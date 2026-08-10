서로 다른 문화와 언어를 잇는 셔틀콕

큰사진보기 ▲다문화 관련 각계 내빈들이 참석하여 성대하게 치러진 대회 개막식. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"힘들 땐 어떻게 하나요?

그냥 참아요

아픈데 일 시키면 어떻게 하나요?

그냥 참아요"

큰사진보기 ▲성인부는 혼합복식으로, 초중고등부는 복식으로 수준높은 경기를 펼쳤다. 저마다 갈고닦은 실력을 뽐냈다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲오프닝 행사로 고양특례시 태권도시범단이 품새와 격파 시범을 보여 대회를 더욱 빛나게 했다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲에어바운스 놀이터에서 다문화가족 아이들은 신나게 놀면서 하루를 즐겼다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

2026년 8월 8일 토요일 낮 12시부터 오후 5시까지, 고양시 소노아레나에서 뜻깊은 행사가 열렸다. '2026 전국 다문화가족 배드민턴대회'다.올해로 벌써 17회를 맞는 이 대회는 다문화가족의 화합과 교류를 위한 전국 규모의 스포츠 축제로 자리 잡았다. 배드민턴이라는 친숙한 종목을 매개로 전국의 다문화가족이 한자리에 모여 땀 흘리고 웃음을 나누는 자리다.이번 행사는 연합뉴스와 고양특례시체육회가 주최하고, 한국다문화연대와 가정을건강하게하는시민의모임이 주관했다. 성평등가족부와 고양특례시, 한국건강가정진흥원, 연합뉴스TV가 후원했다. 단순한 체육행사를 넘어 다문화가족에 대한 사회적 이해를 높이고 문화 다양성을 존중하는 사회 분위기를 만들어 가려는 뜻이 담겨 있다.행사를 지켜보면서 문득 박노해 시인의 시 '그냥 참아요' 일부가 떠올랐다.​시인은 우리 사회의 풍요와 안락을 위해 거칠고 힘든 일을 도맡아 하면서도 이주노동자 에스라가 오늘도 '그냥 참는다'고 노래한다.​ 낯선 언어와 문화 속에서 새로운 삶을 시작하는 과정이 누구에게나 순탄하지만은 않았을 것이다. 때로는 언어의 벽과 문화의 차이, 낯선 시선 앞에서 마음을 다독이며 견뎌야 하는 순간도 있었을 것이다.그러나 이제는 달라지고 있다. 다문화가족은 차츰 우리 사회 곳곳에 자연스러운 삶의 터전을 일구어 가고 있다. 아이들은 학교에서 친구들과 어울리고, 부모들은 직장과 지역사회에서 자기 몫의 삶을 꾸려간다. 우리 주변에서 어렵지 않게 만날 수 있는 평범한 이웃이 되어가고 있는 것이다. 참으로 다행스러운 변화이자, 우리 사회가 그만큼 포용력이 깊어지고 있다는 증거다. 그런 의미에서 온 가족이 함께 참여하는 이 대회가 더욱 뜻깊게 다가왔다.행사는 낮 12시 개회식으로 막을 열었다. 대회사와 환영사, 축사에서 전해진 메시지는 한결같았다. 건강하고 행복한 가족을 이루고, 이 땅에서 당당한 구성원으로 살아가자는 격려였다.대회에 임하는 선수들의 눈빛은 진지했다. 라켓을 휘두르는 순간만큼은 누구보다 승부에 집중했지만, 코트 밖에서는 가족들이 함께 응원하고 서로를 격려하며 웃음꽃을 피웠다.시·도 대표팀이 출전하는 승부 위주의 지역 대항전이 아니라, 전국 각 지역 가족센터를 통해 신청한 이들이 모인 생활체육의 장이었다. 참가자 가운데에는 우리가 사는 인천의 제물포구, 부평구, 서해구, 미추홀구 가족센터 팀들도 눈에 많이 띄었다. 먼 고양 소노아레나 코트 위에서 만난 우리 지역 이웃들이라 더욱 반갑고 정겨운 마음이 들었다.나도 자연스럽게 응원의 손길을 보탰다. 코트 안에서 힘껏 뛰는 선수들에게 박수를 보내고 환호하며 어느새 축제의 한 사람이 되었다. 피부색과 생김새는 조금씩 달라도 같은 공간에서 배드민턴을 즐기는 모습은 전혀 낯설지 않았다. 오히려 지극히 자연스럽고 평화로웠다.태권도 시범과 고양특례시 선수들의 시범경기가 펼쳐질 때마다 큰 박수가 터져 나왔다. 아이들은 한쪽에 마련된 에어바운스 놀이터에서 마음껏 뛰놀았고, 아이들의 얼굴마다 웃음꽃이 피어 있었다. 종이접기와 네일아트 체험장에도 참가자들의 발길이 이어졌다.참가 부문은 성인부 혼합복식, 초·중·고등부 복식으로 나뉘어 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼쳤다. 셔틀콕이 네트를 넘고 날카로운 스매시가 코트에 꽂힐 때마다 환호성이 이어졌다.이 아이들 가운데 누군가는 언젠가 국가대표를 꿈꾸며 세계 무대에 서고 싶어 할지도 모른다. 하지만 오늘 이 코트에서 진짜 소중했던 것은 메달의 색깔이나 승패가 아니었다. 서로 다른 출신과 배경을 넘어 함께 뛰고, 함께 땀 흘리며 웃는 그 시간 자체였다.박노해 시인의 '그냥 참아요' 속 이주노동자 에스라는 힘든 현실 앞에서 참아야 했다. 하지만 오늘 이곳의 다문화가족들은 더 이상 그저 참고만 있는 사람들이 아니었다. 라켓을 힘껏 휘두르고, 코트를 누비며, 목청껏 서로를 응원하고 환하게 웃었다.참는 삶에서 당당하게 살아가는 삶으로. 오늘 소노아레나의 배드민턴 코트에서 오간 것은 셔틀콕만이 아니었다. 셔틀콕 하나가 서로 다른 문화와 언어를 넘어 마음과 마음을 잇고 있었다.서로 다른 곳에서 출발했지만 같은 하늘 아래 함께 뛰고 웃는 사람들. 오늘 그 코트에서 나는 다문화사회의 미래가 거창한 구호가 아니라, 이렇게 함께 살아가는 평범한 일상에서 시작된다는 것을 보았다.