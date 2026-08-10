"여기 조선인이 있다"…원폭 81년, 지워진 조선인 희생자를 기억하다

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큰사진보기 ▲원폭 평화기념관 앞원폭 평화기념관 앞에서 참가자들이 단체 사진을 찍었다. ⓒ 히로시마 원폭 81주년 조선인 추모제준비위원 관련사진보기

"여기! 조선인이 있다. 일본은 조선인 원폭 희생자에게 사죄하고 배상하라. 미국과 일본은 원폭 조선인의 명예회복에 나서라."

큰사진보기 ▲종이학 평화행진 중인 한국 참가자들한국 참가자들이 프랭카드를 들고 종이학 평화행진을 하고 잇다. ⓒ 히로시마나가사키 원폭81주년조선인추모제준비위원 관련사진보기

큰사진보기 ▲종이학 평화행진세계 곳곳에서 모인 사람들이 평화 행진을 하고 있다. ⓒ 원폭조선인희생자추모제준비위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲원폭 81주년 원수폭금지세계대회현립종합체육관에서 열린 원폭 81주년 원수폭금지세계대회에 참가 후 단체 사진을 찍었다. ⓒ 원폭 81주년조선인희생자추모제준비위원회 관련사진보기

"기억되지 않는 역사는 반복된다."

