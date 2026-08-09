세상을 사랑하는 일을 멈추지 않는 것

문혜영 시인은 세 번째 암 투병의 시간을 견디며 지난 2024년 시집 <숨결>을 세상에 내놓았다. 이번에는 신작 시집 <축배>(2026년 7월 출간)를 탈고 했다(관련 기사 : 올해도 기적처럼 '꽃숨'이 피었다
). 시인은 여전히 암과 함께 살아간다. 아니, 어쩌면 '살아간다'는 말보다 '살아낸다'는 말이 더 가까울지도 모른다. 생과 사의 어름에서 하루하루를 통과하고, 그 시간을 다시 시로 길어 올렸다.
이번 시집은 '산고(産苦)'의 과정처럼 느껴진다. 플라톤은 <향연>에서 "인간은 육체적으로 뿐 아니라 정신적으로도 잉태하며, 사랑하는 자는 아름다움 안에서 자신이 품은 정수를 낳는다"고 말한다. 고통 속에서 태어난 <축배>의 시편들은 이 문장을 자연스럽게 떠올리게 했다.
육체의 고통을 견디면서도 시인은 삶과 본질에 대한 사유를 품어, '시'라는 형태로 세상에 내놓았다. <축배>는 시인이 삶의 가장 치열한 경계를 통과하며 맺어낸 숭고한 정신적 결실인 것이다.
한목숨 동아줄 놓친다 한들
밤하늘 무수한 별 중
별똥별 하나 획을 그은 거고
바람이 스쳐간 자리
꽃잎 하나 지는 거다
누군가 머물다 떠난 후에도
햇살은 여전히 생명을 깨우고
새들은 날갯짓하며
아침을 노래하리라
<내가 사랑한 우주> 중에서
책장을 덮고 나서야 알 것 같았다. <축배>는 고통의 기록 보다 사랑의 기록에 가까웠다. 죽음 이후에도 햇살은 생명을 깨우고 새들은 아침을 노래한다. 자신의 유한함을 바라보면서도 시인은 세상을 사랑하는 일을 멈추지 않는다.
<축배>라는 제목은 삶이 고통스럽지 않아서 드는 잔이 아니다. 고통과 죽음의 무게를 알면서도 끝내 삶을 사랑했기에 드는 잔이다. 그럼에도 사랑의 불씨가 꺼지지 않았기에, 우리는 오늘도 삶을 향해 잔을 든다.
"최선을 다한 내 삶의 흔적을 위하여!"
*문혜영 작가 : 시인, 수필가, 제7차 개정판 국정교과서 수록작가, 시집 <겁 없이 찬란했던 날들>, <숨결>, <축배>, 수필집 <시간을 건너오는 기억>외 다수, 현대수필가100인 선집<바닥의 시간>, 한국현대100년100인 선집<서툴러야 인생이다>, 조경희수필문학상, 현대수필문학상, 정경문학상, 한국산문문학상 등 수상
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치<느리게걷는여자>에도 실립니다.