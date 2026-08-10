여의도 1.5배, 100만 그루 편백이 그득한 휴양림

큰사진보기 ▲명물품 팻말그 동안 휴양림을 꽤 다녔는데, 처음 발견한 팻말로 더 열심히 남해편백숲을 탐색하는 이유가 됐다. ⓒ 임지화 관련사진보기

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큰사진보기 ▲개인 숙소 모습20년도 넘은 시설이지만 외관도 깨끗하고 위치 배정도 마음에 들었다. 개인적으로 아파트형이 가장 높은 곳에 있어서 다음 기회에는 거기를 택하고 싶다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲숙소 이외 시설물청소년관,다목적 시설 산림복합체험센터 등 ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲나비생태공원, 편백휴양림 안내 간판3분거리 나비생태공원에서 바라 본 편백휴양림의 검푸른 숲 ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲야외 데크 주변 편백나무들야외 텥트장 주변 편백나무들이 둘러 싸여 어느 곳보다 공기가 쾌적하여 지나가도 음식냄새가 나지 않았다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲전망대,남해바다전망대에서 시원한 남해바다를 바라 볼 수 있어서 20~30분의 시간을 충분히 보상받을 수 있다. ⓒ 임지화 관련사진보기

큰사진보기 ▲독일마을,다랭이마을,죽방렴 전망대가로 가는 데크. 멀리 보이는 마을은 창선면에 속한다.기자가 휴양림에서 이틀 동안 머물면서 다녀 온 곳이다. ⓒ 임지화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 보물섬이라 명칭까지 있는 유명 관광지임에도 휴양림에 대한 정보가 적어서 안타까웠다. 이번 휴가기간 마음 먹고 체류하면서 취재 기사로 널리 알리고 싶다.

