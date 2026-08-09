문 열자마자 소나무 향 솔솔, 정말 시원합니다

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새벽 4시 30분, 어김없이 시계 알람이 울렸다. 한낮의 뙤약볕을 피해 밭 일을 하려면 부지런히 서둘러야 한다. 직장을 다닐 때 새벽 4시 반 기상은 상상도 할 수 없는 일이었다. 만원 버스에 몸을 싣고 퇴근해 저녁을 먹고 밀린 집안일을 서둘러 해도 다음날 출근까지 시간을 계산해 보면 수면 시간은 늘 부족했다. 간혹 야근이라도 하면 다음 날 이불 속에서 '10분만 더, 5분만 더...'를 반복했다. 그래도 치열했고 힘들었지만, 고마웠던 직장 생활이었다. 젊은 시절 나를 지탱해 준 세월이었으니 말이다.
그러나 지금 새벽 기상은 그때와는 완전히 다르다. 억지로 눈을 뜨는 괴로운 시간이 아니라, 내가 선택한 인생 2막 삶의 일부분으로 받아들여 즐겁고 설레기까지 한다. 왜냐하면 어스름한 새벽 빛 속에서 나를 기다리고 있을 붉은 고추들 때문이다. 요즘 밭일 중 가장 중요한 일은 붉은 고추 수확이다.
남편과 나는 지난 겨울, 정성껏 키운 고추 모종을 지난 4월 17일 밭에 옮겨 심었다. (관련기사 : 초보농사꾼 부부를 향한 90세 농사 대선배의 한마디
). 밭으로 옮겨 심은 어린 모종들은 흙과 바람, 그리고 뜨거운 여름 햇살을 충분히 받아 붉게 물들었고, 드디어 지난 7월 27일 첫물 고추를 시작으로 두 물 수확(두 번째 수확)을 위해 새벽에 밭으로 향한 것이다.
우리들의 시원한 일탈
시계가 오전 8시를 넘기자, 이미 해는 중천에 떴고 고추를 따는 등이 따끈따끈 달아올랐다. 이마에 송골송골 땀방울이 맺히고 떠오르는 아침 해는 금방이라도 고추밭을 삼킬 듯이 내리쬐기 시작했다. 이때는 바로 작업을 끝내야 한다. 우리 밭 일꾼은 모두 네 명이다. 친정아버지, 엄마, 남편, 나. 퇴직하고 농사지으며 살아보겠다는 사위와 딸을 적극 응원해 주는 부모님이다. 그래서 밭에 나올 때면 대부분 네 명이 한 세트로 움직인다.
우리 네 사람의 일정은 아침 밭일이 끝나면 저녁 밭일 시간까지는 대부분 철저하게 분리된다. 오랫동안 도시 생활하다 부모님 곁으로 돌아왔지만, 아무리 가족이라 해도 오랜 시간 종일 붙어 있으면 서로 불편하거나 갈등이 생기기 마련이다. 그래서 우리는 밭일 이외의 시간은 각자의 개인 시간을 지켜주기 위해 독립된 공간과 생활을 유지한다.
그러나 며칠 전인 지난 5일은 예외였다. 아무리 즐거운 밭농사 인생 2막이라고 해도 가끔은 숨통을 틔워줄 일탈이 필요하기 때문이다.
'농부들도 쉬어야 하니까 시원한 실내 나들이를 한번 가봅시다.'
그렇게 우리 네 식구가 도착한 곳은 집에서 40분 거리에 있는 '금강송테마전시관'이었다. 경북 울진의 자랑인 금강송 군락지를 직접 걸어보면 좋겠지만, 숨이 턱 막히는 한여름 뙤약볕을 나이 드신 부모님과 걷는다는 것은 무리였다.
