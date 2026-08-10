청와대에서 못다 한 말... "대체불가 직업계고"

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덧붙이는 글 | 서울 인덕과학기술고등학교 교감이자 교육학 박사로, 좋은교사운동 직업교육정책위원장 및 NFVEF 정책위원장, 국가교육위원회 교육과정위원회 전문위원으로 활동하고 있다.

지난 8월 5일, 국민참여단 자격으로 청와대에 다녀왔다. 회의장 정면에 보인 "대체불가 대한민국"이라는 슬로건이 유독 깊게 다가왔다. 당초 7월 20일로 예정됐던 교육부·문화체육관광부 업무보고가 한 차례 연기된 자리였다.각 부처 장관은 영상으로 1년의 성과를 보고하며 자리를 열었다. 교육부 장관의 AI 마이스터고 확대, (가칭) 자격형 특성화고 사업, 국가교육위원회의 직업교육과정 연구센터 추진 등 직업계고와 관련된 주요 성과 보고를 들으며 발언할 내용을 다시 정리했다.대통령의 질의가 이어졌다. 대통령이 던진 질문 - 사교육 문제, 대학에 가지 않는 학생들을 위한 교육 해법, AI 시대 교사 재교육 - 은 내가 준비한 발언 내용의 맥락과 비슷했다. 그러나 뚜렷한 대안이 제시되지 못했고, 논의는 결국 대학 진학자를 위한 교육의 관점으로 흐르는 듯한 아쉬움을 남겼다.물론 국가교육위원장이 짚은, 대학에 가지 않는 학생들에게도 사고력과 창의력이 필요하다는 지적에는 깊이 공감했다. 다만 그 해법을 서술형·논술형 평가의 강화에서 찾는 논리에는 선뜻 동의하기 어려웠다. 직업계고 학생의 배움은 책상을 비롯해 실험·실습장에서 완성되는 경우가 많다. 기계를 만지고 코드를 짜는 과정에서 길러지는 사고력과 창의력은, 지필 중심의 서술형·논술형 평가만으로는 온전히 담아내기는 어렵다. 직업계고 학생들의 역량이 실무 중심의 경험적 잣대로도 함께 평가되어야 한다는 인식이 함께 제시됐다면, 더 설득력이 있었을 것이다.뒤이은 문화체육관광부 업무보고에서 K-콘텐츠·디자인·관광·창업에 대한 질의가 오가는 동안에도, 직업계고 학생이 지역균형발전의 한 축이 될 수 있다는 문제의식은 계속됐다. 두 부처의 업무보고가 마치고, 참여단의 발언 기회가 진행되는 내내 손을 들었지만, 결국 기회를 얻지 못한 채 회의장을 나섰다. 현장에서 전하지 못한 발언 내용을 정리한다.현재 한국 사회에서는 대학을 거쳐 직업으로 진출하는 경로가 사실상 유일한 주된 통로로 자리 잡고 있다. 이러한 구조는 학벌 중심 사회를 고착화 켰고, 사교육비 부담이라는 오랜 과제도 해소하지 못하고 있다. 국가데이터처·교육부(2026. 03) 자료에 따르면, 2025년 사교육비 총액은 27조 5천억 원에 달했다. 같은 시기 통계청(2025. 02) 자료에 따르면, 15~29세 '쉬었음' 청년은 50만 4천 명으로 역대 최대치를 기록했고, 그중 대졸 이상 학력자는 3년 연속 증가하여 17만 9천 명에 이르렀다.막대한 사교육비를 투입해 대학에 진학해도 취업은 보장되지 않으며, 그 부담은 오히려 '쉬었음' 청년의 증가로 되돌아오는 악순환의 구조가 반복되고 있는 것이다. 대학 진학만이 곧 안정적 진로라는 통념은 이러한 데이터 앞에서 더 이상 설득력을 가질 수 있을까?학벌 중심 사회, 사교육 문제, 지역균형성장의 문제를 함께 풀어가기 위해서는, 직업계고를 졸업하고 직업세계로 진로를 선택하는 것이 '차선'이 아니라 '매력적인 대안'이 되어야 한다. 