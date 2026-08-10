읽다가 울컥, 사회복지사가 받은 다정한 '죽비'

큰사진보기 ▲정혜신의 적정심리학 <당신이 옳다>이 책은 나의 사회복지 실천 현장을 비추는 거울 같았다. 공감의 노력에 실패했던 순간들이 떠올랐다. 책을 통해 공감의 본질을 깨닫게 되었다. 알게 되니 다시 용기도 생겼다. 사람의 내면에 깊게 닿으려는 노력을 포기하지 말아야겠다. 그러므로 이 책은 사회복지사인 나에게 위로이자 응원으로 읽혔다. ⓒ 이민희 관련사진보기

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"감정적 반응 그 자체가 공감은 아니다. 한 존재가 또 다른 존재가 처한 상황과 상처에 대해 알고 이해하는 과정을 거치면서 그 존재 자체에 대해 갖게 되는 통합적 정서와 사려 깊은 이해의 어울림이 공감이다. 그러므로 공감은 타고난 감각이나 능력이 아니다. 학습이 필요한 일이다."(124쪽)

덧붙이는 글 | 이 기사는 제 블로그 (https://blog.naver.com/xfile3408)에도 실립니다.

나는 노인주간보호센터에서 매일 어르신들을 만나는 '사회복지사'다. 어르신들의 노후에 동행하는 이웃으로, 동료 시민으로, 인생의 후배로 '나'의 삶은 그들과 함께 울고 웃으며 성장한다. 결핍성과 취약성은 '돌봄을 받는 자' 뿐만 아니라 '돌보는 자'도 갖고 있는 인간 존재의 본성이다. 나는 어르신들을 돌보는 사람이지만, 어르신들부터 돌봄을 받는 사람이기도 하다. 어르신 당사자의 '삶의 서사'속에서 나 또한 인간으로 깊어지고 성장하는 경험을 한다.그러나 사회복지 현장이 언제나 아름답지만은 않다. 체계화되고 매뉴얼화 된 관리와 성과 평가 중심의 위계적 질서가 주를 이루는 '충조평판'의 세계일 때가 많다('충조평판'은 충고, 조언, 평가, 판단의 줄임말로, 책 <당신이 옳다>(2018년 10월 출간)의 저자는 진정한 공감에서 '충조평판'은 금물이라고 강조한다). 당사자의 필요와 욕구를 파악하고, 문제를 정의하고, 개입 전략과 방법을 수립하고, 문제 해결을 달성하는 일련의 과정을 한 단어로 축약하면 '전문성'이다.정신과 의사인 정혜신 박사는 책 <당신이 옳다>에서 세월호 트라우마 현장의 경험을 설명하며, 유가족 곁을 끝까지 지킨 것은 자격증을 가진 '전문가'들이 아니라 그들의 슬픔에 마음을 포갠 일반 자원봉사자들이었다고 했다.시간이 갈수록 숫자가 늘어갔던 자원봉사자들은 피해자들이 겪는 혼돈, 고통, 슬픔, 무기력함에 '동기화'되어 결정적인 위로를 건넸다. 그들이 만들어 낸 '슬픔과 무기력의 거대한 연대'가 결국 피해자들을 구하는 '동아줄'이 된 것이다. 저자는 "자격증 있는 사람이 치유자가 아니라 사람을 살리는 사람이 치유자"(23쪽)라고 했다.트라우마 현장에서 얻은 교훈을 바탕으로 저자는 '정신과 의사'의 전문적 이론이 아닌 우리 삶의 속살을 바탕으로 '도움이 되는 도움'을 제공하고 싶다고 했다. 사람의 속마음을 이해하고 도울 수 있는 소박한 심리학을 꿈꿨다. 그래서 이 책은 부재가 '정혜신의 적정 심리학'이다.