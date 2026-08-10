김기재 시장 "전 시민 30만 원 경제회복지원금 절실"

▲김기재 당진시장 "전 시민 30만 원 경제회복지원금 절실“ 김기재 당진시장이 10일 기자회견을 열고 전 시민 대상 '경제회복지원금' 지급의 필요성을 강조하며 당진시의회의 초당적 협조를 요청했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲10일 긴급 기자회견을 진행하고 있는 김기재 시장. ⓒ 방관식 관련사진보기

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김기재 당진시장이 10일 기자회견을 열고 전 시민 대상 '경제회복지원금' 지급의 필요성을 강조하며 당진시의회의 초당적 협조를 요청했다.당진시는 시민 생활 안정과 지역경제 활성화를 위해 전체 시민 약 17만 4천 명을 대상으로 1인당 30만 원씩 지역화폐로 지원금을 지급하는 사업을 추진하고 있다. 총사업비는 시비 약 530억 원 규모다.하지만 해당 사업의 근거가 되는 조례안이 지난 7일 당진시의회 산업건설위원회 심의에서 부결되면서 사업 추진에 차질을 빚고 있다.이에 김 시장이 오는 11일 본회의를 앞두고 조례안 의결과 추경 예산안 통과를 위해 의회가 전향적인 판단을 내려줄 것을 직접 요청하고 나선 것.김 시장은 "국가 전체의 경제지표가 좋아지는 것과 시민 한 분 한 분의 살림살이가 나아지는 것은 같은 속도로 움직이지 않는다"며 "시장의 눈에는 시민들의 깊어진 주름과 한숨이 가장 절박한 민생의 지표"라고 강조했다.이어 신중검토 의견에 대해 "골목시장에서 하루하루 버티는 시민의 삶을 보고 내린 판단이며, 그 책임은 시장인 제가 지겠다"라며 "530억 원의 시비 투입은 부담스럽지만, 꼭 필요한 순간에 시민을 위해 제대로 쓰는 것이 재정의 중요한 역할"이라고 설명했다.특히 민족 대명절인 추석을 앞두고 지급이 이뤄져야 효과를 극대화할 수 있다는 점을 언급했다.김기재 시장은 "이번 지원금이 추석 차례상 부담을 덜고 골목상권으로 돌아오길 바란다"며 "현재 진행 중인 제129회 당진시의회 임시회에서 조례안과 예산안이 의결될 수 있도록 대승적 결단을 부탁드린다"고 당부했다.