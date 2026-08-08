세종시의회, 행정수도완성특별위 출범

큰사진보기 ▲7일 행정수도완성 특별위원회 제1차 회의 ⓒ 세종시의회 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종특별자치시의회가 대한민국의 완전한 행정수도 도약을 위한 법적·제도적 기반 마련과 핵심 현안 추진에 속도를 내기 시작했다.세종특별자치시의회(의장 안신일) 행정수도완성특별위원회는 7일 의회 청사에서 제1차 회의를 열고 위원장과 부위원장을 선출한 뒤, 향후 활동 계획안을 채택하며 본격적인 의정 활동에 돌입했다.이날 열린 첫 회의에서 특별위원회는 박란희 위원장과 김재형 부위원장을 각각 선출했다. 이어 행정수도 완성을 위한 구체적인 로드맵을 담은 '행정수도완성특별위원회 활동계획'을 안건으로 상정하고 원안대로 가결했다.이번 특별위원회 출범으로 세종시가 명실상부한 대한민국 행정수도로 자리매김하기 위한 의회 차원의 대응체계가 한층 강화될 전망이다.특별위원회는 향후 '행정수도 건설 특별법' 제정과 '세종시법' 개정을 강력히 촉구하며 법적 기반 확충에 나선다. 이와 함께 세종시가 국가 행정의 중심지로 자리매김하기 위해 필요한 대형 국책 사업들을 중점적으로 점검하고 지원할 방침이다.우선 입법과 행정 인프라 완성을 위해 국회세종의사당의 신속한 건립과 대통령 세종집무실 설치를 차질 없이 추진할 계획이다. 아울러 사법 및 행정 기능을 한층 강화하기 위해 세종지방법원 설치를 추진하고, 아직 이전하지 않은 중앙행정기관과 공공기관의 조속한 이전을 적극 촉구하기로 했다.또한 국회와 정부 등 관계기관과의 협력 체계를 더욱 견고히 구축하는 한편, 결의안 및 건의안 채택과 성명서 발표 등 다각적인 의정활동을 펼쳐 입법·정책적 지원에 나선다. 이 밖에도 세종시 집행부의 사업 추진 상황과 예산 집행 현황을 지속적으로 점검하고, 국가균형발전과 지방분권의 필요성을 알리는 범국민 홍보 활동도 함께 추진할 예정이다.박란희 신임 위원장은 "행정수도 완성은 국가균형발전과 지방분권을 실현하기 위한 시대적 과제이자 세종시의 숙원사업"이라며, "특별위원회의 다각적인 활동을 통해 세종시가 대한민국의 행정수도로서 완전한 모습을 갖추는 데 든든한 밑거름이 되도록 최선을 다하겠다"고 의지를 밝혔다.앞으로 특별위원회는 현안별 추진 상황을 상시 점검하는 한편, 중앙부처 및 국회 등 관계기관과의 밀접한 협력을 바탕으로 단순한 구호에 그치지 않는 실질적인 성과를 도출해 나갈 방침이다.