20년 묵은 샘물교회 굴레, 이제는 '자기책임 서약제'로 풀어야

지난 2026년 7월 14일 "외교부의 기이한 국민 통제" 기사가 보도된 이후, 일각에서는 "대한민국 국민이 위험 국가에 방문해 사고가 나면 영사 조력과 구출에 들어가는 행정력과 세금이 낭비되니깐 당연히 법으로 강력히 통제해야 하는 것 아니냐"는 반론이 빠짐없이 등장했다.
[관련기사] 외교부의 기이한 국민 통제
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그러나 외교부의 실제 행정 문서 양식을 들여다보면 "국가의 영사,행정 부담 때문에 형사처벌이 불가피하다"는 기존 논리에 의문을 제기하게 만든다. 외교부는 이미 여행금지국가 방문을 위한 예외적 여권 사용을 허가해 줄 때, 안전상 위해나 재산상 불이익 발생 시 책임을 본인에게 부담시키는 '본인 책임 서약서'를 필수 조건으로 받고 있기 때문이다.
외교부는 최근 국민신문고 답변에서 연간 5~6천 명(2021년 6,242명 ~ 2025년 5,145명)에게 예외적 여권 사용을 허가했다고 밝히며 허가 대상자들에게 다음과 같은 문구에 서명하도록 요구하고 있다.
"본인에 대한 안전상 위해 또는 재산상 불이익이 발생한다 하더라도 그 책임은 전적으로 본인에게 있음을 인정하고 이에 동의합니다."
외교부는 여행금지제도의 취지를 국민의 생명과 안전 보호 등으로 설명한다. 하지만 막상 예외적 여권사용 허가를 내줄 때는 안전상 위해나 불이익이 발생하더라도 그 책임을 본인이 부담한다는 서약서를 요구한다. 일부 자격에 부합하는 예외적 여권사용 허가자 조차도 이처럼 문제 발생시 본인이 책임을 지는 조건으로만 방문의 길을 열어주는 셈이다.
'서약서를 제출하고 여행금지국가 방문을 신청할 수 있는 선택지'는 대기업, 언론사 취재진, 공무 활동 등 극소수 특수 목적 허가자에게만 매우 제한적으로 부여되고 있다.
관광, 비즈니스, 가족 방문, 구호 활동 등 다양한 목적을 가진 일반 국민은 "국가 영사 조력을 바라지 않고 내가 책임을 부담하겠다"는 서약서를 제출하고 싶어도 이러한 절차를 이용할 수 있는 선택지가 존재하지 않는다.
이는 실효성 없는 단속 체계와 맞물려 기형적인 결과까지 낳고 있다. 국회 외교통일위원회의 제출 자료에 따르면, 2019년부터 2024년 8월까지 대한민국 외교부 지정 여행금지국가 내 국내 이동통신 3사 해외로밍 발생 건수는 무려 10만 건(100,093건)을 돌파했다.
특히 이라크 한 국가에서만 매년 1만 건 이상의 로밍이 발생하는 현실은, 외교부가 밝힌 예외적 여권사용 허가 건수(연간 5~6천 명)를 크게 웃도는 수치다. 이는 형사처벌 위주의 통제 정책이 사실상 명목상의 제도에 불과함을 보여준다. 국내 통신사 로밍서비스를 이용하지 않고 현지 SIM 카드 이용자까지 고려하면 실제 무허가 여행금지국가 방문 규모는 훨씬 더 많을 것으로 예상된다. 결국 현행 제도가 '자기책임 신청 통로'를 막아둔 탓에 수많은 국민을 불법 무단 방문자로 내몰고 있는 만큼, 이제라도 스스로 책임을 부담하고 떳떳하게 방문을 신청할 수 있는 공식적인 길을 열어줄 필요가 있다.
외국인 여행 유튜버는 자유롭게... 한국인은 적발·신고되면 '형사처벌'
이러한 통제 행정은 주요국들의 운영 방식과 비교할 때 더욱 직관적인 대조를 이룬다. 이미 3~4년 전부터 다국적 외국인 여행 유튜버들은 이라크, 예멘, 아프가니스탄 등의 국가에서 치안이 안정된 주요 도시들을 자유롭게 다녀오며 유튜브와 SNS에 방문 영상과 사진을 다수 올리고 있다.
미국(북한 방문 제외), 일본, 영국, 대만 등 주요국 국민들은 자국 정부가 강력한 여행경보(Do Not Travel)를 발령하고 있지만 그 경보 자체가 방문을 즉시 범죄로 만드는 것은 아니다. 주요 선진국들이 권고 중심의 방식을 통해 자국민의 이동 자율성과 자기책임 판단을 존중하는 것과 비교하면, 방문 자체를 형사처벌의 대상으로 삼고 '본인 책임 서약' 제출 기회조차 제공하지 않는 대한민국의 제도는 매우 이례적이다.
정세 악화 내세우는 외교부… 근본적 제도 개선은 외면
외교부는 지난 2026년 7월 14일 자 '외교부의 기이한 국민통제' 기사 보도 이후 입장문을 통해 "올해 초부터 이라크 등 여행금지 장기 지정국들에 대한 단계적 여행경보 하향을 검토했으나, 최근 중동 정세 악화로 주요국들이 여행경보를 상향했기 때문에 하향 조치가 어려웠다"며 "기업 활동 등 예외적 방문 필요성을 적극 검토하겠다"고 해명해 왔다.
