출퇴근 주5회 왕복 80분, 영어 공부를 합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲좋은 음악은 찾아 듣고, 기억한 표현은 써먹으면 된다. ⓒ john_smit on Unsplash 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲설거지를 하며 하는 것. ⓒ nate_dumlao on Unsplash 관련사진보기

말을 잘한다는 것은 사는 데 여러모로 도움이 된다. 조직 생활, 사회 생활, 친구 사이 등 모든 관계는 말로 시작해서 말로 끝난다. 언어를 잘한다는 것은 더 큰 도움이 된다. 외국어를 잘하게 되면 부수적으로 따라오는 기회가 있다. 외국인을 상대할 일이 생기고, 다른 나라와 관련된 일을 하거나 그 나라에 갈 일이 생기기도 한다.나는 고등학생 때부터 일본어가 너무 재미있게 들렸다. 제2외국어가 독일어였지만, 일본어 특유의 발음이나 억양 그 자체에 호기심이 생겼고, 대학교 시절에 일본어에 입문해서 결국 동경대학대학원으로 유학을 가서 석박사를 받았다. 그리고 지금은 한 기업에서 일본을 비롯한 해외 사업 개발을 담당하고 있다.모국어도 마찬가지지만 언어를 100% 알 수는 없다. 그만큼 공부를 해도 해도 모르는 것, 기억해야 하는 것이 계속 나온다. 그래서 어렵지만 알아가는 재미, 새로 기억한 것을 써 보는 재미라는 것도 있다. 그래서 나는 어학을 계속하고 있다. 모든 일이 그렇듯이, 시간을 내서 무언가를 한다는 것이 쉽지 않다. 운동이, 독서가, 공부가 그렇다. 그래서 나는 어학을 생활화하는 방법을 택했다. 현재 나는 세 가지 생활화를 실천하고 있다. 그리고 모든 방법에는 재미와 공부를 동시에 가미하고 있다.집에서 회사까지 총 40분이 걸린다. 집 현관을 나설 때, 사무실을 나설 때 블루투스 이어폰을 꽂고 팟캐스트를 재생한다. KBS '조정현의 굿모닝팝스'를 듣는데, 2천 개 정도의 에피소드가 있고 지금도 업로드되고 있다. 팝음악과 간단한 영어 표현을 소개하고 설명하는 내용으로 구성이 되어 있다.걷고 지하철을 타는 출퇴근 길에, 눈과 손이 무엇을 하든 상관없이 귀로는 영어로 음악과 말이 계속 들어온다. 엄청나게 집중해서 듣지 않아도 괜찮다. 어차피 듣고 또 듣기 때문에, 생활 소음처럼 듣고 있다 보면 기억에 남는 음악과 표현이 있다. 좋은 음악은 다음에 찾아 듣고, 기억한 표현은 써먹으면 된다. 주 5회, 적어도 하루에 1시간 20분은 영어 공부를 기본적으로 하고 있다.집에 운동 기구 3종이 있다. 치닝디핑, 로잉머신, 인도어사이클이 있어서, 전신의 근력과 유산소 운동을 틈틈이 하고 있다. 운동하러 가는 것도 큰 마음을 먹어야 하는 일이라, 마음 먹지 않고 그냥 할 수 있는 방법을 택했다. 생활 공간에 운동 기구가 있고, 그냥 하면 되는 환경을 갖춰 놓으니 매일 운동을 하고 있다.그리고 운동을 하는 동안, 또는 운동 사이의 휴식 시간에 영어학습 앱 듀오링고로 영어 공부를 한다. 듀오링고는 무료로 사용해도 기능이 충분하고, 게임 요소를 가미해서 공부 자체가 재미가 있다. UI도 애니메이션 기반이라 보는 것만으로도 재미가 있다. 턱걸이 한 세트를 하고 쉬는 사이에 듀오링고를 잠시 하고, 또 한 세트를 한다. 운동이 끝나면 듀오링고 레슨 2회 정도를 한다. 주 4회 이상 운동을 하고, 듀오링고는 운동을 쉬는 날에도 매일 해서 지난 8월 9일 기준 164일째 연속 학습 중이다.집에 있을 때는 설거지를 담당한다. 지금은 식기세척기를 쓰지만, 손으로 다 설거지를 하던 예전부터 OTT를 시청하고 있다. 주로 일본 드라마를 시청하는데, 회사를 배경으로 한 작품이나 매우 일상적인 내용을 다룬 작품을 주로 본다. 회사에서 일을 할 때나, 일본인들과 네트워킹을 할 때 쓸 말을 지금도 계속 공부하고 있다.대학원 유학 가기 전에 이미 일본어능력시험의 제일 높은 등급을 취득했고, 일본에 6년 거주했지만, 지금도 종종 모르는 단어나 표현이 나온다. 그러면 설거지를 하면서 중얼중얼 따라 하고 외워본다. 기억을 하면 다행이고 못하면 안 쓰면 그만이다.평일에 2회 정도 저녁 일정이 있으니, 평일 저녁 세 번, 휴일 세끼의 설거지를 하는 동안 일본드라마를 시청한다. 최근에는 <심야식당>을 보고 있는데, 여러 사람들의 인생과 생활에 대한 이야기와 음식, 식재료에 대한 내용이어서 재미도 있고 새로운 정보도 많이 얻는다.그냥 어차피 해야 되는 일상의 어떤 일을 하면서 귀로 눈으로 어학을 동시에 하는 방법이 나에게는 큰 도움이 된다. 어학은 습관적으로 늘 하고 있어야 필요할 때 써먹을 가능성이 높아진다.