방학 중에 모인 초·중·고 학생과 과학교사들

"선생님, 오늘 만나는 학생들은 초등학생인가요?"

"네. 멘티 학생들은 초등학생이고, 중·고등학생들이 멘토로 함께해요."

큰사진보기 ▲여름방학 과학관에 모인 멘토·멘티와 과학교사.8월 8일 충남과학교육원에서 열린문화지역아동센터 초등학생 멘티와 중·고등학생 멘토, 충남융합과학연구회 소속 과학교사들이 과학 체험활동을 앞두고 모여 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

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큰사진보기 ▲과학교사와 함께 체험하는 기초과학 전시물.8월 8일 충남과학교육원을 찾은 학생들이 과학교사와 함께 전시물을 체험하고 있다. ⓒ 송민규 관련사진보기

큰사진보기 ▲과학으로 함께한 멘토·멘티의 특별한 하루.8월 8일 충남과학교육원에서 과학 체험활동을 마친 열린문화지역아동센터 초등학생 멘티와 중·고등학생 멘토, 교육봉사 참여자들이 기념촬영을 하고 있다. 이날 충남융합과학연구회 소속 과학교사 5명이 참여해 학생들의 과학 체험을 지원했다. ⓒ 박주연 관련사진보기

덧붙이는 글 | 학교와 교사의 역할은 교실 밖에서도 이어질 수 있습니다. 교사들이 함께 연구한 경험과 각자의 전문성을 지역사회와 나누고, 학교가 다른 아이들을 만나 새로운 배움을 지원하는 것도 그 방법 가운데 하나입니다. 이번 활동 역시 지역에서 이어져 온 교육봉사에 과학교사들이 힘을 보태면서 만들어졌습니다. 지역과 학교가 서로 연결되고, 교사의 작은 참여가 아이들의 새로운 경험으로 이어지는 모습을 기록하고 싶었습니다. 이런 연결이 쌓여 학교의 선한 영향력이 지역으로 이어지고 아이들의 건강한 미래를 함께 만드는 교육문화로 성장하기를 기대합니다.

