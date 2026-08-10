"폭염에 수십키로 들고 계단... 정신 아득" 마트 배송 노동자의 하루

'역대급 폭염'이라는 말이 해마다 반복된다. 기후위기 시대의 폭염은 더 이상 무더위가 아니라 재난이다. 재난으로서의 폭염 속에도 동분서주 비지땀을 흘리며 일손을 놓을 수 없는 많은 노동자들이 있다. 마땅히 더위를 피할 공간도 시간도 없다. 똑똑한 보냉장치도 구비하기 어렵다. 그런데, 법마저 이들을 폭염 속에 방치한다. 바로 특수고용/플랫폼 노동자들이다. 폭염은 고용형태를 구분하여 노출되는 게 아닐텐데, 왜 한국의 폭염조치 관련 법제도는 특수고용/플랫폼 노동자들에게 적용되지 않을까?



민주노총 서비스연맹은 이번 여름, 다양한 직종의 특고플랫폼노동자들이 폭염 속에 어떻게 노동하는지 생생한 현장기고를 통해 드러내고자 한다.

큰사진보기 ▲시원한 마트 매장 안과 달리, 온라인주문 건을 배송해야 하는 기사들이 일하는 공간은 전혀 냉방장치가 없다. ⓒ 마트산업노조 관련사진보기

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큰사진보기 ▲마트의 온라인주문 건을 처리하기위해 배송기사들은 비지땀을 흘리며 일한다 ⓒ 마트산업노조 관련사진보기

큰사진보기 ▲마트산업노조는 지속되는 폭염에도 온라인배송기사에 대한 적절한 조치가 없는 마트 사측에 항의를 지속해왔다. ⓒ 마트산업노조 관련사진보기