지난 4일부터 6일까지 ' 히로시마 나가사키 원폭 조선인 희생자 추모제 준비위원회'는 히로시마 나가사키 원폭 81주년 세계평화대회와 원폭 금지 대회와 나가레가와 교회 '조선인희생자 추모제, 원폭 금지대회 등에 참가해 3일간 일정을 함께 했다.2025년은 히로시마와 나가사키 원폭 투하 80년이 되는 해였다. 1945년 8월 6일 오전 8시 15분 미국 B_29 폭격기 '에놀라 게이(Enola Gay)'는 히로시마 상공 약 600m 지점에서 '리틀보이(Little Boy)'라는 우라늄형 핵폭탄을 투하했다. 당시 히로시마는 10만 명 이상의 조선인이 강제 징용으로 끌려가 미쓰비시 조선소, 군수공장, 철도 건설 현장 등에서 중노동으로 시달리고 있었고 그 중 5만여 명이 피폭, 3만 명 이상이 사망한 것으로 추정된다.나가사키에도 8만여 명의 조선인이 거주하고 있었고 3만여 명이 피폭 2만여 명이 사망한 것으로 추정되지만 이 부분에 대한 조사는 충분히 이루어지지 않고 있다. 두 도시의 조선인 희생자들은 피해자 명단에 제대로 포함되지 않아 일본 정부의 사죄나 배상도 받지 못했으며 한국 정부도 이 문제를 외면해 왔다. 원폭 피해 생존자들은 고통과 차별에 시달리고 있지만 가해자 일본과 미국은 사실을 은폐 왜곡하고 있다.수십 년 후 일본 정부는 최소한의 치료와 생계비 보장으로 책임을 면하려 하고 있지만 원폭의 고통은 2세, 3세로 이어지고 있다. 일본 정부는 원폭 후손들을 외면하고 있고 한국 정부도 대책 마련을 미루고 있다. 조선(북)으로 귀국한 2천여 피폭자에 대해 81년이 지난 지금까지 일본 정부는 가해자의 책무를 이행하지 않고 있는 상태다.2024년 첫 발을 뗀 '히로시마 조선인 희생자 추모제 준비위원회'는 한국과 일본의 종교계와 시민단체가 연대해 조선인 원폭 피해자 진상규명과 명예 회복, 핵 없는 평화 세상을 염원하는 목소리를 함께 모으는 자리다.취지는 다음과 같다.-미국과 일본에 의한 조선인 원폭 피해의 진상을 규명하고, 희생자들의 명예 회복을 위한 엿사 정의 반전 평화 운동-한국의 종교 및 시민단체가 준비하고, 일본의 동포단체와 시민단체가 긴밀히 협력하는 구게 연대 운동-원폭 피해 1세대를 넘어 2세, 3세까지 이어지는 육체적 고통과 사회적 편견에 대해 국가와 사회의 책무를 일깨우는 인권 운동-하나의 추모제 개최를 지향하여 남.북. 해외의 민족적 동질성 회복과 평화통일의 마중물이 되고자 함.'히로시마 나가사키 조선인 희생자 추모제 준비위원회'는 2026년 추모제를 계기로 히로시마를 넘어 나가사키까지 연대의 발걸음을 넓히고 있다.2026년 ' 히로시마- 나가사키 원폭 81주년 조선인 희생자 추모제' 슬로건은 "여기 조선인이 있다.' 이다. 서울은 향린 교회에서 히로시마는 나가레가와 교회에서 각각 추모식이 거행되며 히로시마 추모제는 명예 대표 강우일 주교, Pax Christi Korea 회원, 여암스님 장순향 한국민족춤꾼 한국외국어대 민주동문회원, 노진철 환경연합 공동대표 등 25명이 함께했다.히로시마 나가사키 원폭 81주년 추모제는 8월 4일 15시 45분 히로시마 원폭 평화기념관 앞 '종이학 평화대행진'으로 가 시작되었다. 히로시마의 8월 평균 기온은 34~35도 안팎이며 40도를 웃돌기도 한다, 7월은 40도를 웃도는 무더위가 이어졌다고 한다. 가만히 있어도 땀이 줄줄 흐르는 무더위도 핵 없는 세상과 평화를 염원하는 사람들의 뜨거운 마음, 원폭 희생자들에 대한 기억과 반성의 걸음을 멈추게 하지는 못했다.플랭카드와 만장을 들고 무더위 속 거리를 행진하는 수천 명의 사람들은 1945년 8월 6일 원폭 투하로 6000도 안팎 거대한 용광로가 되어 버렸던 히로시마를 떠올리고 있었다. 그날 원폭 중심지에 있던 사람들은 뼈와 살이 녹아내리고 건물은 파괴되어 그 형체를 잃었다. 순식간에 10만여 명이 뒤엉켜 사망하게 만든 아비규환 히로시마 원폭 투하 지옥을 기억하며 걷는 것은 인간의 길, 생명의 길, 평화의 길이 무엇인지 생각하게 했다.30분 간의 행진 후 16시에 현립종합체육관에서 '원폭 81주년 원수폭 금지 세계대회'가 열렸다.증언에 나선 원폭 피해자 2세는 피폭지에서 1.6킬로나 떨어진 곳에서 태어난 유복자로 피폭 당시 실종된 남편을 찾으러 피폭지에 갔던 어머니 뱃속에 있어 원폭 피해자가 되었지만 원폭 2세라는 이유로 무관심 속에 방치되어 고통받아 왔다고 한다.원폭의 피해는 조선인에게 더욱 심각하다. 당시 조선인 생존자들에게 피폭지 정리 작업을 시키는 등 피폭 위험을 떠안겼고 피폭된 조선인 희생자에 제대로 된 사과나 배상조차 이뤄지지 않고 있다. 히로시마 나가사키 원폭 81주년 조선인 희생자 추모제 준비위원회는 일본과 미국이 은폐 왜곡하는 조선인 원폭 피해자에 대한 진상 규명과 명예 회복, 미국과 일본의 반인도적 전쟁 범죄의 책임을 묻고 반성과 사과를 촉구하는 행동을 이어가겠다고 밝혔다.범죄에 대한 기억과 철저한 반성이 없는 한 역사는 되풀이될 수밖에 없다. 일본 정부는 일미안보체제 강화와 대규모 군비확장을 추진하고 있다.미사일 배치가 류큐코에서 일본열도를 덮는 전역에서 시작되었다고 한다. 미국의 반인도적 전쟁 범죄의 증거인 히로시마 나가사키의 원자폭탄 투하를 반드시 기억하고 철저히 반성하여 다시는 끔찍한 범죄가 되풀이되지 않도록 기억하고 반성하며 힘을 모아야 한다.2026년 '히로시마 나가사키 원폭 조선인추모제 준비위원회'는 다음과 같다명예대표강우일 주교상임공동대표김경민자주통일평화연대 상임공동대표),김삼열(민족화해협력번국민협의회 대표상임공동대표)노진철(환경운동엽합 공동대표), 심진태(한국원폭피해자협회 합천 지부장), 이요상(동학실천시민행동 상임공동대표), 이장희(평화통일시민연대 상임대표) 정산스님(실천불교승가회 상임대표), 한정순(한국원폭 2세환우회 회장), 한충목(한국진보연대 상임공동대표)공동대표강신하(평화아카데미), 고명자(한국 천주교 요자수도회 장상연합회 민족화해위원회) 김종찬(한국외대민주동문회),김태임(6.15 시민합창단), 노성철(전곡대학민주동문회회협의회), 류경환(코리아국제평화포럼), 박덕진(시민모임 독립)박엳ㅇ철(KYC한국청년연합). 서영만(나라사랑 시민회), 손남훈(공주대민주동문회), 손정목(통일시대연구원), 심재환(통일의 길) 안영민(전대협동우회),이남재(합천평화의집),이한복(통일공방),전기호(한일반핵평화연대),정종미(대전민주화운동기념사업회), 정태효(우리학교시민모임),함재규(전국민주노조합총연맹),(사)남북경협국민운동본부, 사)아시아과학연구원, 촛불민심관철시민연대준비위원-단체공간정보연구소(기진) 민족문제연구소 고양파쥬위원회(백창환) , 아시아평화시민넷, 양심수후원회(김혜순), 예수살기(김기원), 정의기억연대(한경희),통일중매꾼(동분선) Pax Christi Korea준비위원-개인강경란, 김미라, 김은주, 박영태., 손상훈, 여암스님, 운종복, 이미일, 이명옥, 이병인, 장영식, 정종훈, 최명철, 현상윤