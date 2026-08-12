"하루 종일 에어컨 켜고" 주택 태양광 설치가 바꾼 고향집 풍경

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"엄마, 새벽에도 일하면 안 돼."

"더울 때는 밖에 나가지 말고 집에서 에어컨 켜고 계세요."

"물도 많이 마시고요!"

큰사진보기 ▲집을 짓고 2년만에 태양광 패널 설치작년에도 시도했는데, 워낙 경쟁률이 치열해서 성공하지 못했습니다. 이제 간신히 설치했는데, 너무 마음이 편안해졌습니다. ⓒ 이창희 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국에너지공단 건물주택 지원사업 안내주택태양광 설치 사업을 진행하는 한국에너지 공단의 홈페이지입니다. (https://nr.energy.or.kr/A0/GN_00/GN_00_00_010.do) ⓒ 이창희 관련사진보기

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큰사진보기 ▲주택태양광 설치완료!집의 비닐하우스 입구쪽에 주택태양광을 설치했습니다! ⓒ 이창희 관련사진보기

"이제 집에서 마음껏 에어컨을 켜는 것으로 합시다!"

큰사진보기 ▲엄마는 새벽같이 꺠를 수확하고 말려서 털고계시네요.엄마의 밭은 더위가 물러가기를 기다려주지 않습니다. 해가뜨기 전 수확한 참깨를 한낮의 햇빛에 말려서, 기어이 수확을 해 내시네요. ⓒ 이창희 관련사진보기

큰사진보기 ▲자연은 우리를 언제까지 기다려줄까요?소나기가 잠깐 내린 서쪽의 하늘이 너무도 붉어졌습니다. 자연에 조금은 덜 해를 끼칠 수 있는 삶에 대해 계속 고민하게 되는 요즘이지만, 일단, 살아남아야겠습니다. 미안! ⓒ 이창희 관련사진보기