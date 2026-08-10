'경기도 재정 비상상황 선언'을 바라보는 관점

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사가 5일 경기도청에서 기자회견 열고 경기도 재정상태에 대해 ‘비상 상황’이라고 공식 선언했다. ⓒ 경기도 관련사진보기

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큰사진보기 ▲반도체 팹에서 일하고 있는 오퍼레이터의 모습 ⓒ 삼성전자 홈페이지 관련사진보기

"헌법 제117조 제1항에 의하여 보장된 지방자치단체의 자치재정권은 앞서 본 바와 같이 법률이 규정된 범위 내에서 보장된 것이므로, 지방자치단체에 자치재정권이 있다는 사실만으로 특정한 조세 등 수입원을 보장받을 권한이 생기는 것은 아니고 법률의 규정에 의해서 비로소 그러한 권한이 생기는 것이다. 그리고 어떤 종류의 조세를 어떤 기관에 귀속시킬 것인가 하는 문제는 그 조세의 과세근거, 징수의 효율성, 조세의 귀속주체 간의 재정적 상태 등을 고려하여 국가정책적으로 결정할 사항이지, 어떤 종류의 조세를 반드시 국세나 지방세로 하여야 한다는 헌법적 근거나 논리적 당위성은 없다.



따라서 입법자는 헌법 제59조에 근거하여 국가가 국민에게 어떠한 종류의 조세를 부과할 것인지, 그 조세를 국세나 지방세 중 어떤 것으로 할 것인지, 그리고 지방세로 할 조세를 광역자치단체나 기초자치단체 중 어디에 귀속시킬 것인지 등을 결정할 권한이 있고, 이러한 입법자의 결단은 지나치게 자의적인 것이 아닌 한 존중되어야 한다.



이 사건 법률조항들은 종래 구(區)세였던 재산세를 구와 특별시의 공동세로 변경한 규정인데, 재산세를 반드시 기초자치단체에 귀속시켜야 할 헌법적 근거나 논리적 당위성이 있다고 할 수 없으므로 이와 같이 종래 기초자치단체에게 귀속되던 조세를 기초자치단체와 광역자치단체에게 공동으로 귀속시키도록 변경하는 것도 입법자의 권한에 속하는 것이다. 따라서 이 사건 법률조항들에 의하여 청구인들의 수입이 감소함으로써 청구인들의 자치재정권에 제한이 가해진다고 하더라도, 그로 인하여 청구인의 자치재정권이 유명무실하게 될 정도로 지나친 제한이어서 자치재정권의 본질적 내용을 침해한다고 볼 수 없는 한 그러한 법률조항을 제정한 피청구인의 행위는 정당하다(헌법재판소 2010. 10. 28.자 2007헌라4 전원합의체 결정)"

덧붙이는 글 | 필자인 김철은 변호사로, 경기도 법무담당관 송무팀장으로 근무하였다. 경기도청 내 여러 법률쟁점을 다뤘고, 예산 편성 업무도 직간접적으로 경험하였다. 과거 수년간 용인경전철 주민소송을 수행하여 지방재정의 중요성을 절감하였다.

