'반공법'과 '국가모독죄'는 폐지됐지만

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반공법을 위반했다는 이유로 징역형을 살았던 고인이 50여년 만에 무죄를 선고받았다는 뉴스가 보도됐다. 인천지방법원 형사18단독(나재영 판사)은 최근 북한 선전에 동조한 혐의로 징역형을 선고받았던 고(故) A씨의 재심에서 원심을 파기하고 무죄를 선고했다고 8일 밝혔다. 재판부는 "A씨의 자백은 수사기관에 의해 불법 구금된 상태에서 이뤄졌다"며 "자유롭지 못한 상태에서의 진술이 법정에서도 이어졌다고 충분히 의심할 만하다"고 판시했다. 이어 "이밖에 A씨에 대한 공소사실을 인정할 수 있는 증거를 찾기 어렵다"고 판시했다.과거 1975년에 A씨는 경기도 부천시에서 주민들에게 "박정희 대통령을 죽여야 한다"는 등의 말을 한 혐의로 기소돼 인천지법(당시 서울형사지방법원 인천지원)에서 징역 5년에 자격정지 5년을 선고받았고 이듬해 대법원에서 형이 확정됐다. 당시 A씨는 구속영장이 발부되지 않은 상태에서 6일간 구금돼 경찰 조사를 받았고, 구속영장이 발부된 지 불과 3일 만에 검찰 조사가 마무리됐다. 이후 A씨가 형을 수형하고 사망한 뒤 2024년 그의 자녀가 재심을 청구해 최근 무죄를 선고받았으며 검찰도 항소하지 않아 판결이 확정됐다고 한다.이 기사를 읽고 필자의 뇌리에 아픈 추억 하나가 떠올랐다. 1977년 필자가 서울에서 법과대학 2학년에 재학하던 시절 여름방학을 맞아 고향을 방문했었는데, 오랜만에 초등학교 동창친구를 만나 음식점에서 막걸리를 곁들여 식사를 했다. 유신헌법과 독재체제를 비판하는 얘기를 나눴는데, 이를 엿들은 음식점 주인이 우리를 경찰에 신고했다. 갑자기 경찰차가 오더니 막무가내로 우리를 경찰서에 끌고 갔는데, 반공법·국가보안법 위반과 국가원수모독죄로 처벌하겠다며 으름장을 놓았다.몇 시간 후 어떻게 소식을 알게 됐는지 필자의 부친과 필자의 친구의 부친이 심야에 경찰을 찾아와 "우리 자식들이 철없이 행동한 것을 용서해 달라", "젊은 애들의 장래를 생각해 달라"고 싹싹 빌어 간신히 풀려났다. 확실치는 않지만 양가의 부친들께서 경찰에 돈 봉투도 제공한 낌새가 느껴졌다. 필자와 필자의 친구는 경찰에 구금돼 있는 동안 "민주국가에서 정부 비판도 못하느냐"며 젊은 호기로 경찰에 항의하다가 수갑까지 채워진 채 얻어맞았고, 그 후유증으로 약 사흘간 손목에 마비증상까지 겪었다.반공법은 5·16 군사쿠데타 직후인 1961.7.3. 제정(법률 제643호)됐는데, 제정 이유를 보면 "혁명군사위원회 포고 제18호(반국가행위의 규제)에 대체하는 것으로 국가재건과업의 제1목표인 반공체제를 강화함으로써 국가의 안전을 위태롭게 하는 공산계열의 활동을 봉쇄하고 국가의 안전과 국민의 자유를 확보하려는 것임"이라고 기술하였다. 이후 1980.12.31. 반공법이 폐지됐는데(법률 제3318호), 폐지 이유를 보면 "반공법과 국가보안법은 그 성격이 유사하고 중복된 조문이 많으므로 반공법을 폐지하여 이를 국가보안법에 통합함으로써 국가의 안전보장을 침해하는 범죄의 처벌·예방에 일원화를 기하려는 것"이라고 기술하였다. 이렇듯 반공법은 폐지됐지만, 반공법의 주요 조항이 국가보안법으로 흡수됐기 때문에 실상은 반공법이 시퍼렇게 그대로 효력을 지니고 있다.한편, 경찰이 필자와 필자의 친구에게 적용하겠다고 했던 '국가원수모독죄'에 대해 보자. 국가원수모독죄의 원래 죄명은 '국가모독죄'인데, 흔히 '국가원수모독죄'라고도 불리웠다. 이 규정은 1975.3.25. 