많은 사람들이 더운 여름날 마트로 많이 몰린다. 실제로 여름은 대형마트의 매출이 높은 시기이기도 하다. 왜냐하면 매장에서 나오는 시원한 에어컨을 쐬며 직사광선이 차단된 주차장을 이용해 쾌적한 쇼핑을 할 수 있기 때문이다.그래서 그런지 보통 마트에서 일하는 노동자들은 폭염과는 크게 상관없다고 생각들 하는 경향이 있다. 하지만 많은 노동자들이 폭염에 노출되어 있는 게 사실이다. 그중에서도 특수 고용 노동자인 온라인 배송 노동자는 최소한의 안전대책이 마련되지 않은 채 폭염에 무방비하게 노출되어 있다.일단 작업 공간부터 더위에 노출되어 있다. 배송 물품을 준비하고 상하차는 공간은 말 그대로 찜통이다. 대부분은 야외 입고장에서 작업을 하는 실정이다. 제대로된 햇빛 차단 시설 없이 뙤약볕에서 배송 상품 준비 작업을 1시간 넘게 진행한다. 몇몇 매장은 마트 내 주차장에서 작업을 진행하지만 이마저 폭염을 피하긴 어렵다. 수많은 차량의 타이어가 만들어낸 마찰열과 미흡한 공조 시설 그리고 매장 내부 에어컨 실외기에까지 노출된 30도가 훌쩍 넘은 온도에서 1시간 넘게 배송 상품 준비 및 상차 작업을 진행한다.배송을 본격적으로 진행하기도 전에 온몸이 땀으로 샤워를 한다. 하지만 제대로 된 샤워 시설도 없는 상황에서 위와 같은 작업을 하루에 2~3번 반복하게 된다.(대형마트 배송은 한 기사가 수차례 반복하여 매장을 오가며 상품을 실어서 배송하는 시스템이다.)이렇게 본격적인 배송 업무 전에 이미 땀으로 온몸을 목욕하고도 더 큰 고비가 바로 눈앞에 펼쳐진다.첫 번째 고비는 한집에 배송하는 상품의 엄청난 무게이다(택배산업과 달리 온라인 배송은 생활물류서비스발전법에 따른 사회적합의에서 제외되어 있다). 온라인 배송 노동자들이 배송하는 물건은 보통의 소비자가 장을 보러 마트에 가서 구입하는 상품과 동일하다. 그 말은 즉 보통 우리가 마트에서 가서 한 카트 가득 장보는 상품을 그대로 배송한다는 말이다. 그나마 물 2묶음, 쌀 20kg 1포대 등의 주문 제한이 있지만 고중량의 음료수, 세제와 부피가 큰 대형 화장지 등의 주문은 사실상 제한이 없다.상황이 이렇다 보니 한집 배송의 상품 무게가 수십 kg가 훌쩍 넘는 상황이 대부분이다.무거운 상품을 한번에 옮기기 어려워 여러 번 나누어 옮기다 보니 더 많이 폭염에 노출되게 된다. 자연스럽게 두 번째 고비인 수십 개의 계단이 닥쳐온다.우편번호를 중심으로 배송 지역을 나누는 시스템상 아파트뿐만 아니라 일반 주택가에도 배송을 하게 된다. 엘리베이터가 없는 5층 빌라에 물 2묶음, 쌀 20kg 한 포대, 화장지 2개가 포함되면 2~3번 반복하여 상품을 나를 수밖에 없다. 결국 한 집 배송을 위해 20층 건물을 오르게 되는 셈이다.이러한 배송이 기록적인 폭염을 기록하는 요즘에는 더욱 많아진다. 왜 안 그러겠는가? 이 폭염에 4만 원 이상만 구매하면 무료로 편안하게 내 집 앞에 가져다 주는데! 이렇다 보니 40도가 육박하는 날씨에 위와 같은 배송을 두어 번 하게 되면 정신이 아득해지는 경험을 하게 된다.도대체 요즘 시대에 이런 말도 안되는 상황이 어떻게 발생하게 된 것인가?우리 사회에는 노동에도 차별이 있기 때문이다. 앞서 배송노동자를 소개하며 특수 고용 노동자라는 단어를 강조하듯 앞에 사용했다. 바로 이것이 차별의 원인이기 때문이다. 우리는 분명 원청인 대형마트의 지시와 감독하에 배송 업무를 진행한다. 하지만 특수한 계약 관계로 인해 법적으로는 우리와 같은 온라인 배송 노동자들을 노동자로 인정하지 않고 있다. 노동자로 인정받지 못하다 보니 근로기준법과 산업안전보건법에서 보장하는 최소한의 보호조차 받지 못하고 있다.이렇듯 원청인 대형마트에 특수 고용노동자에 대한 안전보건의 의무가 없다 보니 그들의 '선의'에 따라 우리의 안전을 보장받고 있는 상황이다.그러다 보니 앞서 언급한 야외 공간 뙤약볕에도 제대로 된 그늘막이 없지만 당연하게 여기며 일하고 있고 그 더운 주차장 작업 공간에 겨우 대형 선풍기 한 대가 제공되는 것에 많은 배송 노동자가 고마워하는 현실이 정말 서글픈 상황이다.심지어 대형마트가 선심 쓰듯 주는 더위 퇴치 키트에는 식염 포도당 몇 알, 재사용 쿨 목도리(?)가 전부이지만 그마저 모두에게 돌아가지도 못하는 실정이다.이 와중에 언론에서 이야기되는 건설 현장의 폭염에 따른 작업중지권 확대 이야기와 폭염 시기 지켜야 하는 작업 시간과 휴식 시간의 이야기는 우리 특수 고용 노동자에게는 상대적 박탈감마저 들게 한다.이렇듯 폭염에도 차별이 생기는 상황이 과연 정상적인가? 빛의 혁명으로 정권을 바꾸고 사회 대개혁을 외치는 지금의 시기에 과연 맞는 상황인가?하루빨리 일하는 모든 노동자가 노동자로 인정받는 법 개정이 이루어져야 하는 이유이다. 결국 우리의 투쟁으로 이뤄야 하겠지만 폭염의 차별로 인해 특수 고용 노동자의 목숨을 잃기 전에 모든 노동자가 차별 없이 노동자로 인정받는 사회가 만들어지길 바라본다.