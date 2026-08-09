[합산] 김민석 46.01%, 정청래 44.53%... 1.48%P차

큰사진보기 ▲9일 오후 대구 인터불고 엑스코 호텔에서 열린 더불어민주당 당 대표 및 최고위원 선출을 위한 대구·경북 합동연설회에서 당 대표 후보자들이 나란히 앉아 있다. 왼쪽부터 김민석 후보, 정청래 후보, 송영길 후보. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

[최고위원 경선]

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큰사진보기 ▲9일 강원도 횡성국민체육센터에서 열린 더불어민주당 대표·최고위원 후보자 강원 합동연설회에서 후보들이 기념 촬영하고 있다. 왼쪽부터 김영호·임미애·최민희·김용·박선원·서미화 최고위원 후보, 김민석 당 대표 후보, 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표, 정청래·송영길 당 대표 후보, 한민수·이성윤 최고위원 후보. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

8월 15일 (토)

오후 1시 전남광주 합동연설회 (나주종합스포츠파크 다목적체육관)

오후 5시 전북 합동연설회 (원광대학교 문화체육관) ※ 전남광주 및 전북 권리당원 투표 결과 발표

8월 16일 (일)

오전 10시 30분 경기 합동연설회 (수원종합운동장 실내체육관)

오후 4시 서울 합동연설회 (킨텍스 제2전시관 9A홀) ※ 경기 및 서울 권리당원 투표 결과 발표

8월 17일 (월)

오후 1시 30분 전국당원대회 합동연설회 (대전컨벤션센터 제2전시장 전시홀)

더불어민주당 8.17 전당대회 강원 및 대구경북 권리당원 투표에서 김민석 당대표 후보가 승리하며 합산 득표 선두를 유지했다. 최고위원 투표는 최민희·박선원·한민수·서미화·김용 순으로 당선권 안에 들었다.9일 강원과 대구경북 권리당원 투표 합산 결과, 김 후보(1만 8977표, 48.54%)가 1위, 정 후보(1만 7355표, 44.39%)가 2위를 차지했다. 4.15%포인트 차(1622표)다. 송영길 후보는 2760표(7.06%)를 얻었다.지역별로 보면, 김 후보는 강원에서 과반(9568표, 50.30%)을 기록했고, 경북(4948표, 47.37%)에서 승리했다. 대구에선 46.35%(4461표)를 득표했다. 정 후보는 대구에서 47.82%(4603표) 승리했으며 강원은 41.94%(7978표), 경북은 45.71%(4774표)였다.현재까지 권리당원 투표 결과를 모두 합산하면, 김 후보가 46.01%(9만 5821표)로 선두를 달리고 있다. 2위인 정 후보(9만 2735표, 44.53%)와는 1.48%포인트(3086표) 차로 박빙이다. 김 후보는 전날 제주·인천에 이어 1위를 유지했다. 3위인 송 후보는 9.47%(1만 9715표)를 얻었다.최고위원 경선에선 최민희 후보가 합산 득표율 20.28%(8만 4466표)로 1위를 지켰다.뒤이어 박선원(6만 9734표, 16.74%)·한민수(5만 9953표, 14.39%)·서미화(5만 9327표, 14.24%)·김용(5만 2704표, 12.65%) 후보가 당선권을 유지했다. 6위는 이성윤 후보(4만 9497표, 11.88%), 7위는 임미애 후보(3만 7797표, 6.67%), 8위는 김영호 후보(1만 3064표, 3.14%)다.지역 순회 경선에선 권리당원 투표 결과만 공개된다. 대의원 투표와 국민 여론조사를 합산한 종합 결과는 오는 17일 대전에서 열리는 전당대회에서 발표된다. 전략지역인 경남·경북·대구에 5% 가중치를 적용한 득표율은 종합 결과에 적용된다.1인1표제가 처음 적용되는 이번 전당대회에서 선거인단 반영 비율은 대의원·권리당원 투표 70%, 국민 여론조사 30%다.앞으로 남은 일정은 아래와 같다.