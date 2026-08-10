국가교육위원회의 서·논술형 절대평가 전환, 교육개혁의 첫걸음

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지난 8월 5일 국가교육위원회는 대통령 업무보고에서 서·논술형 절대평가 체제로 전환을 언급했다. 현행 일부 과목에 한정된 절대평가를 전 과목으로 확대하고 서·논술형 평가를 도입한다는 내용이다. 이른바 오는 10월 말 공개할 '2028~2037 국가교육발전계획' 시안에 담아 국민 공론화를 거쳐 내년 3월에 최종안을 확정한다는 방침이다.평가 방식이 바뀌면 아이들 삶이 바뀐다. 이는 독일, 프랑스, 핀란드를 비롯해 북서유럽 모든 국가가 채택한 오랜 교육 방식이다. 평가의 목적은 결코 우열을 가리는 데 있지 않고 아이들의 성장을 돕는 데 있기 때문이다. 30년 동안 우리나라는 상대평가를 적용해 왔다. 상대평가는 우정이 싹트는 걸 막고 동료애 형성조차 방해한다. 상대평가는 우열을 가리는 경쟁교육의 산물로 반(反)교육의 상징이기 때문이다. 따라서 절대평가로의 전환은 아이들을 살리는 전환교육의 계기가 될 것이 확실하다.국가교육위 업무보고 직후 학교시민교육교원노동조합은 환영 성명을 발표했다. 다만 아이들 삶을 바꿀 서·논술형 절대평가 체제가 학교 현장에 제대로 뿌리내리기 위해서 다음의 과제 해결을 촉구했다.먼저 "학생이 자기 생각을 근거 있게 표현하고 다른 사람의 의견을 듣고 토론하는 시민교육이 일상화될 때", 서·논술형 절대평가 체제가 학교 현장을 제대로 변화시킬 수 있음을 강조했다. 이를 위해 전국사회교사모임은 수년 전부터 사회과 명칭을 시민교육으로 명칭 변경을 촉구해 왔다. 전국사회교사모임의 핵심교사들이 주축이 돼 2025년 출범한 학교시민교육교원노동조합 또한 이번 성명에서 아이들 삶을 바꿀 서·논술형 절대평가 체제를 안착하기 위해선 서·논술형 절대평가 체제의 선도과목인 도덕·사회 교과의 명칭 변경이 선행돼야 함을 강조했다.다시말해 "현행『도덕』을『도덕·철학·시민』으로,『사회』를『헌법·정치』로, 그리고 고등학교 1학년 "『통합사회』를『헌법과 민주시민』 과목으로 명칭을 개편"해 교과 정체성을 명확히 할 것을 제안했다. 그리고 서·논술형 절대평가 체제를 전 과목 동시 적용보다 "도덕·사회 교과부터 우선 도입하여 순차적으로 확대"할 것을 강조했다.이는 매우 고무적인 정책 제안이라 생각한다. 사실에 근거한 토론이 일상화된 수업은 아이들 생각의 폭과 깊이를 더해줄 뿐만 아니라 존중과 배려, 공감 능력을 덤으로 길러주기에 그러하다. 북서유럽과 우리나라 혁신학교에서 일상이 된 토론발표수업, 프로젝트 수업이 잠재적 교육과정으로 중요한 이유이다. 생각건대 서·논술형 절대평가 체제를 선도할 시민교육과 국어, 역사, 과학을 주요 과목으로 그 위상을 재정립해야 한다. 그리고 미술, 음악, 체육을 필수과목으로 지정해 반드시 이수를 의무화해야 한다. 오늘날 영어와 수학은 고등학교부턴 선택과목으로 지정해 필요한 학생만 이수하게 하면 된다. 서·논술형 절대평가 체제 전환이 교육개혁의 출발점이 되는 이유이다.두 번째로 서·논술형 절대평가 체제 도입을 위해 '평가 협의체' 구성을 촉구했다. 이는 교사 개인이나 학교의 부담을 최소화하려는 조치이다. 다시 말해 도입 단계 부작용을 최소화하기 위해 "평가 기준과 채점 기준(루브릭)을 교사들이 공동 개발·검증할 수 있는 협의 구조를 제도화"할 것을 촉구했다. 평가 전문가인 교사의 판단을 존중하는 방식으로 "교육청 단위의 '평가 협의체' 구성이 선행돼야 한다"고 보았다. 이는 평가 항목과 평가 척도에서 객관성과 공정성을 확보하기 위함이다.세 번째로 서·논술형 절대평가 체제 시범 단계부터 "전문가와 학부모가 참여하는 공신력 있는 「서·논술형 민원 전담 심사기구」구성"을 촉구했다. 이는 평가 관련 학부모 "민원에 교사 홀로 대응하지 않고 교육청 단위로 전담기구를 두어 법적·행정적으로" 교권을 보호하려는 요구 사항이다. 교육권이 보호받지 못하고 악성 민원에 시달리는 상황에서는 서·논술형 절대평가 체제는 실패할 수밖에 없기 때문이다.네 번째로 서·논술형 절대평가 체제를 우선 적용할 도덕·사회 교사의 평가 관련 연수를 우선 지원하되 비본질적인 행정업무로부터 교사를 해방하도록 촉구했다. 다시 말해 일상에서 교사를 괴롭히는 "공문 처리와 실적 보고 등 부수적인 행정업무를 축소해 교사가 오롯이 평가와 피드백에 집중"하도록 교육 노동 환경의 개선을 요구했다. 실제로 우리나라 교사들은 행정 업무 처리에 과도한 시간을 낭비하고 있는 게 엄연한 현실이다. 이는 OECD 평균의 두 배에 달할 정도로 고통받는 현실이다.마지막으로 학교시민교육교원노동조합은 서·논술형 절대평가 체제 도입이 사교육비 증가를 유발하지 않도록 필요 재원 확보를 촉구했다. 다시 말해 핀란드처럼 공교육 시스템 안에서 아이들이 서·논술형 절대평가 체제에 적응하도록 공교육 예산을 충분히 확보할 것을 주문했다. 특히 학령 어린이 감소를 구실로 지방교육재정교부금을 줄이려는 최근 정부의 태도를 크게 비판하며 "내국세 20.79% 연동 지방교육재정교부금 비율을 흔들림 없이 유지"할 것을 촉구했다. 무엇보다 "교육 예산은 비용이 아니라 미래를 향한 투자"임을 강력히 주장했다.생각건대 핀란드처럼 공교육에서 사교육을 흡수하려면 공교육비를 크게 늘리는 것은 필수사항이다. 더욱이 개혁의 첫걸음인 서·논술형 절대평가 체제를 성공적으로 안착하려면 북유럽처럼 GDP 대비 공교육비를 6%로 근접해야 한다. 교육 선진국은 절로 찾아오지 않는다. 핀란드처럼 교사가 행복할 때 아이들도 행복할 수 있다. 이번 서·논술형 절대평가 체제로의 전환이 학교시민교육교원노동조합의 성명처럼 교사와 학생 간 피드백이 가능한 최적의 교육환경을 구축하는 '개혁의 마중물'이 되길 기원한다.