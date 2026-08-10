인천문화예술회관, 8월 28~30일 창작 뮤지컬 <빨래> 공연

큰사진보기 ▲대한민국을 대표하는 창작 뮤지컬로 오랜 기간 사랑받아 온 뮤지컬 <빨래>가 오는 8월 28일부터 30일까지 인천문화예술회관 대공연장에서 막을 올린다. ⓒ 인천문화예술회관 관련사진보기

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대한민국을 대표하는 창작 뮤지컬로 오랜 기간 사랑받아 온 뮤지컬 <빨래>가 오는 8월 28일부터 30일까지 인천문화예술회관 대공연장에서 막을 올린다.뮤지컬 <빨래>는 지난 2003년 한국예술종합학교 연극원 졸업 작품으로 시작해 2005년 국립극장 별오름극장에서 정식 초연된 이후 대학로의 터줏대감으로 자리 잡아 왔다. 소극장 뮤지컬로는 이례적으로 지난해 20주년을 맞았다. '뮤지컬 빨래 20주년 기념 콘서트'는 예매 시작 9분 만에 3000석 전석 매진을 기록하는 등 변함없는 인기를 입증했다.뮤지컬 <빨래>는 서울의 한 동네로 새로 이사 온 직장인 '나영'과 몽골 청년 '솔롱고'의 우연한 만남을 중심으로 전개된다. 작가의 꿈을 품고 상경해 서점에서 일하는 '나영'은 옥상에서 빨래를 널다 이웃집에 사는 '솔롱고'를 만나게 된다.직장에서 부당해고 위기에 처한 나영과 억울하게 월급도 받지 못하고 쫓길 처지에 놓인 솔롱고 등 고단한 서울살이에 지치고 상처받은 인물들이 서로의 아픔을 보듬고 위로하며 다시 일어선다. 이 따뜻한 연대의 이야기는 초연 후 20여 년이 지난 지금도 세대를 초월한 깊은 공감과 울림을 전하고 있다.뮤지컬 <빨래>의 티켓 예매는 인천문화예술회관 누리집과 NOL티켓을 통해 가능하다. 인천문화예술회관 유료회원과 14세 이상의 중·고·대학생 및 대학원생은 각각 20% 할인 혜택을 받을 수 있다. 문의는 인천문화예술회관 ☎ 032-420-2000