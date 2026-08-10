"천 개의 강에 비친 달은 인도와 한국을 함께 비춘다"

큰사진보기 ▲월인콘퍼런스 2026(7.22)에서 발표 중인 니르자 사마즈달 (Neerja Samajdar) 교수 ⓒ 김슬옹 관련사진보기

- 이번 발표에서 <월인천강지곡>을 인도의 산스크리트 서사시 <불소행찬(佛所行讚)>과 비교하셨습니다. 두 작품을 나란히 놓고 본 까닭은 무엇입니까?

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- '천 개의 강에 비친 달'이라는 제목의 은유를 인도 학자의 눈으로 어떻게 읽으셨습니까?

- 왕위를 버린 붓다의 출가를 찬미한 작품을 정작 한 임금이 지었다는 '역설'도 흥미로운 대목이었습니다.

- 유네스코 세계기록유산 등재를 추진하는 한국의 노력에 대해서는 어떻게 보십니까?

- 화제를 돌려 보겠습니다. 재직 중이신 네루대 한국어학과의 입학 경쟁률이 3300대 1을 기록했다는 보도가 한국에서도 큰 화제였습니다. 인도의 한국어 열풍, 실제로 어느 정도입니까?

- 2020년 인도 정부가 새 국가교육정책에서 한국어를 고교 제2외국어 권장 과목으로 채택한 것도 전환점이었다고 들었습니다(학술 발표장에서 직접 발표함).

- 마지막으로, 한국어를 배우는 인도의 학생들과 한국 독자들에게 한 말씀 부탁드립니다.

덧붙이는 글 | 필자는 월인천강지곡 세계기록유산 등재추진위원회 학술분과장으로 니르자 사마즈달 교수 초청을 직접 섭외했다.

