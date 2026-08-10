[리얼미터] 이 대통령 부정평가 53.0% 취임 후 최고치 경신

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일 청와대 영빈관에서 열린 진실화해위 3기 출범 계기 국가폭력 피해자 위로 오찬에서 참석자 발언을 듣고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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10일 리얼미터-에너지경제신문 정례조사에서 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 4주 연속 하락한 반면 부정평가는 상승했다. 긍정평가는 취임 후 최저치, 부정평가는 취임 후 최고치다.에너지경제신문 의뢰로 리얼미터가 지난 3일부터 7일까지 전국 18세 이상 유권자 2514명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령의 국정수행 긍정평가는 지난주보다 2.6%p 낮아진 43.3%로 집계됐다. 반면 부정평가는 일주일 전 조사에서 처음으로 50%대를 돌파한 데 이어 2.5%p 더욱 상승하여 53.0%로 나타났다. 긍정평가와 부정평가의 격차는 9.7%p 로 오차범위 밖이었으며 '잘 모름'은 3.6%였다.권역별로는 서울(5.9%p↓)과 대구·경북(5.5%p↓), 부산·울산·경남(4.8%p↓)에서, 연령대별로는 70대 이상(5.6%p↓)과 60대(5.3%p↓), 20대(2.5%p↓)에서 대통령 국정수행 지지율 하락이 두드러진 편이었다. 리얼미터는 "부동산 세제 개편과 형사소송법 개정 논란, 육사 쿠데타 발언 후폭풍에 더해 폭염 및 경제 불안 요인까지 중첩되면서 특히 서울·보수층·고령층을 중심으로 이탈이 확대되어 긍정평가 하락세가 4주 연속 지속됐다"고 분석했다.한편 6~7일 전국 18세 이상 유권자 1007명을 대상으로 실시한 정당 지지도 조사 결과는 더불어민주당 44.6%(전주 대비 0.5%p↓), 국민의힘 37.6%(0.1%p↓)였다. 민주당 지지도는 서울에서 7.3%p, 대전·세종·충청에서 6.9%p씩 떨어졌고, 특히 20대에서는 10.7%p 하락했지만 40대(2.4%p↑)와 30대(3.6%p↑)에서 약간 상승했다. 반면 국민의힘은 서울에서 3.6%p, 20대에서 5.2%p, 60대에서 8.5%p 올라갔으나 30대에서는 11.7%p 감소했다.리얼미터는 "민주당은 부동산 세제 개편 논란과 전당대회 당권 주자 간 계파 갈등 심화로 서울과 20대·보수층의 지지층이 이탈하면서 지지율이 소폭 하락했다"고 풀이했다. 또한 국민의힘의 경우 "정부 세제안과 형사소송법 개정에 대한 공세로 서울·대구경북 및 보수층이 결집했으나 당내 징계 내홍과 지도부 실언 악재가 상쇄되면서 지지율은 횡보하는 모습을 보였다"고 설명했다.이번 조사는 무선(100%) 무작위 추출 임의번호를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 이뤄졌으며 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.0%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.