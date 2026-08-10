"상어 출현은 우리 바다가 변하고 있다는 신호일 수 있다"

큰사진보기 ▲상어 척추골에 대해 설명하는 김맹진 연구사 ⓒ 해양시민과학센터 파란 관련사진보기

- 상어 연구는 언제부터 시작되었고 어떤 연구와 조사 활동을 하고 있는가?

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- 상어의 출현 증가는 기후 변화와 어떤 관련이 있는가?

- 상어가 그동안 주목받지 못했던 이유는 무엇인가? 최근 상어 연구의 중요성이 커진 이유는 무엇인가?

큰사진보기 ▲동해수산연구소에서 연구한 동해안의 상어 ⓒ 국립수산과학원 동해수산연구소 관련사진보기

- 상어 연구를 하는 데 겪는 어려움은 무엇인가?

큰사진보기 ▲상어의 척추골 단면에 새겨진 띠의 개수를 세어 상어의 나이를 파악할 수 있다 ⓒ 국립수산과학원 동해수산연구소 관련사진보기

- 동해에 출현하는 상어는 제주와 어떻게 다르고, 이를 결정짓는 환경 요인은 무엇인가?

- 상어에 관한 뉴스는 주로 상어가 연안에 출현해 공포의 대상이 되고 있다는 것이다. 국내에서 보고된 상어 관련 사고나 위험 사례를 기준으로 볼 때, 현재 위험 수준은 어느 정도라고 평가하는가?

큰사진보기 ▲상어 종에 따라 각기 다른 이빨의 모양 (왼쪽부터 청상아리, 백상아리, 청새리상어, 악상어, 귀상어) ⓒ 국립수산연구원 동해수산연구소 관련사진보기

- 시민에게 당부하고 싶은 말은?

덧붙이는 글 | 이 기사는 제주의소리에도 실립니다.