대신 1층에는 금강소나무에 대한 생태 설명과 체험, 영상관이 있고, 2층에는 세상의 분주함을 잠깐 멈추고 마음이 쉬어갈 수 있는 지관서가(북카페)가 있다는 전시관을 찾은 것이었다. 1층 전시관을 열고 들어서는 순간 탁월한 선택이라는 것을 바로 알았다. 문을 열고 들어서자마자 땀을 식혀주는 시원한 바람과 귀한 소나무 향이 코끝에 걸렸기 때문이다.
울진 금강소나무는 예로부터 궁궐을 짓거나 왕실의 관을 짜는데 쓰인 최고급 목재로, 조선 시대부터 나라에서 엄격하게 관리해 왔다고 한다. 이 전시관은 국가중요농업유산으로 지정된 금강소나무의 역사와 생태를 널리 알리고자 지난 2019년에 문을 연 곳이란다.
조선 왕조 금강소나무의 역사, 식재료와 약재로서의 소나무에 대한 설명, 핸들을 돌려 목각인형을 움직여보는 가상 벌목 체험, 산촌의 벌채 과정, 소나무 보호를 위한 가상 영상 체험 등을 둘러봤다. 특히 소나무에 귀를 대고 새소리, 솔바람 소리, 시냇물 소리를 들을 수 있는 '소나무 숲 소리 체험'은 건물 밖 폭염 더위를 잊기에 더할 나위 없었다. 불과 몇 시간 전까지 등에 땀이 줄줄 흐르며 고추밭에 있었다는 게 믿기지 않을 만큼 네 명 한 세트의 깜짝 일탈은 대성공이었다.
기분 좋은 대성공의 여운을 안고 2층 지관서가로 발걸음을 옮겼다. 지관서가의 테마는 '숨과 쉼'이다. 바쁜 일상에서 잠시 벗어나 대자연의 품에 안겨 깊은 숨을 들이마시고, 세상의 분주함을 멈춘 채 마음이 온전히 쉬어가는 공간이라고 했다. 금강송 전시관 내에 있는 북카페답게 평상 자리에는 150년 된 금강소나무 원목으로 만든 멋진 좌식 테이블이 우리를 기다리고 있었다.
지금처럼 건강하게
서가 한쪽을 둘러보던 중 눈길을 사로잡은 것이 있었다. 바로 '느린 우체통'이다. 편지를 작성하면 6개월 뒤에 배달된다고 했다. 놓칠 수 없다. 엄마는 이제 막 돌이 된 손녀에게 편지를 쓰고 싶다고 하셨다. 그렇게 우리는 정말 오랜만에 스마트폰 대신 볼펜을 쥐고 한자 한자 정성으로 꾹꾹 눌러 편지를 써 내려갔다.
엄마는 눈에 넣어도 아프지 않을 손녀를 떠올리며 편지지를 채웠고, 나는 6개월 뒤 나에게 보내는 안부 인사를 편지지에 담았다. 6개월 뒤, 이 편지가 도착할 때쯤이면 새벽 4시 반 기상으로 시작되고 있는 고추 농사는 이미 아름다운 추억이 되어 있을 것이다. 그리고 또 다시 2027년 봄 농사를 기다리며 준비하고 있지 않을까. 나에게 보내는 편지를 쓰며, 6개월 뒤에도 그리고 내년에도 네 명이 지금처럼 건강하게 한 세트로 농사와 일탈을 함께 할 수 있기를 간절히 소망했다.
잠깐의 일탈을 끝내고 집으로 돌아왔다. 집으로 돌아오자마자 우리는 다시 흩어졌다. 해가 지고 저녁 밭일을 하러 나갈 시간까지 각자 시간을 보내기 위해서다. 부모님은 고향에서, 남편과 나는 도시에서 30년 이상을 따로 살았다.
서로가 살아온 세월의 무게와 생활 방식이 다를 수밖에 없다. 그렇기에 밭에서는 한 세트로 뭉쳐 일하고, 일상에서는 서로 오래 잘 살기 위한 건강한 거리두기를 지키려 한다. 부모, 자식 사이지만 이 지혜로운 배려가 있어야만 지속 가능한 동행이 가능하다는 것을 너무나 잘 알고 있기 때문이다.
덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.