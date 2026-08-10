물방울 하나를 평생 연구한 화가

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큰사진보기 ▲제주시림 김창열 미술관 입구 ⓒ 정미란 관련사진보기

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큰사진보기 ▲무제 - 1970년대 초 물방울 초기 작품 ⓒ 정미란 관련사진보기

큰사진보기 ▲물방울 PBLO8004 ⓒ 정미란 관련사진보기

큰사진보기 ▲물방울 DR98001-1998 ⓒ 정미란 관련사진보기

개관 10주년을 맞은 제주도립 김창열미술관은 저지문화예술인마을을 따라 걷다 보면 만나게 되는 고즈넉한 동네 한림읍에 자리하고 있다. 지난해 비가 추적추적 내리던 날 처음 찾았던 미술관은 한산한 분위기에 빗소리가 어우러져 퍽이나 운치 있었다.계절이 바뀌어 다시 찾은 미술관은 달랐다. 7월의 뜨거운 날씨에도 10주년 기념 전시를 찾은 관람객들로 활기가 느껴졌다. 전시장에서는 김창열의 삶이 담긴 개관 10주년 기념 다큐멘터리가 상영되고 있었다.1969년 뉴욕을 떠나 낯선 도시 파리에 도착한 김창열. 그가 정착한 곳은 파리 외곽의 팔레조였다. 일제강점기 시절부터 품어왔던 화가의 꿈을 이루기 위해 선택한 곳이었지만, 타국에서의 삶은 결코 순탄치 않았다. 그곳에서 평생의 반려자 마르틴을 만나고 가족을 이루었다.부인 마르틴의 독백과 아들 김오안의 목소리를 통해 만나는 아버지 김창열은 작품으로만 알고 있던 화가와는 또 다른 모습이었다. 한 인간으로서의 고독과 가족에 대한 사랑, 그리고 자신만의 회화를 찾아 헤맸던 예술가의 시간이 물방울의 역사와 겹쳐졌다.어느 날 우연히 캔버스 위에 튄 물방울 하나를 발견했다. 그 작은 물방울에서 김창열은 빛과 공간, 침묵을 보았고 어쩌면 자신의 내면 깊숙이 자리한 상처까지 마주했는지도 모른다. 그렇게 물방울은 단순한 자연의 형상이 아니라 자신의 내면을 담아내는 회화적 언어가 되었다.1970년대 초의 물방울은 우리가 지금 익숙하게 알고 있는 투명하고 영롱한 모습과는 조금 달랐다. 형태는 독특했고 표현은 실험적이었다. 그러나 그는 끊임없이 물방울의 본질을 탐구했다. 어떻게 그릴 것인가를 넘어, 왜 물방울을 그려야 하는가에 대한 질문이었다.화가들에게 자연은 평생을 담아내는 화두이자 끝없이 탐구해야 할 영감의 원천이다. 사계절 내내 한자리를 지키는 산과 나무, 매 순간 다른 얼굴을 보여주는 하늘과 바다. 자연은 늘 곁에 있지만 결코 같은 모습으로 머물지 않는다. 어쩌면 자연은 끝내 완성할 수 없는 영원한 숙제인지도 모른다.김창열에게 물방울도 그러했다.맺혀 있지만 곧 사라질 것 같은 물방울, 투명하지만 그 안에 또 다른 세계를 담고 있는 물방울. 그에게 물방울은 존재와 소멸, 비움과 평화를 이야기하는 하나의 예술 언어가 되었다. 물방울에 대한 실험이 깊어지면서 그는 신문지를 또 하나의 소재로 삼는다. 하루의 사건과 인간의 삶이 축적되는 신문지 위에 물방울을 올려놓으며 시간과 기억, 배경과 형상의 관계를 탐구했다. 그리고 마침내 신문지와 물방울, 천자문이 만나는 '회귀' 연작이 탄생한다.천자문이 오래된 기억과 정신적 유산이라면 신문지는 우리가 살아가는 현재의 시간이다. 그 사이에 맺힌 물방울은 과거와 현재를 잇고, 다시 본질로 돌아가는 의미였을까.미술관을 나서니 뜨거운 7월의 햇살이 기다리고 있었다. 전시장 안에서 보았던 물방울이 이제는 캔버스 밖으로 나온 듯했다. 햇빛 아래 반짝이는 나뭇잎 끝에도, 길가의 풀잎에도 물방울은 존재하고 있을 것 같았다.너무 작아서 붙잡을 수 없고, 너무 투명해서 오래 바라보지 않으면 존재조차 알아차리기 어려운 물방울. 그러나 김창열은 그 작은 물방울 하나하나를 평생 바라보았다. 그리고 그 안에서 삶을 그려냈다.한 방울의 물을 그리며 존재와 소멸을 이야기하고, 결국 비움과 평화에 이르는 것. 어쩌면 김창열이 평생 그려온 것은 물방울의 모습이 아니라, 물방울처럼 머물다 사라지는 우리의 시간이었는지도 모르겠다.