8일 오전, 충남과학교육원에서 만난 교사들의 대화다. 여름방학이 한창인 토요일 아침이었지만 과학관에는 초등학생과 중·고등학생, 과학교사들이 하나둘 모이기 시작했다.이날 활동에는 천안시 서북구 신부동 열린문화지역아동센터를 이용하는 신부초·신안초 등 초등학생 멘티 11명과 청소년 멘토들이 참여했다. 멘토는 쌍용중·불당중·불무중 등 중학생 6명과 월봉고·불당고·쌍용고·삼성고·업성고 등 고등학생 8명이다.여기에 충남융합과학연구회 소속 정찬웅 온양고 교사, 노수빈 외산중 교사, 김해인 신창중 교사, 송민규 쌍용중 교사, 현재 육아휴직 중인 이래영 공주사대부설고 교사 등 과학교사 5명이 함께했다.이번 만남은 연구회가 자체적으로 기획한 행사는 아니다. 지역에서 정기적으로 교육봉사활동을 진행하는 주민들이 여름방학 프로그램으로 과학관 방문을 준비하면서 충남융합과학연구회에 도움을 요청했다. 아이들이 전시물을 단순히 둘러보는 데서 그치지 않고 과학 원리를 이해하며 체험할 수 있도록 과학교사들이 함께해 달라는 취지였다.연구회 교사들도 요청에 응했다. 처음 만나는 지역의 학생들과 함께하는 자리였지만, 현장에 도착한 뒤에는 곧바로 학생들과 팀을 이루었다.참가자들은 현장에서 인원에 맞춰 5개 팀으로 나뉘었다. 중·고등학생 멘토들은 초등학생들의 이동과 활동지 작성을 돕고 체험 과정에서 안전을 살폈다. 과학교사들은 전시물의 원리를 설명하고 체험 방법과 퀴즈 풀이를 지원했다.전시관 곳곳에서 자연스럽게 작은 과학수업이 이어졌다. 학생들은 암석과 화석, 암석의 순환을 살펴보고 직접 장치를 조작하며 힘과 에너지의 원리를 확인했다. 도르래를 당겨 힘의 차이를 비교하고, 여러 개의 진자를 움직이며 공명 현상을 관찰했다. 전동기와 발전기의 작동 원리를 살펴보거나 정전기와 전기 관련 장치를 직접 체험하는 모습도 이어졌다.과학교사들은 학생들이 먼저 장치를 움직여 보도록 한 뒤 "왜 이렇게 움직일까?", "어떤 차이가 있었을까?"와 같은 질문을 던지며 현상을 과학 개념과 연결했다. 전시관에 마련된 퀴즈와 활동지도 함께 풀었다.한 초등학생 멘티는 "과학관에는 와본 적이 있는데 이번에는 선생님들이 계셔서 더 재미있었다"며 "퀴즈도 같이 풀고 설명도 해주셔서 좋았다"고 말했다. 과학관이라는 공간은 같았지만 누구와 함께 보고, 어떤 질문을 주고받느냐에 따라 경험은 달라질 수 있다는 점을 보여주는 대목이다.이번 활동에서 눈에 띈 또 하나의 주체는 중·고등학생 멘토들이다. 이들은 평소에도 지역의 초등학생 멘티들을 만나 활동해왔지만 과학교사들과 함께 프로그램을 운영한 것은 이번이 처음이었다.한 청소년 멘토는 "평소에는 우리끼리 멘티들을 만났는데 이번에는 선생님들도 처음 함께했다"며 "멘티들뿐 아니라 우리도 잘 챙겨주시고 과학기구와 원리까지 설명해 주시는 모습이 멋져 보였다"고 말했다.멘토들은 활동지를 함께 읽어주고 이동할 때 어린 학생들을 챙겼다. 때로는 교사의 설명을 함께 듣고, 다시 동생들과 전시물을 살펴보기도 했다. 초등학생에게는 조금 먼저 경험한 형과 누나가 멘토가 되고, 그 청소년들 곁에는 다시 과학교사가 있었다. 학생이 다른 학생의 배움을 돕고, 교사가 그 과정을 지원하는 연결 구조가 자연스럽게 만들어진 셈이다.참여한 교사들에게도 이날은 평소 수업과 다른 경험이었다. 교사들은 활동을 마친 뒤 "아이들과 함께할 수 있는 즐거운 시간을 마련해줘 고맙다", "아이들이 정말 예쁘다. 또 함께하고 싶다"는 반응을 나눴다. 방학 중 자신의 학교 학생이 아닌 지역의 아이들을 만나는 일이 처음에는 낯설었지만, 적극적으로 체험하고 서로를 챙기는 학생들의 모습이 고맙고 기특했다는 이야기도 이어졌다.육아휴직 중에도 이날 활동에 참여한 이래영 교사는 학교를 잠시 떠나 있는 기간에도 학생·교사·지역사회와 다시 소통할 수 있는 기회가 반갑고 보람 있었다는 소감을 전했다.이번 활동은 하루의 과학관 견학으로 끝났지만, 그 안에서 만난 사람들의 관계는 조금 특별했다. 지역의 주민들은 아이들이 함께할 자리를 만들었다. 중·고등학생들은 어린 학생들의 멘토가 됐다. 과학교사들은 자신들이 가진 과학수업의 경험과 전문성을 보탰다.충남융합과학연구회는 이번 활동을 계기로 학교 안의 수업연구와 교사 간 나눔을 지역사회와의 연결로 확장하는 가능성도 확인했다. 과학교사의 전문성을 필요한 곳과 나누고, 지역사회와 함께 과학교육 문화를 만드는 것 역시 연구회가 지향하는 방향이다.지역사회와 학교가 서로의 교육 자원을 나누고 아이들의 성장을 함께 지원하는 모습은 학교의 역할이 지역으로 확장될 수 있는 하나의 가능성을 보여줬다. 오늘도 학교는 교실 밖에서도 반짝이고 있었다.