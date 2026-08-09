한중청소년 문화예술 교류 페스티벌... "예술 통해 교감 나눠"

큰사진보기 ▲한국청소년-사물놀이한국청소년들의 사물놀이 공연 ⓒ 김정형 관련사진보기

큰사진보기 ▲복숭아꽃 서찰중국청소년들의 발표작 '복숭아꽃 서찰' , 한국에서 보기 힘든 의상에 비를 연상하는 모자를 썼다. 복숭아꽃이 피어있는 배경으로 봄의 무용을 표현했다. ⓒ 김정형 관련사진보기

'2026 한중청소년문화예술교류페스티벌'이 지난 8일 오후 인천 영종하늘문화센터 대공연장에서 개최됐다.'한중 청소년들이 함께 만드는 문화 예술의 미래'라는 슬로건 아래 열린 이번 행사는 한중문화교류회와 한중국제문화예술교류협회가 주최하고, 인천관광공사, 영종구청, 영종구의회 등이 후원했다. 과거 중구청 시절 첫발을 내디뎠던 한중 청소년 문화 교류는 코로나19 팬데믹 여파로 잠시 중단되었으나, 올해 영종구의 분리·출범을 맞아 재개되었다.첨단 LED 스크린과 고성능 음향·조명 시설을 갖춘 영종하늘문화센터에서 열린 이번 축제에는 중국에서 방문한 50여 명의 예술 단원을 포함해 총 100여 명의 관람객이 자리했다. 이날 개막식에는 이준혁 한중문화교류회 회장, 박성란 한중국제문화예술교류협회 회장, 손화정 영종구청장, 한창환 영종구의회 부의장 등 주요 내빈이 참석해 양국의 지속적인 우호 증진을 기원했다.총 4부, 180분간 진행된 이번 페스티벌은 다채로운 프로그램으로 진행됐다. 1부 개막 세리모니에서는 영종구의 새로운 출발을 알리는 창작 퍼포먼스가 진행됐다. 2부 K-POP 문화공연에서는 한국 청소년 댄스팀 '어드벤티지'와 걸그룹 '에이퓨처팀'이 역동적인 무대를 선보이며 글로벌 트렌드를 선도하는 K-컬처의 진수를 뽐냈다. 3부에서는 중국 청소년들이 전통 무용, 화려한 악기 연주 및 의상 패션쇼 등을 선보였다. 마지막 4부 피날레 및 세리모니에서는 언어의 장벽을 뛰어넘어 한중 청소년들이 함께 꾸민 합동 피날레 무대로 대미를 장식했다.또한 행사 중에는 지역사회와 문화 예술 발전에 기여한 이들에 대한 표창 수여식과 기념품 교환식이 진행되어 양국 관계자들이 영원한 우정을 다짐하는 시간도 마련되었다. 한중국제문화교류협회 박성란 회장은 "이번 페스티벌은 단순한 일회성 공연을 넘어, 인천국제공항과 연계된 체류형 관광 콘텐츠로서 영종국제도시의 경쟁력을 극대화하는 계기가 될 것"이라며 "양국 미래 세대가 예술을 통해 깊이 교감하며 차세대 리더로 성장하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 밝혔다.