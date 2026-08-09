이란 "호르무즈 개방, 미국이 MOU 위반 사과·배상해야"

큰사진보기 ▲지난 8월 3일(현지시각) 오만 무산담에서 바라본 호르무즈 해협의 선박들. ⓒ 연합뉴스/로이터 관련사진보기

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이란이 호르무즈 해협 재개방을 위한 오만과의 협상이 "합의에 매우 근접해 있다(very close to a deal)"라고 밝혔다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 지난 8일(현지시각) "이란과 오만이 새 임시 항로를 확정하기 위해 협상하고 있으며, 그전까지는 기존의 항로가 기반이 될 것"이라며 이같이 밝혔다.하지만 "호르무즈 해협은 미국이 종전 양해각서(MOU)를 위반한 데 대해 이란에 사과하고, 배상을 포함한 다른 조건들이 충족돼야만 한다"라고 강조했다.아라그치 장관은 "MOU에 따라 호르무즈 해협의 선박 통항 규모가 한 달 안에 정상 수준으로 회복될 전망이었고, 실제로 체결 2주 만에 정상 수준의 60%까지 회복됐었다"라며 해협이 막힌 책임을 미국에 돌렸다. 그러면서 "미국이 새 항로를 개설해서 이란의 해협 관리 권한을 약화시키려고 했다"라며 "미국이 모든 사태를 바로잡아야 한다"라고 주장했다.이란 지도부 내 강경파인 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 사르다르 모헤비 대변인도 "호르무즈 해협을 다시 개방하려면 미국이 다시는 이란을 위협해서는 안 되며, 이란 및 역내 이란 동맹 세력과의 전쟁을 영구히 종식해야 한다"라고 밝혔다. 또한 미국이 이란에 대한 해상 봉쇄를 해제하고 군대를 철수해야 하며, 전쟁 피해에 대한 완전한 배상과 무조건적인 동결 자산 해제도 요구했다.그러면서 "미국이 이란의 요구를 모두 수용하고, 역내 협상에 대한 간섭을 중단하는 것이 호르무즈 해협 개방의 조건"이라며 "미국이 이를 받아들이면 호르무즈 해협은 반드시 열린다"라고 강조했다.이란 관영 파르스통신은 "이란과 오만의 합의안에 따르면 선박들은 초기에는 이란 해안에 가까운 북쪽 항로를 통해 호르무즈 해협에 진입하고, 나가는 선박은 오만 해안 근처의 남쪽 항로를 이용하게 될 것"이라고 전했다.이란과 협상 중인 오만 외무부도 이날 성명을 통해 "항행 협정에 관한 협상이 긍정적이고 건설적인 분위기 속에서 열리고 있다"라고 밝혔다. 다만 오만은 전날 이란이 호르무즈 해협을 지나는 아랍에미리트(UAE) 선박을 공격한 것에 대해 "국제법과 영해 주권에 대한 침해이며, 항행의 안전과 지역 안보 및 안정을 위협한다"라고 경고했다.이어 "모든 당사자의 이익을 고려하여 그동안 이뤄낸 진전에 영향을 미칠 수 있는 어떠한 행동도 삼가야 함을 강조한다"라고 덧붙였다. 앞서 UAE 국영석유회사는 자사 선박 15척이 호르무즈 해협을 통과하다가 이란의 미사일·드론 공격을 받아 선원 1명이 사망하고 20명이 다쳤다고 밝혔다.