반전 가득 우리집 호박, 기특하게 잘 자랐습니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

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큰사진보기 ▲이제나 저제나 얘들이 맷돌호박으로 변하길 기다렸다. ⓒ 김희 관련사진보기

'그래. 이거다. 올해는 이걸 심어보자.'

"여보. 이게 그 누렇게 큰 내가 아는 그 호박이 되는 거야?"

"몰라. 나도 이런 건 처음 보는데… 이게 맷돌 호박이 맞나?"

큰사진보기 ▲후숙과정을 거쳐야 당도가 높아 맛있게 먹을수 있다. ⓒ 김희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.