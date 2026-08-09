폭염 속 민주당 전당대회 '3색' 응원전

지난 8일 오후, 인천 남동체육관은 더불어민주당 8·17 전국당원대회 당대표·최고위원 후보 지지자들의 함성으로 가득 찼다. 폭염에도 체육관 외곽 통로와 진입로는 제3차 인천시당 정기당원대회 및 합동연설회 시작 몇 시간 전부터 인산인해를 이뤘다. 당대표 선거에 출마한 정청래·김민석·송영길 후보(기호 순) 캠프 지지자들은 저마다 차별화된 퍼포먼스와 다채로운 아이디어를 동원해 치열한 장외 세 대결을 펼쳤다.
바람개비부터 춤, 난타까지
체육관 입구 길목에서 가장 먼저 시선을 사로잡은 것은 정청래 후보 지지자들이 만들어낸 '노란 바람개비 물결'이었다. 지지자들은 '알았어 정청래 찍을게'의 줄임말인 '알정찍' 문구가 적힌 피켓과 노란 바람개비를 일제히 들고 "민주당을 민주당답게", "이기는 민주당 정청래"를 외쳤다.
맞은편 통로에서는 김민석 후보 지지자들의 신나는 음악과 흥겨운 춤판이 펼쳐졌다. 김 후보 지지자들은 '오삼김(오케이 3번 김민석)'을 슬로건으로 내걸었다. 숫자 '3'과 'OK' 손가락 모형이 새겨진 대형 피켓을 든 지지자들과 파란색 유니폼 차림의 댄스팀을 앞세워 경쾌한 율동 퍼포먼스를 선보였다. 현장을 지나던 당원들도 음악에 맞춰 손뼉을 치며 호응했다.
인천이 정치적 고향인 송영길 후보 지지 모임 '송골매'의 열기 역시 만만치 않았다. 송 후보 지지자들은 커다란 송골매 날개 장식과 '이길 수 있는 길 송영길' 문구가 새겨진 연 모양의 피켓을 선보여 눈길을 끌었다. 특히 강렬한 비트의 난타 북 연주와 확성기 구호가 어우러지며 체육관 야외 광장의 열기를 이어갔다.
"모두의 민주당"... 단상에 오른 지도부 후보단
야외 응원전의 열기는 그대로 장내 합동연설회장으로 이어졌다. 체육관 내부를 가득 메운 당원들은 각 후보가 단상에 오를 때마다 환호와 연호로 응원했다.
정견발표가 모두 끝난 뒤, 당대표 후보 3인과 최고위원 후보 전원은 단상에 함께 올라 서로의 손을 꼭 잡고 주먹을 쥐어 올려 보이며 당원들을 향해 감사의 인사를 전했다. 대형 스크린에는 '모두의 민주당' 슬로건이 제시됐다. 체육관 안은 당원들의 뜨거운 박수와 연호로 가득 찼다.
한편, 이날 민주당이 제주와 인천 합동연설회 직후 발표한 2주 차 순회경선 권리당원 투표 결과, 김민석 후보가 합산 득표율 47.75%(2만 2537표)를 기록하며 정청래 후보(42.08%·1만 9862표)를 5.67%포인트 차로 따돌리고 1위를 차지했다. 송영길 후보는 10.17%(4799표)를 얻어 3위에 머물렀다.
앞서 진행된 1주 차(8월 1일 충청권, 8월 2일 영남권) 경선 합산 결과에서는 정청래 후보가 45.51%로 1위, 김민석 후보가 44.52%로 0.99%포인트 차 추격 중이었으나, 이번 제주·인천 경선을 거치며 김 후보가 역전에 성공하게 되었다. 현재까지 두 후보 간 누적 득표율 차이는 0.86%포인트다(관련 기사 : 김민석 45.42%·정청래 44.56%... 0.86%P 차
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