추미애 경기도지사는 지난 5일 '경기도 재정 비상상황'을 선언했다. 경기도가 진행 중인 사업 관련 예산, 필수 복지예산 등이 제대로 편성되지 못하고 있는 상황을 구체적인 수치와 함께 제시했다. 추 지사는 세입은 줄고 의무지출은 늘어나면서 재정 여건은 더욱 악화될 가능성이 크다고 밝혔다.경기도청에 근무한 필자 역시 경기도 재정이 어렵다는 것은 알고 있었다. 2013년 이후 12년 만의 감액 추경이었지만, 공무원, 도의회 및 일부 관계자 정도만 관심을 가지는 내용이었다. 하지만 이번 비상 상황 선언은 많은 국민과 도민에게 위기에 봉착한 경기도 재정현실을 인지시켰다.반응은 크게 두갈래였다. 선언에 정치적 의도가 있을 수 있다는 것과 반도체 호황으로 경기도가 혜택을 입지 않냐는 것이었다. 도청에서 추경을 경험해 본 입장에서 설명하면, 통상 8~9월에는 추경 편성 및 의회 심의·의결 기간으로 잡아두고 추경 관련 업무를 진행한다. 추경은 추가경정 즉, 전년도에 편성한 본예산을 증감하는 예산이다. 추경편성을 즈음하여 도지사는 그 필요성을 알려왔다. 7,700억 감액 추경은 전례를 찾기 어려운 대규모 감액추경으로, 그 사유 및 구체적인 내용을 설명하는 것은 도지사의 책무이다. 시기적으로 이상할 것은 없다.앞서 민선 9기 도지사 인수위 격인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회'는 여러 차례 경기도의 취약한 재정구조를 언급하면서 긴축재정과 구조개혁의 시급성을 강조하였다. 삼라만상에 정치적 의도가 있다는 전제 하에 논평하고 기사를 쓴다지만, 재정문제는 숫자, 법령, 제도를 그대로 읽고 판단하도록 해야 한다.반도체 슈퍼사이클은 세입구조에서 중앙정부 및 일부 기초자치단체에 혜택을 주지 경기도와 같은 광역자치단체는 거의 영향이 없다. 반도체업체의 영업이익에 근거한 법인세는 국세이고, 거기에 파생된 법인지방소득세는 시·군세다. 쉽게 말해 삼성전자, SK하이닉스는 돈을 벌어 국가 및 회사가 속한 시나 군에게 세금을 납부하지, 경기도와 같은 광역자치단체에는 영업이익에 바탕한 세금을 내지 않는다. 경기도가 전력과 용수, 교통망 확충에 행정적·재정적으로 막대한 지원과 투자를 해도 기업활동으로 발생하는 법인지방소득세는 시·군에 귀속될 뿐, 경기도에게 돌아오지 않는다.경기도 세수의 상당수는 재산에 관한 세금인 취득세이다. 경기도는 전체 지방세의 절반(50.7%)을 부동산 거래에 따른 취득세에 의존하고 있다. 부동산 경기 침체로 2022년 11조 원에 달했던 취득세가 올해 8조 1,500억 원 수준으로 2조 8,500억 원 가량 급감했다. 경기도 재정은 부동산 경기 변동에 민감할 수밖에 없고, 세수의 상당수가 부동산 사이클에 노출되어 있다. 2013년 감액 추경 역시 부동산 불경기에 비롯되었다. 그 후 세수구조는 큰 변동 없이 이어져 왔고, 당시 지적된 문제점은 해결되지 못한 채 대규모 감액추경에 이르게 된 것이다.지자체 별 재정 불균형을 해소하기 위해 중앙정부는 내국세의 20% 가량을 재원으로 하여 지자체에 '보통교부세'를 배분한다. 올해 보통교부세 66조 2,373억원(1차 추경예산 기준) 중 경기도에 배분되는 금액은 0원이다. 보통교부세를 배분하지 않는 불교부단체로 분류되어 있기 때문이다.요약하면, 경기도는 소득(소득세)이 아닌 재산(취득세)에 바탕한 불안정한 세입구조를 보통교부세로 보충하지 못하는 상황에 놓여 있다.당장 일부 기초자치단체는 법인지방소득세를 도세나 공동과세로 전환하는 것에 반대하는 입장이다. 세수감소가 있을 수 있겠지만, 법인지방소득세를 반드시 시·군세로 해야할 논리적, 법리적 근거를 찾기는 어렵다.헌법재판소는 2008년부터 시행 중인 서울시 내 재산세 공동과세가 자치구의 자치재정권을 침해하는 것은 아니라고 판단했다. 법인지방소득세의 도세 전환 및 공동과세는 입법을 통해 해결할 수 있고 금지된 영역은 아닌 것이다. 관련 헌재 결정을 소개한다.지방 재정분야 전문가들 역시 경기도 재정 운용 실태 분석을 통해 세입 기반 다변화를 포함한 재정완충장치 필요성을 강조한다. 보통교부세 불교부단체 선정방식을 현실에 맞게 가다듬을 필요도 있다. 세원 증가분을 공유하는 절충 모델도 제시된다. 미국 미네소타주 트윈시티(미니애폴리스-세인트폴) 지역은 1971년 제정되어 1975년부터 시행된 재정 격차 해소 프로그램(Fiscal Disparities Program)에 따라, 상업·공업용 부동산(Commercial-Industrial) 가치 증가분의 40%를 광역 공동 풀(Pool)에 출연하여 재정을 공유하고 있다.이번 경기도 재정비상상황 선언은 수십년간 고착화된 지방재정구조의 재정립 필요성을 제기하는데 그 의미를 찾을 수 있다. 진정한 자치분권은 재정분권에서 시작된다. '중앙정부 80: 지방정부 20'이라는 세수구조를 지방분권 시대에 맞춰 현실화하는 노력도 필요하다.