귀가하면서 '한국의 100대 명품 숲'을 검색했다. 이번 2박 3일 휴가 기간 머문 숲에서 본 팻말 때문이다. 산책길에서 마주한 '100대 명품숲' 팻말을 보고 이유가 궁금했다.산림청에서 국토 녹화 50주년 기념으로 '대한민국 100대 명품숲'을 지정했다. 그런데 100대 숲은 단순히 순위 개념 지정이 아니라고 한다. 유형별 지정으로 산림경영형, 산림휴양형, 산림보전형 세 가지로 분류했다. 행정기관 도 단위로 나눠 지도에 표시되어 있어서 100대 숲 지역 분포를 쉽게 알아볼 수 있다.이번에 머문 숲은 목록에 66번으로 등록되어 있고 휴양형(치유형)에 속했다. 그 이름은 바로 남해 유일한 '국립남해편백자연휴양림'이다. 순위별 지정은 아니라고 하지만, 남해는 대한민국에서 다섯 번째 큰 섬으로, 섬이라는 자연적 조건을 고려한다면 대단한 성과라고 아니할 수 없다.1998년에 개장한 시설 현황은 산림복합체험센터, 숲속수련장, 일반 숙소용인 숲속의집(단독주택형), 연립동(연립주택형), 산림문화휴양관(아파트형) 세 가지 유형을 고루 갖추고 있다. 또한 개인이 야외데크에서 숙박하는 자리도 있다. 그밖에 잔디광장, 물놀이장, 족구장이 있다. 물놀이장은 현재 중지시켰다고 들었는데, 가물어서 계곡은 거의 말라 있었다.산림복합체험센터 프로그램으로는, 숲해설, VR체험, 찜질체험, 목공예체험, 유아놀이체험, 명상테라피치유, 건강체험이 있다. 현재는 날씨 등의 이유로 프로그램 참가 희망자가 적어서 미실시 중이지만, 날씨가 쌀쌀해지면 찜질 체험 등 치유 프로그램이 인기가 좋다고 한다. 20년도 넘은 시설이지만 찜질 체험은 시대를 앞섰던 프로그램으로 추측됐다. 숲속 명상테라피치유를 하는 야외 평상은 두 곳에서 확인했다.주변에는 휴양림 기준 승용차로 3분 거리 테마숲 나비생태공원, 15분 거리 이색 풍경의 독일마을, 20분 거리 원시 어업인 죽방렴 전망대와 죽방렴 홍보관, 25분 거리 남해유배문학관 등이 있다. 죽방렴은 물살이 빠른 지족해협 특성을 이용한 시설로, 주로 멸치를 잡는다. 어린 자녀들의 교육 혹은 놀이 목적 체험지로도 손색이 없다.한 가지를 더한다면, 20분 거리 남해읍 소재 새벽시장에서 싱싱한 해산물을 저렴하게 사서 직접 조리해 먹으면서 미식 여행을 실현하는 방법도 추천한다. 체류 기간에 따라서 남해에서 볼거리는 몽돌 해변을 산책할 수 있는 물건리 방조어부림, 보물섬전망대, 금산보리암, 원예예술촌 등 얼마든지 더 보탤 수 있다.어쨌든 휴양림을 숙소로 정한 여행자라면, 숲에 집중해 보고 욕구가 일반인보다 더 클 거라고 짐작한다. 그렇다면 남해편백자연휴양림의 숲의 실태가 궁금하지 않을 수 없을 것이다. 우선 휴양림 이름에서 '편백'이라는 수종을 넣은 이유가 분명하다.다녀본 휴양림 중에서 편백숲이 유명한 곳은 충남 보령의 '성주산휴양림'이 있다. 하지만 남해편백휴양림처럼 진입로와 주차장에서 편백나무를 보지 못했다. 남해편백휴양림은 심지어 편백나무 가공 기념품을 파는 작은 가게도 있다. 야외데크 텐트 주변도 온통 편백으로 둘러싸여 있다.숙소 주변에는 거의 편백이 70~80%, 멀리서 보면 잎이 비슷한 삼나무와 소나무가 드문드문 섞여 있다. 그런데 산 정상인 1.9키로 거리, 전망대로 가는 길에는 편백보다 소나무와 참나무, 단풍나무 등이 빽빽이 차 있어서 몇 미터 앞에 사람이 잘 보이지 않았다. 1960년대 인공으로 조림하여 편백은 전체 구역 227ha 중 54%로 약 100만 그루가 (여의도 면적 1.5배) 분포되어 있다고 한다.편백의 피톤치드는 효과는 심폐기능이 강화되고 스트레스 해소에도 도움이 된다고 알려져 아토피 환자들이 자주 찾는다고 한다. 주로 중장년층이 이용하고 있었고, 연로하신 부모님을 동반한 사람이 더러 눈에 띄었다. 부모님을 모시고 천천히 산책하다가 편백나무 그늘 밑 평상에서 쉬는 모습이었다. 산책로는 평평해서 다리가 불편한 사람도 큰 어려움이 없다. 하지만 전망대로 가는 길에는 돌이 많고 경사가 있는데, 전망대에서는 남해 바다를 한눈에 볼 수 있다.관리실에서 오래 근무한 관계자에 따르면, 남해편백자연휴양림은 바다로 둘러싸인 남해의 내륙 지역이며 오지에 속한다고 했다. 남해 지역은 바다를 볼 수 없는 동네는 몇 안 되지만 6킬로미터 넘는 진입로에 들어서면 내촌마을 집 몇 채밖에 사방이 다 산이어서 놀랐다.늦가을에 온다면 단풍나무 가로수가 잘 조성되어 있어서 알록달록 계절 색감을 제대로 느낄 수 있다고 했다. 남해 벚꽃길을 감상하려면 봄도 적기라 했다. 하지만 뭐니뭐니 해도 여름을 추천한다. 숲이 우겨져 좋고, 청정한 해수욕장이나 시원하게 펼쳐진 바다 풍경까지 생각한다면 더 매력적이라는 생각이다.겨울 또한 남쪽이라 따뜻한 날씨를 원한다면 안성맞춤이다. 계절로 여행지를 선택 기준을 삼는다면 남해 미식의 자료는 겨울까지도 커버가 된다. 해산물이 계절별로 다르고, 해풍 맞은 시금치 등으로 만든 시원한 조개탕과 메기탕, 단맛 나는 시금치나물, 굴톳밥으로 지역 음식을 맛볼 수 있다. 월동에 들어 텅 빈 들판이 아닌 초록빛으로 물들인 시금치와 마늘밭은 덤으로 싱그러움을 줄 것이다.