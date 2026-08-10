인간을 상징하는 신석기 선토기 시대 T자형 기둥

7월 22일부터 31일까지 튀르키예를 여행했다. 목적은 유네스코 세계유산 답사. 이번 여행기를 통해 튀르키예의 역사와 문화유산을 살펴보려고 한다.

큰사진보기 ▲괴베클리 테페 유적 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲T자형 기둥: 여우 조각, 팔과 손, 허리띠 조각이 보인다. ⓒ 이상기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲기둥에 새겨진 동물들: 들소, 멧돼지, 오리, 맹수, 여우, 독수리 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲가운데 위치한 B구역 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲C구역: 이중의 벽으로 이루어져 있고, 기둥이 가장 많다. ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲아브라함 연못과 동굴 개념도 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲아브라함 연못: 발르클르괼 ⓒ 이상기 관련사진보기

큰사진보기 ▲아브라함 탄생 동굴 ⓒ 이상기 관련사진보기

괴베클리 테페 유적 가는 길은 마을을 지나 산으로 이어진다. 괴베클리는 배불뚝이, 테페는 언덕이라는 뜻을 가지고 있다. 현장에서 보면 작은 산 또는 높은 언덕으로 느껴진다. 21유로나 되는 입장료를 내고 셔틀버스를 타고 산꼭대기 유적에 도착한다. 타원형 지붕으로 덮여 있다. 버스 정류장에서 그곳까지 흙길을 걸어간다. 한여름의 뜨거운 햇볕이 작열한다. 기온이 40℃에 이르고 자외선 지수도 대단히 높다. 뜨거운 바람이 불어온다. 다행히 습도가 낮아 땀이 많이 흐르지는 않는다.유적지 입구에 발굴의 역사를 설명하는 안내판이 세워져 있다. 괴베클리 테페 유적은 1963년 터키(이스탄불)-미국(시카고) 합동 연구진에 의해 처음 발견되었다. 그러나 이 유적의 가치와 중요성이 확인된 것은 1994년 독일 하이델베르크대학교 슈미트 교수에 의해서다. 슈미트가 이끄는 독일-터키 합동 발굴단이 1995년부터 2014년까지 발굴 조사 연구를 계속했다. 발굴단은 독일의 하우프트만(Harald Hauptmann)과 터키의 미지르(Adnan Misir)가 지휘했다.슈미트 교수는 이곳에서 발견된 신전 건물, 석주, 조각, 석기 등을 근거로, 괴베클리 테페가 제례 의식을 시행하던 핵심 공간으로 보고 있다. 수렵에 종사하던 유목민 집단이 높은 언덕 위에 신전을 짓고 주기적으로 모여 의식을 진행하며 축제를 열었을 것으로 추정한다.수렵에서 농경으로 넘어가기 전 신석기 선토기(pre-pottery) 시대 문명을 보여주는 유적으로 생각한 것이다. 신전에서 두드러진 T자형 기둥은 인간으로 조상을 상징한다. 그리고 이를 둘러싼 원형구조물은 성소를 나타낸다.T자형 기둥의 윗부분은 머리를 상징하고, 아랫부분은 몸을 상징한다. 몸에는 팔이 비스듬하게 아래로 표현되어 있다. 몸의 가운데는 고귀한 조상임을 나타내는 장식 허리띠가 둘려 있다. 기둥 옆 상단에는 문자와 상형문자가 보이는데, 조상의 이름이 아닐까 생각해본다. 그러므로 T자형으로 만들어진 인간은 그들이 숭배하는 조상신으로 볼 수 있다.T자형 기둥에 새겨진 동물은 사냥 대상이기도 하지만, 그들이 숭배하는 토템일 수도 있다. 저부조로 새겨진 멧돼지, 들소, 영양, 사슴, 오리는 사냥용 동물로 볼 수 있다. 그렇지만 고부조로 새겨진 멧돼지를 사냥하는 맹수와 저부조로 새겨진 여우와 독수리는 숭배의 대상으로 볼 수 있다. T자형 기둥 위에는 기자공(祈子空)을 볼 수 있는데, 소망을 비는 의식을 하면서 만들어졌을 것이다.그러나 하다드(Rémi Hadad) 같은 학자는 최근 연구를 통해 괴베클리 테페가 제례 공간으로서의 기능 외에 세속적인 주거 공간 역할도 했다고 주장한다. 이곳에서 주거용 건물과 빗물 저장고가 확인되었기 때문이다. 그런 의미에서 괴베클리 테페는 마을 형성과 문명의 시작을 알리는 유적으로 볼 수도 있다. 그들이 이곳에 정착하면서 언덕 아래 넓은 평원 지역에서 농경을 시작했을 것으로 추정된다. 