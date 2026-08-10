모두가 김승모의 이름을 불러준다면

98년생 청년노동자가 일하다 세상을 떠났다. 그가 일했던 HL만도 평택공장은 자동차의 핵심 장치 중 하나인 브레이크 시스템(제동 장치)을 전문으로 생산하며, 주로 현대·기아차에 납품을 많이 하고, 다른 글로벌 완성차에도 납품을 하고 있다. 다시 말해 현대·기아차의 브레이크를 만드는 공장에 매일 새벽같이 출근해서 일했던 고인은 만도의 하청업체 소속이었다. 그것도 사장을 포함해 직원이 단 네 명인 업체였고, 사장은 만도에서 정규직으로 일하다 퇴직한 사람이었다.



만도는 14년 동안 정규직을 채용하지 않고 정규직 노동자가 퇴직한 빈자리를 비정규직으로 채워왔다. 원청은 일을 재촉했고, 설비에는 안전장치가 없었다. 현장에는 다른 하청업체에서도 작업을 했지만 전체를 소통하고 관리해야 할 원청의 안전관리자가 없었다. 그러나 이런 몇 줄로 그의 죽음을 설명할 수 있을까?



큰사진보기 ▲지난 5일 고용노동부 평택지청 앞에서 열린 기자회견. ⓒ 김용균재단 관련사진보기

(관련기사:

98년생 청년 비정규직 노동자의 죽음

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 tvN <혼술남녀> 조연출 고 이한빛PD의 엄마입니다. <한빛미디어노동인권센터> 곁에서 아들의 삶을 이어가려 애쓰고 있으며, 산재피해가족네트워크 <다시는>에서 함께 활동하고 있습니다.

고 김승모님의 영정을 보는 순간 숨이 막혔다. 맑은 웃음을 머금고 있는 선한 젊은이였다. 아, 저기는 저 청년이 있을 자리가 아닌데...아버님은 승모가 간 지 보름이 지났는데도 실감이 나지 않는다고 하신다. 첫날 죽음을 확인했을 때도 아들이 자고 있는 줄 알았다고 했다. 엄마는 아들이 너무나 가엾고 불쌍해서 목놓아 울고 싶지만 죄인 같아 슬픔도 참고 있다고 했다. 닭볶음탕도 재워놓고 기다렸는데 아들은 집으로 돌아오지 못했다.산재피해가족네트워크 <다시는>에서는 8월 5일 고용노동부 평택지청 앞에서 '청년 비정규직 고 김승모 중대재해 진상규명 및 책임자 처벌 촉구' 기자회견을 했다. 15일이 지났지만 장례조차 치르지 못하고 있는 데다 사고 초기 진상규명과 재발방지 대책 등을 합의해놓고 갑자기 태도를 뒤집은 회사와 산업안전관리와 감독을 총괄하는 고용노동청의 미온적인 태도에 분노했기 때문이다.여전히 사람 목숨이 낙엽처럼 여겨지는 것이 기가 막힌다. 반복되는 젊은이의 죽음(현장실습 김동준, tvN 이한빛, 태안화력 김용균, 쿠팡 장덕준, 평택항 이선호, 아리셀 엄정정)에 유가족들은 국가와 사회의 실패에 절망하면서도 안전한 세상을 위해 이 폭염에도 나서지 않을 수가 없었다.이번에도 일어나지 않을 수 있었던 사고였고, 안전조치만 돼 있어도 막을 수 있는 죽음이었다. 아버님은 현장을 보는 순간 깨달았다. 안전장치 없는 그 좁은 기계 안에서, 2인 1조가 무시된 상태에서 그 누구도 피할 틈이 없이 죽을 수밖에 없다는 것을. 그래도 아들이 만도에서 일하게 돼서 기뻤고 만도 정도는 당연히 안전할 것이기에 비정규직이라도 알뜰하고 성실하게 살면 된다고 아들을 격려했는데. 아버님은 아들을 잃은 후 청년들이 이렇게 죽어나가면 우리나라는 어떻게 하냐고, 우리 어른들이 재발 방지를 위해 힘을 합치자고, 같이 싸워달라고 호소했다.우리도 10년 전 아들 한빛을 잃고 이 사회의 청년들을 더 이상 절망 속에서 살게 할 수 없고, 한빛 같은 희생이 다시는 있어서는 안 된다는 절실함 하나로 싸웠다. 매일 무너지면서도 다시 일어설 수 있었던 것은 수많은 청년과 시민들이 '내가 이한빛이다'하고 연대해주었기 때문이다.모두들 연일 폭염이라고 기후위기를 말하며 기온이 떨어지기를 고대한다. 하지만 나는 선선해지는 게 두렵다. 아들 한빛이 떠난 후 처음에는 아들 기일이 있는 10월이 너무 고통스러웠다. 시간이 흐르면 조금 나아 지려나 했지만 이제는 9월이 다가오거나 성급한 나뭇잎이 바람에 떨어져도 가슴이 뒤엉킨다. 아들이 떠난 날을 몸이 먼저 기억하고 반응하는 것이다. 하루에도 몇 번씩 불쑥불쑥 올라오는 그리움으로 삶이 송두리째 흔들리기도 한다. 자식을 잃은 엄마는 매일 이렇게 살고 있다. 승모 부모님이 앞으로 겪을 이 모든 고통을 생각하면 가슴이 먹먹하다. 그런데 아직 승모를 보내지도 못하고 있으니 그 마음이 어떨지 가슴이 찢어진다.<다시는> 가족들이나 승모 부모님은 자식이 살아 돌아오리란 희망이 있어 싸우는 게 아니다. 한빛도 우리 곁으로 돌아오지 않았다. 결국 우리 모두의 문제, 내 문제이기 때문이다. 다시는 우리 같이 고통 받는 가족이 있어서는 안 되고 더 이상 일하다가 죽지 않아야 하기 때문이다. 자식이 꿈을 갖고 살아가고자 했던 날들을 이제 부모가 눈물로 대신 살아가면서 자식이 남긴 과제가 모두에게 한 줄기 빛이 되기를 간절히 희망하며 살아가려는 것이다.아무리 대통령이 국무회의에서 중대재해 예방을 얘기하고 장관이 직을 걸고 중대재해를 막겠다고 하면 뭐하나? 단 하나. '생명이 이윤보다 우선이다'만 명심하면 되는데. 정치와 언론 역시 승모가 있는 이곳에 와서 왜 건강하고 미래가 창창한 청년이 죽었는지 알아보고 더 이상의 죽음을 막도록 하는 게 본연의 역할 아닌가? 그들이 채워야 할 빈자리를 보면서 정치와 언론의 존재에 대해 씁쓸함을 감출 수가 없었다.정말 기업과 노동자가 상생하는 세상은 불가능한가? 기업이 "먼저 안전한 환경을 구축하겠습니다" 하면, 정치가 "사람이 우선인 나라를 만들겠습니다", 그리고 노동자와 시민이 "모두가 만들고 싶은 세상, 함께 하겠습니다". 이런 의지로 서로 머리를 맞대고 뭉칠 수는 없나?우리도 승모에게 약속했으면 좋겠다. 홀로 두지 않겠다고. 그리고 '내가 김승모다'하고 함께 해주겠다고. 지금도 힘껏 뛰고 있는 노동조합과 대책위가 있고 서울, 부산 등 전국에서 연대하러 오는 시민들을 보면서 승모 부모님도 외롭지 않기를 바란다. 한 사람 한 사람의 관심과 연대의 손길만이 생명이 이윤보다 우선이고, 사람이 먼저인 사회를 만들어 갈 것이다.