책을 읽으면서 여러 번 가슴이 '쿵'하고 내려앉았다. 이 책은 사회복지사인 나에게 '현장에서 무엇을 놓치고 있나?', '사람을 진실로 이해한다는 것은 무엇인가?', '사람을 어떻게 도울 수 있는가?' 등 많은 질문을 쏟아냈다. 매뉴얼과 기술 너머에 '인간'이 있다. 기술적 개입과 조급한 해결책은 결코 한 인간의 깊은 상처에 닿지 못한다. 사회복지사에게 정말 필요한 전문적 역량은 인간 존재에 대한 이해를 바탕으로 한 '공감력'일 것이다.사회복지 실천의 목적은 당사자가 존엄한 인간으로서 삶의 주체로 서게 돕는 것이다. 자기 삶을 주체적으로 꾸려가는 역량을 회복하는 출발점이 '공감'이다. 이 책의 제목이기도 한 "당신이 옳다"는 말은 당사자의 모든 행동에 무한 긍정한다는 의미가 아니다. '그 상황에서 그렇게 느꼈을 당신의 마음은 진실하다'는 것을 인정해 주는 존재론적 수용이다. 저자는 타인의 고통에 대한 감수성에 기반한 '성숙한 공감력'을 '정서적 호들갑'과 혼동하지 말라고 설명한다.공감 능력은 타고나는 재능이 아니다. 슬픈 장면을 보고 눈물을 뚝뚝 흘린다고 공감 능력이 높은 것도 아니다. 저자는 공감이 '인지적 노력'이라고 강조한다. 사람의 내면을 한 조각, 한 조각 보다가 점차 그 마음의 전체 모습이 보이면서 도달하는 깊은 이해의 단계를 '공감'이라고 한다. 공감은 인간의 속마음을 제대로 알고 이해하기 위한 끈기 있는 노력이다.정작 나의 현실은 '실패의 연속'이다. 어르신들을 이해하고 공감하는 일은 쉽지 않다. 80~90대 어르신들의 삶에 축적된 고유의 서사, 점차 쇠약해가는 건강으로 인한 불안감, 사회적 역할의 상실로부터 오는 고립감과 외로움, 죽음에 대한 두려움 등 복합적인 감정을 깊이 이해하기 위해서는 특별한 노력이 필요하다. 특히 치매 등 인지 기능 저하를 겪고 계시는 어르신들과의 대화는 더 많은 노력을 해야 한다. 어르신들 감정의 주파수와 온도에 맞춰서 반응하며 다정하고 깊은 위로와 공감을 건네는 노력이야말로 '돌봄'의 거의 전부가 아닐까.책을 비춰 봤을 때 사회복지사는 '공감 유발자'여야 한다. 이런 역량을 갖추기 위해 사회복지 실천 기술 그 이상의 공부가 필요하다. 인간 존재와 삶을 종합적이고 입체적으로 이해하기 위한 넓고 깊은 시야를 가져야 한다. 개인이 겪는 고통과 비극의 뒤에 숨은 사회 구조적 폭력과 불평등을 읽어내는 안목도 키워야 할 것이다. 철학적 성찰을 통해 인간 존엄의 의미를 끈질기게 탐구하며 상대방의 깊은 내면에 들여다볼 줄 아는 혜안을 갖고 싶다.<당신이 옳다>에서 말하는 존재론적 공감은 호혜적 상호 관계에서 발화하며 서로를 구원한다. 책 읽는 동안 내가 포기했던 어르신도 생각나고 좌절했던 순간들도 떠올랐다. 심리학 책을 읽으면서 눈물이 난 건 처음이었다. 공감의 본질에 대한 저자의 설명이 나에게는 아프면서도 다정한 '죽비'였다.현장의 실패를 반복하는 내게 '괜찮다'고 이야기하는 것 같았다. 사람을 이해하려는 노력을 포기하지 말고 완강하게 나아가라는 응원으로 읽히기도 했다. 우리의 실천이 형식적이고 얄팍한 수준에 머무르거나 매뉴얼 뒤에 숨지 않아야 한다. 한 사람의 마음에 똑바로 닿을 수 있도록 공감의 태도를 유지해야겠다. 저자는 말했다. 공감의 태도를 유지하는 것이 곧 공감이라고.