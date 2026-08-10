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정치

26.08.10 09:08최종 업데이트 26.08.10 09:08

[리얼미터] 이 대통령 부정평가 53.0% 취임 후 최고치 경신

4주 연속 하락세, 긍정평가는 최저치 기록... 민주당 지지도, 20대서 10.7%p 감소

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이재명 대통령이 7일 청와대 영빈관에서 열린 진실화해위 3기 출범 계기 국가폭력 피해자 위로 오찬에서 참석자 발언을 듣고 있다.
이재명 대통령이 7일 청와대 영빈관에서 열린 진실화해위 3기 출범 계기 국가폭력 피해자 위로 오찬에서 참석자 발언을 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스

10일 리얼미터-에너지경제신문 정례조사에서 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 4주 연속 하락한 반면 부정평가는 상승했다. 긍정평가는 취임 후 최저치, 부정평가는 취임 후 최고치다.

에너지경제신문 의뢰로 리얼미터가 지난 3일부터 7일까지 전국 18세 이상 유권자 2514명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 지난주보다 2.6%p 낮아진 43.3%로 집계됐다. 반면 부정평가는 일주일 전 조사에서 처음으로 50%대를 돌파한 데 이어 2.5%p 더욱 상승하여 53.0%로 나타났다. 긍정평가와 부정평가의 격차는 9.7%p 로 오차범위 밖이었으며 '잘 모름'은 3.6%였다.

권역별로는 서울(5.9%p↓)과 대구·경북(5.5%p↓), 부산·울산·경남(4.8%p↓)에서, 연령대별로는 70대 이상(5.6%p↓)과 60대(5.3%p↓), 20대(2.5%p↓)에서 대통령 국정수행 지지율 하락이 두드러진 편이었다. 리얼미터는 "부동산 세제 개편과 형사소송법 개정 논란, 육사 쿠데타 발언 후폭풍에 더해 폭염 및 경제 불안 요인까지 중첩되면서 특히 서울·보수층·고령층을 중심으로 이탈이 확대되어 긍정평가 하락세가 4주 연속 지속됐다"고 분석했다.

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한편 6~7일 전국 18세 이상 유권자 1007명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사 결과는 더불어민주당 44.6%(전주 대비 0.5%p↓), 국민의힘 37.6%(0.1%p↓)였다. 민주당 지지도는 서울에서 7.3%p, 대전·세종·충청에서 6.9%p씩 떨어졌고, 특히 20대에서는 10.7%p 하락했지만 40대(2.4%p↑)와 30대(3.6%p↑)에서 약간 상승했다. 반면 국민의힘은 서울에서 3.6%p, 20대에서 5.2%p, 60대에서 8.5%p 올라갔으나 30대에서는 11.7%p 감소했다.

리얼미터는 "민주당은 부동산 세제 개편 논란과 전당대회 당권 주자 간 계파 갈등 심화로 서울과 20대·보수층의 지지층이 이탈하면서 지지율이 소폭 하락했다"고 풀이했다. 또한 국민의힘의 경우 "정부 세제안과 형사소송법 개정에 대한 공세로 서울·대구경북 및 보수층이 결집했으나 당내 징계 내홍과 지도부 실언 악재가 상쇄되면서 지지율은 횡보하는 모습을 보였다"고 설명했다.

이번 조사는 무선(100%) 무작위 추출 임의번호를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 이뤄졌으며 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.0%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

#이재명#리얼미터#민주당#국민의힘

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