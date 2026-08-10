'꼴찌' 최고위원 후보, 왜 그럴까 동료 의원들에 물었더니...

더불어민주당 8.17 전당대회 순회경선의 막이 올랐습니다. 당 대표와 최고위원 후보들은 충청권을 시작으로 부울경, 대구경북, 강원, 제주, 호남, 인천, 서울경기 등을 돌며 총 14번 연설합니다. 지역을 돌 때마다 비슷한 내용이 반복되곤 하지만, 그 사이마다 후보만의 역사와 정견을 담은 새로운 메시지를 발표하기도 합니다. 집권여당의 차기 지도부를 뽑는 선거에 참여하는 당원·시민에게 도움이 될 만한 후보별 특색 있는 연설 전문을 소개합니다.

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큰사진보기 ▲김영호 더불어민주당 최고위원 후보가 1일 충북 청주시 서원구 CJB미디어센터에서 열린 충북 순회경선 합동연설회에서 지지를 호소하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

저는 이번 전대에 출마한 최고위원 후보 중 유일한 3선 의원입니다. 지역을 돌다 보면 3선 중진인데 왜 이제 나타났느냐 아직도 이렇게 묻는 분들이 많습니다.

이번 전당대회가 시작되고 7개 지역을 다니면서 저의 성적은 매우 초라합니다. 번번이 꼴찌를 기록하고 있습니다.

대체 왜 그럴까 동료 의원들에게 물어봤더니 정치를 너무 점잖게 하니까 그런 거 아니냐, 독한 말 험한 말 써가면서 사이다처럼 시원한 발언을 하면 지지도가 상승할 것이다 존재감이 생길 것이다, 이런 대답이 돌아옵니다.

그렇습니다. 여의도 정치판에서 그런 것들이 손쉬운 싸움의 기술로 쓰일 수 있다는 점 누구보다 잘 알고 있습니다. 그래도 저 하나만은 그런 기술을 쓰지 않겠다 이런 소신으로 정치하고 있다고 생각하는데 동지 여러분 어떻게 생각하십니까.

최소한 우리 동지들에 대해서만큼은 험한 말로 헐뜯고 비난하면서 반사이익을 취하지 않겠다, 그런 마음이 저의 소신입니다. 이런 저의 소신을 아시는 당원 여러분들께서 먼저 알아보시고 손을 내밀면서 이번엔 김영호가 나서달라 3선 중진의 책임감으로 흔들리는 당의 중심을 꼭 잡아달라 이런 요청들을 해오시고 계십니다.

하지만 전당대회를 앞둔 어느 시점부터 당내에서는 친명과 친청이라는 두 진영으로 갈라서서 끝도 없는 갈등과 대립에 빠져 있습니다. 열정 넘치는 당원과 지지자끼리 가세한 이 전쟁에서 동지의 언어가 사라지고 있습니다. 서로 찌르고 찔리며 피를 철철 흘리는 지경입니다. 이러다 당 쪼개지는 거 아니냐, 너나없이 다 죽는 거 아니냐 불안해하는 당원들의 탄식이 쏟아지고 있습니다. 원수보다 못한 동지들이 벌이는 참혹한 전쟁통의 한가운데서 저는 제일 먼저 통합의 깃발을 내세웠습니다 여러분.

제가 통합을 꺼내니까 처음에는 주변에서 만류했습니다. 자극적이고 공격적인 목소리가 묻힐 거란 말입니다. 이런 의견들을 주셨습니다. 그걸로는 절대 이기지 못할 거라는 의견도 있었습니다.

저 김영호, 이렇게 반문하겠습니다. 통합 없는 민주당 있을 수 있습니까. 통합 없이 이재명 정부 성공시킬 수 있습니까. 통합 없이 총선 승리 정권 재창출 가능하겠습니까. 절대 불가능하지 않겠습니까 여러분.

존경하는 당원 동지 여러분.

지난 1년 우리 민주당은 역대 최강의 정당으로 거듭났습니다. 이재명 대통령의 일관된 중도 실용 통합 행보에 힘입어 민주당은 전에 없이 크고 넓게 중도 확장을 이뤘습니다. 내란청산, 민생회복, 국정개혁 과제들을 속도감 있게 추진할 수 있었습니다. 당정청이 원팀을 이뤄 힘을 모았기 때문에 가능했습니다.

그런데 지금 우리 민주당의 모습은 어떻습니까. 원팀 민주당을 외치던 동지들은 간데 없고 끝도 없는 계파다툼에 도끼자루 썩는 줄 모르는 형국입니다. 이러다가는 우리 모두 죽습니다. 정말 참담한 심정입니다 여러분.

존경하는 당원 동지 여러분.

우리 당의 미래가 여러분의 선택에 달려 있습니다. 155만 당원들을 하나로 묶어낼 통합의 리더십을 다시 세워야 합니다. 당정청을 하나로 이끌어낼 최고위원 후보 기호 3번 김영호를 선택해주십시오. 이기는 민주당으로 국민의힘 박살내고 더불어민주당이 승리하는 정당, 김영호가 만들어내겠습니다.

더불어민주당 8.17 전당대회에 출마한 김영호 최고위원 후보의 합산 득표 순위(9일 기준)는 8명 중 8위다. 충청권에서 순회경선이 시작된 뒤로 지금까지 10개 지역을 돌았지만 한 번도 당선권인 5명 안에 들지 못했다.김 후보는 '대체 왜 번번이 꼴찌를 기록할까' 동료 의원들에게 물어봤더니, "독한 말, 험한 말 써가면서 사이다처럼 시원한 발언을 하면 지지도가 상승하고 존재감이 생길 것"이라는 답이 돌아왔다고 한다.지난 9일 강원 합동연설회 때 이러한 일화를 전한 김 후보는 "여의도 정치판에서 그런 것들이 손쉬운 싸움의 기술로 쓰일 수 있다는 점 누구보다 잘 알고 있다"고 했다. 그러나 "최소한 동지들에 대해서만큼은 험한 말로 헐뜯고 비난하면서 반사이익을 취하지 않겠다는 마음이 제 소신"이라고 밝혔다.전당대회가 중간 지점을 지나면서 거세지는 후보 간 공방과 네거티브를 우려하기도 했다. 그는 "원팀 민주당을 외치던 동지들은 간데 없고 끝도 없는 계파다툼에 도끼자루 썩는 줄 모르는 형국이다. 이러다가는 우리 모두 죽는다"며 155만 당원들을 하나로 묶어낼 통합의 리더십을 다시 세우겠다고 약속했다.다음은 김 후보의 연설 전문.