발굴된 유물에 따르면 괴베클리 테페 거주자들은 기본적으로 수렵 채취인이었다.현재 발굴이 끝난 괴베클리 테페 유적은 A에서 F까지 6개의 원형 신전 구역으로 구분되어 있다. 원형 가운데는 크고 넓적한 T자형 기둥이 마주 보고 있고, 그 주변을 작고 폭이 좁은 T자형 기둥이 둘러싸고 있다. 이곳 안내판에는 그중 B, C, D 구역에 대한 설명이 나온다. 그중 B 구역이 가운데 위치하며, 유물이 가장 잘 남아 있다. 지름이 12m 정도 되는 공간 한가운데 가장 큰 T자형 기둥이 서 있다. 기둥의 벽면에는 여우 조각이 보인다.C 구역은 이중의 원형 벽으로 이루어져 있고 지름이 25m나 된다. 바깥벽이 먼저 생기고, 나중에 안쪽 벽이 만들어진 것으로 보인다. 안쪽의 T자형 기둥 두 개는 머리 부분이 훼손되었다. 이들을 아홉 개 작은 T자형 기둥이 둘러싸고 있다. 바깥벽을 따라 작은 T자형 기둥이 세워져 있다. T자형 기둥에 맹수 조각이 있다고 하는데 멀어서 그런지 확인이 어렵다.D 구역은 가운데 커다란 T자형 기둥을 주변으로 12개의 작은 T자형 기둥이 감싸고 있다. 이들을 감싸고 있는 외곽의 원형 벽은 지름이 20m다. 외곽의 원형벽이 가장 완벽한 형태로 남아 있다. 안내판에는 없지만 F 구역도 비교적 잘 남아 있다. 가운데 두 개의 T자형 아래 받침대가 분명하게 보인다. 그런데 머리 부분이 부러졌는지 나무 지지대로 기둥의 상부를 받치고 있다. 기둥에 새겨진 동물 부조도 선명하다.괴베클리 테페 유적을 보고 나서 버스를 타고 샨르우르파 시내로 들어간다. 산지를 내려오면서 보니 멀리 평지에 샨르우르파 도시가 펼쳐진다. 샨르우르파는 유프라테스강 동쪽 80㎞ 지점의 분지에 있는 인구 60만의 도시다. 앞에서 언급한 것처럼 영광스러운 우르파 외에 선지자의 도시로 불린다. 그것은 선지자 아브라함이 이곳에서 태어나 자랐다는 전승 때문이다. 우리는 아브라함이 탄생한 동굴을 찾아 발르클르괼(물고기 연못)로 간다.발르클르괼 옆에 아브라함 탄생 동굴이 있기 때문이다. 이브라함 이야기는 1세기 유대인이 쓴 <하가다>(Haggadah)라는 책에 나온다. 아브라함은 당시 군주인 님로드의 말을 듣지 않아 핍박을 받는다. 님로드가 아브라함에게 우상숭배와 바벨탑 건설을 지시했으나 거부했고, 그 때문에 님로드는 아브라함을 불태워 죽이려 했다. 그러나 아브라함은 하느님의 도움 덕에 기적적으로 불길에서 구출돼 유대인을 이끄는 지도자가 되었다.쿠란 제2장 <암소의 장>에 보면, 하느님 외의 우상을 숭배하는 자는 불지옥으로부터 벗어나지 못하리라는 말이 나온다. 제21장 <선지자들의 장>에 보면, 청년 아브라함이 선조들의 우상숭배가 잘못이라고 생각해 그에 저항하는 계획을 세운다. 그는 하느님 외에 다른 신을 믿는 사람들이 가련하다고 말한다, 그러자 선조들이 우상신을 보호하기 위해 아브라함을 불태워 죽이려고 한다. 그때 하느님이 '불아 식어라 그리고 아브라함을 안전하게 하라'고 명령을 내린다.이를 통해 하느님은 우상숭배자들을 패배자로 만들고 아브라함을 승리자로 만든다. 그 후 아브라함은 백성들을 복 받은 가나안 땅으로 안내한다. 우상숭배를 금하는 이러한 내용 때문에 우상숭배자를 대표하는 인물로 님로드 왕이 설정된 것으로 보인다. 이처럼 유대교 전승과 이슬람교 경전에 따르면, 아브라함은 우르파에서 태어나고 자라 유대인과 무슬림을 이끄는 선지자가 되었다.아인젤리하 연못을 지나 우르파 성채를 바라보면 아치형의 벽이 있고, 그 너머 절벽에 동굴이 보인다. 동굴 앞쪽으로 아치와 창문으로 이루어진 건물이 있는데, 이중 오른쪽 두 개의 아치로 들어가면 아브라함 탄생 동굴을 만날 수 있다. 왼쪽 아치로는 여자들이 들어가고, 오른쪽 아치로는 남자들이 들어간다. 신발을 벗어야 하며, 남자들은 모자를 벗고, 여자들은 스카프로 머리를 가려야 한다. 동굴 입구 직사각형 문 위쪽에 아랍어로 된 검은 글씨가 두 줄로 새겨져 있다.구글 번역을 해보니 "오랫동안 하나의 소문이 전해져 왔는데, 그것으로부터 교훈을 얻을 수 있다"로 나온다. 아브라함 탄생과 우상숭배에 저항한 이야기를 통해 얻을 수 있는 가르침을 표현한 것으로 보인다. 문 안쪽은 은은하게 조명을 해서 신성한 분위기가 느껴진다. 바닥에 유리를 깔았고, 그 아래로 네모난 구조물이 보인다. 그 안쪽에 방이 있는 것처럼 보인다. 그 아래로 물이 흐르는 것 같기도 하다. 베들레헴의 예수 탄생지와 같은 정도로 신성시되는 곳이다.