명이 실제로 도움이 되는지 생각하며 한 장 한 장을 채웠다. 이제 이 책이 책장에 머무르지 않고 여러 학교와 교실을 지나, 수행평가 때문에 고민하는 아이들의 책상 위까지 가 닿기를 바란다. 그리고 그곳에서 누군가의 막막한 시작을 조금은 가볍게 해줄 수 있었으면 좋겠다.