그러나 이러한 외교부의 해명은 현실과 맞지 않으며 설득력도 부족하다. 우선 외교부는 주요국의 여행경보 상향을 이유로 들었으나, 애초에 미국(북한 제외)이나 일본, 영국 등 주요국들은 자국민의 특정 국가 방문 자체를 형사처벌하지 않는 '권고 중심' 제도를 운용하므로 한국의 여행금지제도와 동일선상에서 비교하기 어렵다. 백번 양보해서 주요국 사례를 기준으로 삼는다 하더라도 외교부의 해명은 여전히 설득력이 크게 떨어진다.
최근의 중동 정세 악화 이전인 2022년부터 2025년까지는 이라크 현지 치안이 상대적으로 안정되어 일부 주요국들이 이라크 일부 지역의 여행경보 단계를 하향 조정했던 시기였다. 그러나 그러한 안정기 동안 외교부는 단 한 차례도 실질적인 경보단계 하향이나 지역별 세분화 조치를 취하지 않았다. 심지어 외교부가 '주요국의 경보 상향'을 내세우는 와중에도, 영국 외무성(FCDO)의 경우 현지 정세와 치안 상황을 지속해서 재평가하여 이라크 수도 바그다드와 북부 쿠르디스탄 지역뿐만 아니라, 또 다른 여행금지 국가인 리비아에 대해서도 수도 트리폴리와 벵가지 등 주요 도시들의 여행경보 단계를 '필수 방문 외 자제'로 낮추어 세분화했다.
주요국들이 위험 지역을 정밀하게 구별해 유연하게 조율하는 동안, 대한민국 외교부가 경보를 상향한 사례만 선택적으로 인용하며 정세 악화를 내세우는 것은 지난 수년간의 소극행정과 방치를 정당화하려는 '편의주의적 해명'이라는 지적을 피하기 어렵다.
더 큰 문제는 문제 해결의 방향성이다. 외교부는 국회와 논의해 20년 묵은 허술한 현행 여행금지 제도를 정교화하거나 지정 지역을 최소화하는 등 근본적인 개선 방안에 대해서는 일절 언급하지 않고 있다. 대신 "기업 활동 등 예외적 방문 필요성"만을 언급하며, 일반 국민의 보편적 이동권 보장과는 거리가 먼 극소수 특정 목적 대상자 중심의 행정만을 되풀이하겠다는 태도로 일관하고 있는 것으로 보인다.
여야 정치권의 '시대역행'… 전 세계적 추세와 더 멀어진 법 개정
이런 상황에서 국회 역시 주요 선진국들의 일반적인 여행경보 운영 방식과 거리가 먼 논의만 되풀이하고 있다. 더불어민주당 한정애 국회의원은 지난해 자신의 페이스북을 통해 "한국을 제외한 여행경보제도를 운영 중인 30여 개국은 법적 구속력이 없는 권고사항에 그쳐 NGO의 해외구호 활동에 제약이 없다"고 밝히며 여권법 개정안을 발의했다. 정치권 스스로 해외 주요국들의 여행경보가 권고 중심이라는 점을 인지하고 있었던 셈이다. 하지만 해당 개정안은 국민 전체의 보편적 이동권 보장과는 거리가 멀고, '해외 구호 활동'이라는 특정 목적에 예외 통로만 살짝 열어주는 수준의 입법이었다.
국민의힘 김기웅 의원이 대표 발의한 여권법 개정안은 올해 1월 국회 본회의를 통과했다. 해당 개정안은 여행금지국가 무단 방문 시 처벌 수위를 기존 '1년 이하 징역 또는 1천만 원 이하 벌금'에서 '3년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금'으로 대폭 강화하는 내용을 담고 있다. (법정형 3배 강화)
이는 안 그래도 주요 선진국의 권고 중심 운영 방식과 크게 괴리되어 있던 대한민국 여권법을, 글로벌 추세와 더더욱 멀어진 혹독한 방향으로 후퇴시킨 입법이라는 지적을 피하기 어렵다. 결국 정치권의 논의 역시 20년 묵은 허술한 현행 여행금지제도 자체의 구조를 전면 재검토하기보다는, 특정 목적에 대한 예외 확대나 처벌 강화에만 치중되어 있는 실정이다.
20년 묵은 샘물교회사태 굴레 벗고 '자기책임 서약제' 논의해야
이 글은 여행금지국가의 위험성을 부정하거나 모든 국민에게 무조건적인 이동의 자유를 보장하자는 주장이 아니다. 핵심은 국가가 일률적으로 법적 처벌과 금지라는 단절된 통제만을 고집할 것이 아니라, 위험성을 충분히 고지받은 국민이 자기책임 아래 방문 여부를 스스로 선택할 수 있도록 합리적인 제도적 길을 열어주어야 한다는 점이다.
현재의 여권법상 여행금지 처벌 조항은 2007년 아프가니스탄 샘물교회 피랍 사건 직후 급조되어 20년 가까이 유지되어 왔다.
외교부가 이미 일부 특수 목적 방문자에 대해 '자기책임 서약'을 전제로 예외적 방문을 허용하고 있는 만큼, 이제 논의의 초점은 단순히 '누구에게 어떤 목적으로 예외를 줄 것인가'에 머물 것이 아니라 '어떤 조건에서 국민 스스로의 주체적인 판단과 자기책임을 존중할 것인가'로 옮겨가야 한다. 정치권과 외교부는 무조건적인 통제, 금지 프레임에서 벗어나, 국민의 안전을 효과적으로 보호하면서도 동시에 시대에 부합하는 선진국형 '자기책임 서약제' 도입을 적극적으로 검토해야 할 시점이다.