개정된 형법(법률 제2745호)에 의해 신설된 것인데(제104조의2), 제1항은 "내국인이 국외에서 대한민국 또는 헌법에 의하여 설치된 국가기관을 모욕 또는 비방하거나 그에 관한 사실을 왜곡 또는 허위사실을 유포하거나 기타 방법으로 대한민국의 안전·이익 또는 위신을 해하거나, 해할 우려가 있게 한 때에는 7년 이하의 징역이나 금고에 처한다"고 규정했고, 제2항은 "내국인이 외국인이나 외국단체 등을 이용하여 국내에서 전항의 행위를 한 때에도 전항의 형과 같다"고 규정했으며, 제3항은 "제2항의 경우에는 10년 이하의 자격정지를 병과할 수 있다"고 규정하고 있었다.이 규정의 신설이유를 보면, "국가모독 등 사대행위(事大行爲)를 처단함으로써 일부 고질적 사대풍조를 뿌리뽑고 자주독립국가 국민으로서의 자각과 긍지를 드높여 국민윤리와 도의를 앙양함과 아울러 국가의 안전과 이익 그리고 위신을 보전하려는 것"을 명분으로 밝히고 있으나, 실상은 독재체제의 통제가 미치지 않는 국외(國外) 거주 한국인의 유신체제 및 박정희 대통령과 그 정부에 대한 직접비판 또는 외국 언론을 통한 간접비판을 형사처벌의 대상으로 삼는 데에 그 목적이 있었다.이와 같이 국가모독죄는 독재체제에 대한 외부 비판의 처벌과 외신(外信) 통제를 목적으로 하고 있었으므로, 1987년 6월 민주항쟁 이후 곧바로 폐지 논의가 일어났다. 1988년 제13대 국회의원 총선거에서 여소야대(與小野大)가 되자 여야 4당(민주정의당, 평화민주당, 통일민주당, 신민주공화당)은 '민주발전을 위한 법률개폐특위'를 구성, 전체회의를 열어서 '국가모독죄 삭제와 정치풍토쇄신법 폐지'의 여야단일안 상정에 합의했고, 같은 해 12월에 열린 국회에서 해당 안건이 통과돼 국가모독죄 조항이 삭제되었다(법률 제4040호, 1988.12.31.). 삭제이유를 보면, "1975년 3월 25일 개정형법에서 신설된 바 있는 국가모독죄조항은 국가발전을 위한 건전한 비판의 자유를 억제할 우려 등이 있으므로 이를 폐지하려는 것"이라고 기술하고 있다.한편, 국가모독죄에 대해 헌법재판소는 2015.10.21. 위헌결정을 내린 바 있다(2013헌가20). 헌재는 '노예수첩 필화사건'의 주인공인 시인 양성우씨가 구 형법 제104조의2에 대해 낸 위헌법률심판제청 사건에서 재판관 전원 일치 의견으로 위헌 결정을 내렸다. 헌재는 국가의 안전과 이익, 위신이라는 입법 목적의 의미가 불명확하고 적용범위가 광범위해 표현의 자유를 과도하게 제한한다고 판단했다. 헌재는 "형사처벌로 표현행위를 일률적으로 규제하고 있는 것이 국가의 안전과 이익, 위신 등 입법목적 달성에 기여한다고 보기 어렵다"며 "수단의 적합성을 인정할 수 없다"고 지적했다. 또 "형법과 국가보안법, 군사기밀보호법에 국가의 안전과 독립을 지키기 위한 다수의 처벌규정 등을 두고 있다"며 "이 조항을 별도로 둘 필요도 없다"고 판단했다. 이어 "국민들의 비판이나 부정적 판단을 국가의 위신을 훼손한다는 이유로 형사처벌하는 것은 자유로운 비판과 참여를 보장하는 민주주의 정신에 위배된다"고 밝혔다.헌재 관계자는 "이미 삭제된 구법 조항에 대해 표현의 자유를 침해한다는 이유로 위헌 결정을 함으로써 민주주의 사회에서 표현의 자유가 갖는 가치를 재확인한 것"이라고 의미를 부여했다. 고교 국어교사였던 양성우씨는 1977년 6월 발간된 일본의 한 잡지(세까이;世界)에 유신체제를 비판하는 시를 실었다가 국가모독 및 긴급조치 9호 위반 혐의로 구속기소돼 징역 3년과 자격정지 3년을 선고받았고 수형 중 건강이 악화돼 1979년 가석방됐다. 양씨는 2012년 12월 재심을 청구해 재판을 받던 중 자신을 처벌한 법률적 근거인 국가모독죄 조항이 헌법에 위반된다며 이듬해 6월 위헌법률심판제청을 신청했었다.위에 본 바와 같이, 1977년 당시 경찰이 필자와 필자의 친구에게 적용하려 했던 반공법과 국가모독죄는 현재 모두 폐지된 상태다. 그런데, 반공법은 형식적으로는 폐지됐지만 반공법의 주요규정이 국가보안법으로 흡수됐기 때문에 실질적으로 폐지됐다고 보기 어렵다. 반공법을 흡수한 국가보안법이 제발 더 이상 억울한 피해자를 발생시키지 않아야 한다.