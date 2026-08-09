폭염 속 민주당 전당대회 '3색' 응원전

▲"모두의 민주당"... 손 맞잡은 지도부 후보단더불어민주당 인천 합동연설회 무대 위에서 당대표 및 최고위원 후보 전원이 일렬로 서서 서로의 손을 꼭 잡고 높이 들어 올리며 당원들에게 인사하고 있다. 대형 전광판에는 '모두의 민주당' 슬로건과 함께 현장 무대가 생중계되고 있다. ⓒ 한수원 관련사진보기