'피터팬 아빠'의 생전 장례식에 초대합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"제 생전 장례식이지요."

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큰사진보기 ▲MBC <실화탐사대>의 한 장면 ⓒ mbc 관련사진보기

"제발 제가 떠난 뒤 우리 아이가 머물 곳을 찾아주세요!"

큰사진보기 ▲전경철 작가는 아들의 안전한 거처를 찾은 것을 넘어 이제 다른 피터팬들을 위한 네버랜드를 설립하기로 결심했다. ⓒ 이야기장수, 전경철 관련사진보기

'내 슬픔을 남기고 가지 말자. 내 감사를 다 하고 가자. 내 마지막을 내가 지휘하자.'

큰사진보기 ▲1988년 전경철이 대학시절 연출해 연대 노천광장과 대강당에 올린 마당극 '태백산맥'의 포스터 ⓒ 전경철, 연세마당패 관련사진보기

큰사진보기 ▲오는 14일에 있을 '네버랜드 레퀴엠' 포스터 ⓒ 전경철 관련사진보기

큰사진보기 ▲전경철 작가의 책, [안녕, 피터팬]. 인세는 전액 피터팬재단 설립에 쓰인다.책 표지 ⓒ 이야기장수(출판사) 관련사진보기