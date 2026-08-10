[사진] 폭염 속 목포 서산동 보리마당을 걷다

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큰사진보기 ▲폭염이 이어진 8월 7일, 목포 서산동 보리마당의 한 주민이 골목 끝에 앉아 바다를 바라보고 있다. 오래된 집과 공사 현장 너머로 목포 앞바다와 섬들이 펼쳐진다. ⓒ 정남준 관련사진보기

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큰사진보기 ▲영화 ‘1987’의 촬영지로 알려진 목포 서산동 골목. 연희네 슈퍼 주변으로 오래된 집과 가파른 계단, 얽힌 전깃줄이 이 동네가 지나온 시간을 보여준다. 2026년 현재 보리마당 일대에서는 도시재생 사업이 한창이다. ⓒ 정남준 관련사진보기

지난 8월 7일, 폭염이 목포의 오래된 골목까지 뜨겁게 달구고 있었다. 서산동 보리마당으로 오르는 가파른 골목에는 한낮의 인적이 드물었다. 언덕 아래로 목포 앞바다가 펼쳐지고 배 한 척이 천천히 물길을 가르는 동안, 골목 한편에서는 한 주민이 바다를 바라보며 더위를 식히고 있었다. 반듯하게 정비된 관광지가 아니라, 사람이 살고 빨래를 널고 잠시 문밖에 나와 바람을 기다리는 동네다. 그래서인지 이곳에서는 바다보다 먼저 사람의 시간이 눈에 들어온다.서산동은 영화 <1987>이 남긴 장소이기도 하다. 영화 속 '연희네 슈퍼'가 이곳에 있고, 좁은 계단과 비탈진 골목, 오래된 집들이 영화의 배경이 됐다. 목포시는 촬영 뒤 연희네 슈퍼를 당시 모습으로 재현했고, 지금은 목포의 대표적인 근현대 관광지 가운데 하나가 됐다. 그러나 영화 속 시간을 찾아오는 관광객의 시선과 이 골목에서 수십 년을 살아온 주민의 시간은 같을 수 없다. 낡은 집과 뒤엉킨 전깃줄, 가파른 계단은 누군가에게는 '옛 정취'지만, 다른 누군가에게는 매일 오르내려야 하는 삶의 자리다.그 삶의 자리에도 변화가 밀려오고 있다. 목포시는 보리마당 일대에 집수리와 순환형 임대주택, 골목길과 경관 정비, 청년 문화예술 공간 등을 포함한 도시 재생 사업을 진행해 왔다. 2026년에는 이 사업의 마무리를 계획하고 있고, 인접한 서산·온금지구의 재개발도 계속 추진되고 있다. 도시가 낡은 채로 머물 수만은 없을 것이다. 하지만 골목이 새로워지는 동안 그곳에서 오래 살아온 사람들의 삶과 기억까지 밀려나서는 안 된다. 뜨거운 여름날 보리마당을 걸으며 자꾸 생각하게 된 것은 새로 들어설 건물이 아니라, 이 골목의 변화가 끝난 뒤에도 지금의 사람들이 여전히 이곳에서 바다를 바라볼 수 있을까 하는 것이었다.