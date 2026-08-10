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26.08.10 12:25최종 업데이트 26.08.10 12:25

김기재 시장 "전 시민 30만 원 경제회복지원금 절실"

10일 기자회견 열고, 시의회 협조 요청

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김기재 당진시장 "전 시민 30만 원 경제회복지원금 절실“ 김기재 당진시장이 10일 기자회견을 열고 전 시민 대상 '경제회복지원금' 지급의 필요성을 강조하며 당진시의회의 초당적 협조를 요청했다. 방관식

김기재 당진시장이 10일 기자회견을 열고 전 시민 대상 '경제회복지원금' 지급의 필요성을 강조하며 당진시의회의 초당적 협조를 요청했다.

당진시는 시민 생활 안정과 지역경제 활성화를 위해 전체 시민 약 17만 4천 명을 대상으로 1인당 30만 원씩 지역화폐로 지원금을 지급하는 사업을 추진하고 있다. 총사업비는 시비 약 530억 원 규모다.

하지만 해당 사업의 근거가 되는 조례안이 지난 7일 당진시의회 산업건설위원회 심의에서 부결되면서 사업 추진에 차질을 빚고 있다.

이에 김 시장이 오는 11일 본회의를 앞두고 조례안 의결과 추경 예산안 통과를 위해 의회가 전향적인 판단을 내려줄 것을 직접 요청하고 나선 것.

10일 긴급 기자회견을 진행하고 있는 김기재 시장.
10일 긴급 기자회견을 진행하고 있는 김기재 시장. ⓒ 방관식

김 시장은 "국가 전체의 경제지표가 좋아지는 것과 시민 한 분 한 분의 살림살이가 나아지는 것은 같은 속도로 움직이지 않는다"며 "시장의 눈에는 시민들의 깊어진 주름과 한숨이 가장 절박한 민생의 지표"라고 강조했다.

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이어 신중검토 의견에 대해 "골목시장에서 하루하루 버티는 시민의 삶을 보고 내린 판단이며, 그 책임은 시장인 제가 지겠다"라며 "530억 원의 시비 투입은 부담스럽지만, 꼭 필요한 순간에 시민을 위해 제대로 쓰는 것이 재정의 중요한 역할"이라고 설명했다.

특히 민족 대명절인 추석을 앞두고 지급이 이뤄져야 효과를 극대화할 수 있다는 점을 언급했다.

김기재 시장은 "이번 지원금이 추석 차례상 부담을 덜고 골목상권으로 돌아오길 바란다"며 "현재 진행 중인 제129회 당진시의회 임시회에서 조례안과 예산안이 의결될 수 있도록 대승적 결단을 부탁드린다"고 당부했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#당진시#김기재시장#경제회복지원금#당진시의회

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