몇 해 전부터 우리나라 해안가에 상어가 출현하여 바닷가에서 수영을 즐기는 피서객들에게 위협이 되고 있다는 보도가 늘고 있다. 이 같은 보도는 우리로 하여금 영화 <죠스(Jaws)>의 한 장면처럼 사람을 공격하는 '식인 상어'의 톱날 같은 이빨과 황급하게 바다로부터 뛰쳐나오는 한 무리 피서객의 모습을 떠올리게 한다.하지만 우리는 영화에서 나타나는 무자비한 상어의 모습 외에 상어에 대해 아는 바가 거의 없다. 새롭게 우리에게 다가오는 상어에 대해 우리가 얼마나 알고 있느냐는 문제의식에서 국립수산과학원 소속 기관인 동해수산연구소는 2024년부터 동해에 출현하는 상어에 관한 연구를 시작했다.해양시민과학센터 파란의 상어기록단은 이 소식을 듣고 지난 5월 21일 양양 공항에 내려 동해수산연구소가 있는 강릉시 원곡면으로 향하였다. 비바람이 치는 주문진의 방파제 뒤로 제주 북부 해안에서는 보기 어려운 거대하고 검은 파도가 거칠게 몰아치고 있었다. 거센 빗줄기와 높은 파도는 '포악 상어'에 대한 조사를 수행하려는 상어기록단의 마음까지 졸이게 만들었다. 택시를 타고 가까스로 연구소에 다다른 상어기록단은 동해수산연구소 구성원의 환대 속에 김맹진 연구사를 만나 상어 연구의 현황과 방향성에 관하여 물어보았다.동해안의 상어 연구는 2024년부터 본격적으로 시작되었다. 동해안에서 보고된 상어 출현 사례는 2022년 1건에 불과했으나 2023년에는 15건으로 급격히 늘어나면서 어업 현장에서의 혼획 신고 급증은 물론, 언론에서 보도되는 사례도 증가하였다. 하지만 2023년 당시에는 상어가 어느 해역에서 얼마나 출현하는지, 주로 어떤 종이 나타나는지 기초 자료가 매우 부족하였고, 이러한 문제를 해결하기 위해 국립수산과학원 동해수산연구소는 2024년 긴급 연구 과제로 '동해안 상어 출현 현황 및 생태학적 특성 연구'를 수행하였다. 현재는 동해안 정치망에서 혼획되는 상어류를 대상으로 출현 어종, 출현 시기와 해역, 몸길이 등의 정보 수집과 상어가 섭취하는 먹이를 파악하기 위한 위 내용물 분석, 척추골을 활용한 연령 분석도 함께 수행하고 있다. 최근 기후 변화로 인한 동해안 수온 상승이 상어 출현에 어떤 영향을 미치는지 파악하는 데 연구의 중점을 두고 있다.현재 동해수산연구소는 2025년부터 기후 위기 대응 아열대화 진단 및 예측 기술 연구의 일환으로 동해안에 출현하는 상어류 연구를 수행하고 있다. 2020년 이후부터 동해안 정치망에서 아열대성 어종의 어획 비율이 증가하고 있으며, 방어류와 전갱이 등의 어획량도 지속적으로 증가하고 있다. 또한, 상어의 위 내용물 분석에서도 이러한 아열대 어종이 다수 확인되고 있어 동해의 수온 상승에 따라 상어의 출현도 늘어나는 것으로 추정된다. 현재까지의 연구 결과로는 기후변화가 상어 출현 증가의 직접적인 원인이라고 단정하기는 어렵지만, 상당한 관련이 있을 것으로 판단된다. 실제로 동해안 표층 수온은 1968년부터 2024년까지 57년간 2.04℃ 상승하였다. 같은 기간 동해안에서는 한류성 어종은 감소한 반면 난류성 어종은 지속적으로 증가하고 있는 추세이다. 따라서 이같은 이유로 수온이 상승하면서 늘어난 난류성 어종인 방어, 고등어 등을 섭식하기 위해서 먹이생물을 따라 이동한 것으로 추정하고 있다.국내에서 상어 전문 연구 인력이 적은 것은 물론 그동안 상어가 주요 수산자원 관리 대상이라기보다는 간헐적으로 출현하는 해양 생물로 인식되어 있기 때문이다. 상어는 출현 빈도가 낮고 대부분 혼획 또는 우연 출현 형태로 확인되어 지속적인 시료 확보가 어렵기 때문에 체계적인 연구 수행에 한계가 있었다. 그러나 최근 동해안에서는 기후 변화에 따른 수온 상승으로 인해 해양 생태계 변화 속에서 상어 출현이 증가하는 현상이 주목받고 있어 안전 관리 측면에서 매우 중요하다. 이와 더불어 상어는 해양 생태계의 상위 포식자로서 생태계 건강성을 이해하는 데 중요한 생물이기 때문에 해양 환경 변화와 생태계 변동을 파악하는 중요한 연구 대상으로 인식할 필요가 있다.가장 큰 어려움은 연구의 대상으로서 상어의 표본을 충분히 확보하는 일이다. 현재 연구에 활용되는 상어들은 대체로 정치망에서 혼획된 상어를 어판장에서 구하는 경우기 많다. 또한 상어는 대형종이라 어렵게 구한 표본을 연구소로 옮기는 일에도 많은 인력이 필요하다. 상어를 해부하는 과정에서도 연령분석을 위해 척추골을 발라내는 작업이 힘이 많이 든다. 상어는 연구할 가치와 필요성이 높은 종이며 동해수산연구소는 새로운 연구를 계획하고 있다. 상어 연구에는 이와 같이 인력이 많이 필요하고, 또 표본을 구하기 위해 이동 경로를 더 면밀하게 파악해야 한다.제주도 주변 해역은 동해안보다 상대적으로 수온이 높고 쿠로시오 해류의 영향을 많이 받기 때문에 난류성이나 아열대성 상어가 출현하기 좋은 환경이다. 이에 따라 동해에서 출현하지 않는 남방상어, 흑상어, 검은꼬리상어 등 따뜻한 물에 분포하는 다양한 상어가 출현하며 계절과 관계없이 흔하게 관찰된다. 반면 동해는 한류와 난류가 만나는 해역으로 계절에 따른 수온 변화가 비교적 크다. 악상어와 같이 비교적 낮은 수온에서도 서식할 수 있는 종이 출현하고, 수온이 상승하는 시기에는 청상아리, 백상아리, 청새리상어처럼 회유성이 강한 대형 상어류가 연안으로 출현하는 것으로 판단된다.현재 우리나라 연안에서 상어로 인한 인명 사망사고가 보고된 사례는 과거 서해에서 6건이었으나, 인명 사고 위험은 해외 일부 지역에 비해 높은 수준이라고 보기는 어렵다. 다만 대형 상어류가 해수욕장이나 연안 가까이 출현할 가능성이 있는 만큼, 위험을 과소평가해서도 안 된다. '포악 상어', '식인 상어', '공포'와 같은 표현은 상어에 대한 불필요한 공포를 키울 수 있지만 국민의 안전을 위해 상어 출현을 알리는 것은 필요하다. 동시에 상어는 상위 포식자로서 해양 환경 변화와 생태계 구조를 보여주는 중요한 생물이므로, 상어를 과학적으로 이해하고 필요한 안전 수칙을 지키며 해양 생태계 변화의 신호로 바라볼 필요가 있다.상어는 해양생태계의 중요한 구성원으로서 무조건 두려워해야 할 대상은 아니다. 다만 대형 상어가 연안에 출현했을 때는 안전 수칙을 반드시 지켜야 한다. 바다를 즐기는 피서객들이 상어 출현 보도가 있을 때 과도하게 불안해하기보다는, 지자체와 관계 기관의 안내에 따라 입수 통제, 해수욕장 안전 수칙, 신고 안내를 잘 따르는 것이 중요하다. 또한 상어 출현은 우리 바다가 변하고 있다는 신호일 수 있으므로, 기후 변화와 해양 생태계 변화에 대한 관심도 함께 가져주셨으면 한다.국가연구기관의 공식적인 상어 연구는 이제 첫걸음을 뗀 지 얼마 되지 않았다. 연구 수행을 위한 상어 표본을 구하기 어려운 상황과 시계열에 따른 체계적인 자료 확보가 어려운 상황에서도 김맹진 연구사가 소속된 동해수산연구소는 상어의 출몰을 파악하여 시민 보호를 위한 연구와 해양 생태계 변화의 지표종인 상어 연구라는 두 역할을 함께 수행하고 있었다.몇 년 전부터야 이제 막 상어를 접하기 시작한 우리는 상어에 대한 어떤 지식을 알아가야 할까? 아직 우리나라 상어에 대해 알려진 바가 적지만, 상어를 단지 사람을 공격하는 괴물로만 여기는 것은 피상적이며 단편적인 이해일 것이다.인터뷰를 마치고 나오니 비와 바람이 한결 잦아들어 파고가 낮아지고 색깔도 달라져 있었다. 우리가 보는 바다의 모습은 항상 변하기 때문에 바다에 대해 알기 위해서는 오랫동안 바다를 바라보고 있어야 한다. 상어는 우리에게 다가와 바다의 변화를 알리고 있다는 사실을 함께 기억할 필요가 있다.