지난 7월 22일 서울역사박물관 야주개홀에서 열린 '월인 콘퍼런스 2026'에는 300명이 넘는 청중이 모여 <월인천강지곡>의 유네스코 세계기록유산 등재를 향한 뜨거운 열망을 확인했다. 이날 국제 발표자로 나선 인도 자와할랄 네루 대학교(JNU) 한국어학과의 니르자 사마즈달 교수는 '보드가야에서 조선까지: 석가모니 일대기를 노래한 불교 찬가 <월인천강지곡>'이라는 제목의 발표에서, 인도 불교 문학의 관점으로 <월인천강지곡>의 세계문학사적 가치를 조명해 큰 반향을 일으켰다.콘퍼런스를 마친 사마즈달 교수를 만나 발표 내용과 인도에서 불고 있는 한국어 열풍에 대해 들었다. 박사 학위를 서울대 국어교육학과에서 받아서인지 한국어가 유창해서 자연스러운 한국어로 대화를 나눴다. 일부 미진한 부분은 귀국한 사마즈달 교수와 카톡 문자로 서면 수정 보완 과정을 거쳤다."두 작품 모두 석가모니불의 생애, 곧 탄생과 출가, 깨달음, 전법(傳法), 일체중생에 대한 자비를 문학적 아름다움으로 노래한 시적 일대기이기 때문입니다. 기원후 1~2세기 인도의 시인 아슈바고샤가 지은 <불소행찬>이 산스크리트에 익숙한 교육받은 독자층을 위한 고전 궁정 서사시라면, <월인천강지곡>은 새로 창제한 한글로 평범한 조선의 독자에게 붓다의 생애를 전한 토착어 신앙 찬가입니다. 하나가 불교 문학적 표현의 인도적 기원을 대표한다면, 다른 하나는 그 전통이 한국 안에서 창조적으로 변용된 모습을 대표합니다. 두 작품은 함께, 불교 서사가 영적 핵심을 간직한 채 언어와 문화의 경계를 어떻게 넘나드는지를 보여 줍니다.""인도 학자에게 하나의 달이 무수한 강물에 비치는 이미지는 대승불교의 가장 심오한 주제, 곧 다양성을 통해 드러나는 통일성을 표현하는 범불교적 은유로 다가옵니다. 보편적 붓다의 몸인 법신(法身, Dharmakaya), 그리고 인드라망(因陀羅網)에 담긴 상호 연결의 비전을 떠올리게 하지요. 붓다의 지혜는 특정한 장소나 언어, 민족에 국한되지 않고 깨달음을 구하는 존재가 있는 곳이라면 어디에나 비칩니다. 소헌왕후를 추모하며 세종께서 써 내려간 그 깊은 마음과 맞닿아, 각 시편은 인류와 더 높은 자아 사이의 보편적 연결을 노래하고 있습니다. 또한 그 뿌리를 거슬러 올라가면 붓다의 전생을 노래한 자타카(本生譚) 설화와 아바다나(譬喻) 문학에 닿습니다. <월인천강지곡>은 인도에서 발원한 이 영적 비전을 한국 고유의 시 형식으로 보존하고 재해석한 작품입니다.""저는 이를 '생산적 역설'이라 부릅니다. 그리고 이 지점에서 세종대왕은 인도의 아소카(阿育王) 황제와 자연스럽게 만납니다. 아소카는 칼링가 전쟁 뒤 깊은 도덕적 변화를 겪고, 무력이 아닌 다르마(法)의 원리로 통치하며 제국의 자원을 불교의 보존과 전파에 쏟았습니다. 붓다가 첫 설법을 행한 사르나트에 세운 석주는 훗날 인도의 국가 문장이 될 만큼 상징적입니다. 세종대왕 역시 조정의 자원을 들여 문학과 한글로 불교의 가르침을 전했습니다. 특히 붓다가 가르침을 엘리트의 언어에 가두지 않고 평범한 사람들의 토착어로 전했듯이, 세종은 문자 생활을 소수 엘리트 너머 누구에게나 열어 주고자 했습니다. 그런 의미에서 <월인천강지곡>은 하나의 문학 텍스트를 넘어 '지식을 민주화하는 문화적 기획'이라고 저는 발표에서 강조했습니다.""<월인천강지곡>은 한국 불교 문학의 걸작일 뿐 아니라 아시아가 공유한 문화유산의 증거입니다. 인도에서 태어난 붓다의 가르침이 아시아를 가로질러 한반도에 이르고, 8세기 신라 승려 혜초가 <왕오천축국전>으로 그 발상지를 직접 기록했으며, 15세기 조선이 이를 독자적 문학 전통으로 빚어냈습니다. 오늘날 인도 학자들이 한국의 텍스트를 통해 자신들의 종교적 유산을 재발견하고 있으니, 여러 세기와 대륙을 가로지른 문화적 순환이 완성된 셈이지요. 한국과 인도의 협력은 이 작품이 유네스코 세계기록유산 국제 목록에 올라 탁월한 보편적 가치를 공인받는 데 의미 있게 기여할 수 있다고 믿습니다. 주요 인도어 번역, 비교문학 연구, 양국 학자의 공동 연구, 디지털 아카이브 구축, 국제 학술회의 개최를 구체적 과제로 제안하고 싶습니다.""체감으로는 보도 이상입니다. 한국어과에 진학하지 못한 학생들이 주인도한국문화원과 세종학당으로 몰릴 정도니까요. 코로나19 기간에 온라인동영상서비스를 통해 한국 드라마와 영화, 케이팝이 젊은 층에 폭발적으로 확산된 것이 큰 계기가 되었습니다. 한류 불모지로 불리던 인도가 이제는 가장 뜨거운 한국어 학습 시장의 하나가 되었습니다. 흥미로운 것은 학생들이 한류에서 출발해 점차 한글 자체, 나아가 한국의 고전과 역사로 관심을 넓혀 간다는 점입니다.""그렇습니다. 최근 입학생들을 보면 확실히 새 고교 과정의 영향이 보입니다. 인도 중·고등 학교부터 한류의 영향을 받아 한국에 대한 관심이 많아지고 있는 인도 젊은이들의 열정이 크다고 볼 수 있습니다. 2025년에 새롭게 설립된 주인도 한국 교육원이 인도 중·고등학교에서 제 2외국어로서 한국어 교육과정을 더욱 활발하게 진행한 결과로 이제 많은 인도 중·고등 학교에서 한국어 과목 과정 및 취미반 수업이 인기를 얻고 있습니다. 인도 교육부 및 한국 교육부 간에 다양한 협력이 이루어지고 있습니다. 또한 인도 교육부 기관인 NCERT(국립교육연구훈련원)이 국제한국어교육재단과 같이 인도 중·고등 학습자 중심으로 인도화된 교재 개발을 계획하고 있습니다. 그리고 인도 학교에서 한국어를 가르칠 현지 교원을 양성하는 프로젝트도 시작했습니다. 다만 한 가지 짚고 싶은 것은, 이 열풍이 유행에 그치지 않으려면 언어 교육을 넘어 문학·문화·학술로 교류가 깊어져야 한다는 점입니다. 한국과 인도의 교류는 아직 외교·경제 관계에 집중되어 있고, 고전 한국 문학은 인도에서 상대적으로 덜 탐구된 영역입니다. 그것이 오히려 기회입니다. <월인천강지곡>처럼 불교를 매개로 두 나라의 역사적 연결을 보여 주는 텍스트야말로 더 깊은 문화적 대화의 문을 열 수 있습니다.""한글을 배운다는 것은 단지 하나의 문자를 익히는 일이 아니라, 지식을 만인에게 열어 주려 했던 한 위대한 세종 정신을 만나는 일입니다. 그 정신이 처음으로 꽃핀 작품이 바로 <월인천강지곡>입니다. 인도 학생들에게는 한류 너머의 한국, 곧 15세기의 이 눈부신 문헌까지 나아가 보라고 권하고 싶습니다. 그리고 한국 독자들께는, 이 작품이 한국만의 보물이 아니라 보드가야에서 조선까지 이어진 여정의 결정체이며, 아시아 여러 민족을 하나로 잇는 유산임을 인도의 한 학자가 깊이 공감하고 있다는 말씀을 전하고 싶습니다."