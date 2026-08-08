세종시 소담동, '시장과의 대화' 개최… 운전면허시험장 등 지역 현안 논의

큰사진보기 ▲7일 조상호 세종시장이 소담동 주민들과 ‘제5기 소담동 시민과의 대화’를 갖고 지역 현안과 발전 방안에 대해 의견을 나누고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲지역사회보장협의체 김선국 감사가 쓰레기봉투 설치 건의를 하고 있다. 사진=김희모 시민기자 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲조상호 시장이 시민들의 질의에 답변하고 있다, ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

큰사진보기 ▲이날 행사에서 참석자들은 ‘행정수도 세종! 특별법 연내 제정으로 완성!’이라는 구호가 담긴 현수막을 함께 들고 행정수도 완성을 위한 의지를 다지고 있다. ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시 소담동이 지난 7일 소담동 복합커뮤니티센터에서 '제5기 소담동 시민과의 대화'를 개최하고 주민들의 다양한 현안과 지역 발전 방안에 대해 의견을 나눴다.이날 행사에는 조상호 세종특별자치시장과 지역구 의원인 김현미 세종시의원, 허문선 소담동장을 비롯해 각 직능단체 임원, 노인회 관계자, 관내 아파트 입주자대표 등 지역을 대표하는 주민들이 참석해 소담동의 주요 현안을 허심탄회하게 논의했다.특히 이날 주민들은 생활 속에서 직접 체감하고 있는 다양한 문제를 건의하며 적극적인 해결을 요청했다.주요 건의사항으로는 ▲소담동 신설 교량 위치 및 주변 학교 구간 조정 ▲상가 공실 문제 해결 방안 ▲소담동의 정체성을 살릴 수 있는 시설 및 랜드마크 조성 ▲주민 반대에 따른 운전면허시험장 조성사업의 향후 추진계획과 해당 부지의 대체시설 조성 방안 ▲대중교통 배차 간격 단축 및 버스정류장 비가림시설 설치 ▲601번 버스 노선 개선 ▲경로당 냉방비 지원 확대 ▲쓰레기통 추가 설치 ▲양안천과 연계한 소담동 대표 공간 조성 등이 제시됐다. 아울러 농업인 지원사업의 실효성을 높이기 위한 지원방식 개선과 음주운전 예방을 위한 안내판 설치 등 안전과 복지 분야에 대한 의견도 함께 전달됐다.특히 지역 최대 현안인 운전면허시험장 건립 문제가 집중적으로 다뤄졌다. 소담동 주민들은 지난 2018년부터 서명운동과 간담회 등을 통해 반대 입장을 지속 전달해 왔으며, 2025년 12월 17일 열린 주민공청회에서도 강력한 반대 의사를 표명한 바 있다. 주민들은 이날 자리에서도 건립 반대 입장을 다시금 분명히 밝히는 한편, 향후 해당 부지의 활용계획에 대해 시 차원의 명확한 설명을 요구했다.이에 대해 조상호 세종시장은 "현재 부지가 약 1만 7천여 평 규모로 대형 운전면허시험장을 들어서게 하기에는 협소한 측면이 있다"고 설명하며 관련 계획의 재검토를 지시했다고 밝혔다.이어 조 시장은 "운전면허시험장 이전을 희망하는 구도심 지역이 있는 것으로 알고 있다"며 구도심 이전 가능성을 언급했다. 아울러 이전이 결정될 경우 해당 부지에는 소담동 주민들의 정주 환경과 생활에 꼭 필요한 시설이나 공간이 들어설 수 있도록 추진하겠다는 취지로 답변했다.의회 차원의 소통 의지도 전해졌다. 김현미 세종시의원은 주민들의 의견을 청취한 뒤 "지역 주민의 요구에 무조건적인 찬성으로 답하기보다는 세종시 전체의 균형발전과 재정건전성까지 함께 고려하는 책임 있는 자세가 필요하다"는 입장을 밝혔다. 이어 현장을 지속적으로 살피며 가능한 해법을 찾기 위해 조상호 시장과 함께 노력하겠다고 덧붙였다.조 시장은 "주민들의 생생한 목소리를 직접 듣는 것이 지역 발전의 출발점"이라며 "오늘 제시된 의견들이 시정에 반영될 수 있도록 꼼꼼히 살피겠다"고 밝혔다.한편, 이날 행사에서는 '행정수도 세종! 특별법 연내 제정으로 완성!'이라는 구호가 담긴 현수막을 들고, 국토공간 대전환과 국가균형성장의 중심인 세종시의 행정수도 완성을 위해 행정수도특별법의 조속한 제정을 촉구하는 뜻을 모았다.소담동 주민들과 세종시는 앞으로도 지속적인 소통과 협력을 통해 지역 현안을 해결하고, 살기 좋은 소담동과 균형 있게 발전하는 세종시를 만들어갈 계획이다.