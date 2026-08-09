문 열자마자 소나무 향 솔솔, 정말 시원합니다

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큰사진보기 ▲수확을 기다리는 붉은 고추들두물 수확을 앞둔 고추들. 예쁘게 물들었다. ⓒ 김희 관련사진보기

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'농부들도 쉬어야 하니까 시원한 실내 나들이를 한번 가봅시다.'

큰사진보기 ▲금강송테마전시관(외관)금강송테마전시관, 금강소나무에 대한 생태적 내용과 체험시설을 갖추고 있다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲전시관 입구에 들어서면 바로 볼수 있는 영상모니터입구에 들어서면 영상모니터가 웅장하다. 사진을 찍으면 영상모니터로 바로 연결되어 흥미롭다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲산불진화 VR체험시설가상헬기를 타고 산불을 진화하고 방제하는 VR체험이 가능하다 ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲지관서가 내부(평상)왕의 나무인 금강송 테이블에서 차를 마시는 호사를 누렸다. ⓒ 김희 관련사진보기

큰사진보기 ▲지관서가(느린우체통)6개월뒤 받을 수 있는 본인의 감정을 확인하고 편지를 쓸수있도록 해두었다. ⓒ 김희 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.