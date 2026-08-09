오독오독 노각무침으로 만든 여름 별미

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"세상 참 좋아졌다."

큰사진보기 ▲캐나다 한인마트에서 구입한 노각(늙은 오이). 노랗고 투박한 겉껍질이 인상적이다. ⓒ 김종섭 관련사진보기

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큰사진보기 ▲겉껍질을 깨끗이 벗겨내자 연초록빛의 매끈한 속살을 드러낸 노각 ⓒ 김종섭 관련사진보기

캐나다의 한인마트를 갈 때마다 입버릇처럼 나오는 말이다. 예전에 비해 이젠 한국의 마트를 그리워할 필요가 없기 때문이다. 없는 것 없이 가득 진열된 식품들을 보면서, 예전에 해외여행을 떠날 때 김치나 고추장을 바리바리 챙기던 시절이 아득한 옛날처럼 느껴진다. 풍성하게 채워진 매대를 보고 있노라면, 그야말로 '새로운 세상'에 온 것 같은 기분이 든다.어제도 평소처럼 장을 보던 중이었다. 현지 마트에서는 도통 볼 수 없는 누르스름하고 묵직한 자태의 '노각(늙은 오이)'이 단번에 시선을 사로잡았다. 현지인들은 대개 오이가 누렇게 늙으면 상품성이 없다고 생각해 요리해 먹을 생각조차 않으니, 현지 마트에서는 잘 볼 수 없는 게 당연하다.오이를 한 손으로 들어보니 묵직함이 손끝에 전해졌다. 노각 요리는 한국에 있을 때 여름이면 아내가 종종 해주던 음식 중 하나이다. 아내는 남편이 좋아한다는 것을 잘 알고 있기에 주저 없이 노각 하나를 쇼핑 카트에 담았다. 멀리 타국에서 노각을 마주하고 있으니, 잊고 지낸 옛 고향의 여름날이 성큼 다가온 듯했다.집에 돌아와 감자칼로 노각의 겉껍질을 벗겨냈다. 노각 껍질을 벗겨내는 순간 반전이 일어났다. 세월이 묻어난 짙은 황갈색 겉껍질을 벗겨내자, 뽀얀 연초록빛 속살이 모습을 드러냈다. 속을 파내고 채를 썰어 맛을 보는데 생각지도 못한 일이 생겼다. 혀끝을 쏘는 강렬한 쓴맛이 났다. 순간 오이를 잘못 샀나 싶었다.오랜만에 맛보는 노각인데 특유의 상큼함은커녕 쓴맛이 강해 하마터면 뱉어버릴 뻔했다. 버리기엔 아까워 쓴맛 없애는 법을 찾아보니 소금과 설탕을 넣고 15분가량 담가놓으라고 했다. 알려준 대로 절인 후 물에 헹궈 양념에 무쳐보았지만, 쓴맛이 줄어들기는 했어도 완전히 가시지는 않았다.결국 무친 노각을 냉장고에 넣고 좀 더 숙성의 시간을 두고 먹기로 했다. 차가워지고 양념이 깊게 배면 쓴맛이 어느 정도 가실 것이라 기대하며 아내와 산책을 다녀왔다. 산책 후 모처럼 베란다에 자리를 잡고 앉아 밥에 노각 무침을 얹어 비볐다.한 술 크게 떠 넣는 순간, 쓴맛은 약간 남아 있었지만 노각 특유의 오독오독함과 고추장 양념이 어우러져 입안 가득 퍼졌다. 옛날에 먹던 추억의 맛이 강한 기억 때문인지 쓴맛마저 밀어냈고, 참 기분 좋은 반전의 맛이 느껴졌다.노각 특유의 아삭함을 씹으며 아련한 옛 고향의 여름날 생각에 잠겼다. 옛날 시골에서는 여름에 미처 따지 못한 오이가 넝쿨째 자랄 대로 다 자라 노각이 되었다. 노각 껍질을 듬성듬성 벗겨 특별한 양념 없이 고추장과 참기름에 쓱쓱 무쳐 먹으면 그만한 여름 별미가 없었다.가만히 있어도 땀이 줄줄 흐르던 무더운 날, 요즘처럼 흔한 흰쌀밥이 아니라 꽁보리밥에 노각무침 턱 얹어 쓱쓱 비벼 먹던 그 시절. 반찬 투정 없이 소박한 밥상 하나로도 여름을 이겨내던 그때의 넉넉한 마음이 그 시절 노각에 그대로 녹아 있었다.베란다에서 아내와 마주 앉아 노각 비빔밥을 먹는 동안, 입안 가득 퍼지는 특유의 아삭함이 입맛을 시원하게 돋우어 주었다. 덕분에 모처럼 휴일의 여유를 누리며 옛 고향의 여름을 다시 마주할 수 있었다. 밭에서 늙어 자란 오이라 처음엔 쓴맛이 감돌았지만, 그 특유의 아삭한 식감과 고향의 향수 덕분에 그 어떤 진수성찬보다 마음을 풍요롭게 채워 준 기분 좋은 여름날의 식사였다.