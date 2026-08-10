20년 묵은 샘물교회 굴레, 이제는 '자기책임 서약제'로 풀어야

▲여행금지국가 내 국내 이통3사 해외로밍 건수국회 외교통일위원회 한정애 의원실이 외교부로부터 제출받은 자료. 2019년부터 2024년 8월까지 여행금지국가 내 이통3사 로밍 이용 건수가 총 10만 건을 넘어 앞의 국민신문고 답변 내용에서 외교부가 밝힌 예외적 여권사용 허가 숫자(연간 5~6천명 수준)와 큰 차이를 보인다. ⓒ 외교부 관련사진보기