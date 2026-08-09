민주당 TK 시·도당위원장에 박형룡·오중기

큰사진보기 ▲더불어민주당 당대표 및 최고위원 대구경북 합동연설회 전 열린 대구시당위원장 선거에서 박형룡 달성군지역위원장이 선출됐다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲9일 오후 대구 인터불고엑스코 호텔에서 열린 민주당 경북도당위원장 선거에서 당선된 오중기 후보가 당기를 흔들고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

더불어민주당 당대표 및 최고위원 선출을 위한 대구경북 합동연설회를 앞두고 치러진 차기 대구시당위원장과 경북도당위원장 선거에서 박형룡 후보와 오중기 후보가 각각 선출됐다.9일 오후 인터불고엑스코 호텔에서 열린 대구시당 정기당원대회에서 박형룡 달성군지역위원장은 이준형, 김보경, 서재헌, 권재호 후보를 꺾었다. 박 후보는 1인 1표 선호투표제로 권리당원 ARS 투표와 전국대의원 온라인투표로 진행된 선거에서 50.74%를 득표했다.앞서 박 후보는 지난 6.3지방선거와 함께 치러진 국회의원 재보궐선거에서 달성군에 출마해 40.93%를 득표했지만 이진숙 국민의힘 후보에 석패했다.이날 공개된 권리당원 ARS 투표에는 총 1만3366명 가운데 5608명이 참여해 41.96%의 투표율을 기록했고 전국대의원 온라인 투표에는 558명 가운데 368명이 참여해 65.95%의 투표율을 기록했다.박 신임 위원장은 "대구의 당원 수가 많지 않은 상황에서 어느 계파에 소속되기보다는 대구의 자존심을 지키는 것이 무엇보다 중요하다"며 "선거 과정에서는 각 후보를 지지하더라도 선거가 끝난 후에는 총선 승리를 위해 하나로 뭉쳐야 한다:고 강조했다.이어 그는 "시당위원장에 출마한 후보 모두가 훌륭한 분들"이라며 "모든 후보들이 선거에서 제시한 공약을 다시 살퍄보고 지역위원장들과 당원들의 다양한 의견을 모아 대구민주당의 비전과 전략을 수립하겠다"고 약속했다.그러면서 "대구의 민주당 수는 적지만 집권 여당으로서 중앙당과 정부의 지원을 적극 활용해 시민들에게 민주당이 확실한 대안정당이라는 것을 보여드리겠다"며 "다음 총선에서 지역구 1석과 비례대표 2석 확보를 목표로 모든 역량을 모아 힘차게 싸우겠다"고 강조했다.비슷한 시각 인터불고엑스코 그랜드볼룸에서 열린 경북도당 정기 당원대회에서는 오중기 전 청와대 균형발전 선임행정관이 차기 경북도당위원장으로 선출됐다.경북도당위원장 선거에는 이정훈 전 당대표 경북특보, 오중기 전 청와대 균형발전선임행정관, 정용채 현 경북도의원, 조원희 전 비례대표 후보 등 4명이 출마했다.권리당원 ARS 투표와 전국대의원 온라인 투표 결과 오중기 후보는 최종 합산 득표율 68.63%를 득표했다.오 차기 도당위원장은 수락연설을 통해 "함께 경쟁해 준 세분의 후보와 경북민주당의 희망을 선택해 주신 당원 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "다가올 총선 승리와 이재명 정부의 성공을 견인하는 도당, 탄탄한 기초위에 더욱 거듭나는 경북도당을 만들겠다"고 밝혔다.이어 그는 "집권여당 역할을 제대로 못 해본 경북도당을 집권여당의 민주당으로 만들어보겠다"며 "지방선거에서 경북은 단체장을 배출하지 못했지만 당장 총선 출발을 선언하고 지역주의를 박살낼 수 있도록 온 힘을 쏟겠다"고 강조했다.