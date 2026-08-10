'압색 후 경영중단' 안데르센 여행사, 피해자들 결제액만 50억 넘었다

▲6일 오전 9시 30분께 찾은 안데르센 여행사(서울 서대문구 소재) 사무실 앞. 문은 굳게 닫혀 있었고, 지방법원의 등기와 개인들이 보낸 내용증명 7건을 전하려 했으나 폐문부재해 돌아갔다는 우체국 스티커가 붙어 있다. ⓒ 김지현 관련사진보기