본인의 소질과 적성, 능력에 맞춰 고등학교 졸업 직후 경력을 쌓아갈 수 있는 체계를 수립하는 일은, 현장 경험의 가치가 더욱 중요해지는 AX(AI 전환) 시대에 반드시 필요한 과제인 것이다.대통령 업무보고의 성과로 제시된 3대 메가프로젝트와 반도체 인재 양성 정책, 교육부의 협약형 특성화고·마이스터고 확대, 그리고 새롭게 설계될 자격형 특성화고등학교 등은 교육 현장을 고무적으로 만들고 있으며, 실질적인 동력으로 작용하고 있다. 이러한 정책에 힘입어 충북 반도체고등학교가 뉴욕타임스의 주목을 받았고, 전국 반도체고등학교에 대한 학생들의 관심도 빠르게 높아지고 있다는 사실은 이를 뒷받침한다. 이는 대기업 취업이라는 명확한 진로가 제시될 때 학생들이 직업계고를 주체적으로 선택한다는 것을 보여주는 사례이다.아울러, SK하이닉스의 학력 제한 전면 폐지, 한국전력의 고졸 채용자에 대한 대졸 동일 직급 부여 등 기업의 변화 역시 학력 보다는 역량을 우선시 하겠다는 방향을 가리킨다. 실제로 2012년 정부가 공공기관 신규채용의 약 20%를 고졸자로 채용하도록 권장하는 목표를 세운 바 있듯, 능력만으로 성장할 수 있는 환경이 이제 제도와 산업 양쪽에서 동시에 조성되고 있다는 점에서 유의미하다.이에 다음 세가지를 건의하고자 한다.첫째, 고졸 취업의 사회적 명분을 제도화해야 한다. 직업계고 졸업생의 49.2%가 취업 대신 대학을 선택하고 취업자 중에서도 32%가 입직 1년 안에 이직하는 현실은, 임금격차·승진 상한·묵시적 대졸 기준이라는 명분 부족에서 비롯된다. 능력중심사회와 지역균형성장을 위해 직업계고 졸업 후 곧바로 직업세계에 진출하는 것이 '매력적인 선택'이 될 수 있도록, 공공기관 채용 확산을 비롯한 양질의 일자리를 지속적으로 창출하는 직업계고 정책이 이어져야 한다.둘째, 직업계고를 지역 단위에서 실질적으로 성장시켜 대학 진학의 진짜 대안으로 만들어야 한다. 한국의 고교 직업교육 이수율은 16%로 OECD 평균 40%의 절반에도 못 미친다. 대학 진학이 사실상 유일한 통로로 남아 있는 것은, 그 격차만큼 직업계고라는 대안 자체가 지역에서 충분히 자라지 못했기 때문이다. 협약형 특성화고·마이스터고를 지역 산업과 결합해 확대하되 특정 산업으로의 쏠림은 경계함으로써, 직업계고가 지역 단위에서 대학 진학과 어깨를 나란히 하는 경로로 자리 잡도록 해야 한다.셋째, 3대 메가프로젝트 관련 분야를 가르칠 직업계고 교원의 역량 강화 지원을 확대해야 한다. 산업 구조가 급변하는 가운데 초·중등 단계의 보편적 AI 교육을 위한 교원 재교육 지원과 함께, 국가 전략 산업의 투자 속도에 맞춰 직업계고 학생들이 담당할 직무인 반도체 및 AI 분야 설비시스템 관리 및 유지보수, 품질 검사 등을 교육할 수 있는 교원의 역량 강화 지원도 더불어 확대되어야 한다.대학 진학과 직업 세계 진출은 양립 불가능한 선택이 아니다. "대체불가 대한민국"이라는 슬로건이 허공에 뜬 구호로 남지 않으려면, 그 안에 '대체불가 직업계고'가 굳건히 자리해야 한다. 이 세 가지 제안에 더해, 8월 22일 부터 인천에서 열리는 제61회 전국기능대회와 임기 중 직업계고의 졸업식·입학식에 대통령이 직접 참석해 기술 인재를 격려한다면, 그 상징성만으로도 직업교육을 바라보는 사회의 시선은 달라질 것이다. 청와대에서 전하지 못한 이 제안들이, 현장의 울림이 되어 정책의 변화로 이어지기를 바란다.이강은(인덕과학기술고등학교 교감)