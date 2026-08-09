주부 경력 37년 만에 만들어본 특별 메뉴

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"너무 바쁘니까 따라오면 신경 쓰여. 그냥 집에서 푹 쉬어."

'그래. 무로는 섞박지를 만들고 오징어와 어묵으로는 무침을 만들자.'

큰사진보기 ▲오후 7시섞박지, 오징어어묵무침, 오이미역냉국 이 세 가지를 만드는 데 딱 50분 걸렸네요. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

'맛있어져라, 맛있어져라.'

'백미 취사를 시작합니다.'

큰사진보기 ▲충무김밥남편의 뒤늦은 생일상, 미역국은 아니지만 소소하게 맛있는 한 상입니다. ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"이런 걸 다 언제 준비했어?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

7월 말부터 8월 초까지 많은 사람이 휴가를 떠난다. 직장마다 다르겠지만 각자의 자리에서 열심히 일하다가 떠나는 여름 휴가는 가마솥처럼 달아오른 더위마저 날려줄 만큼 시원하고 달콤할 것이다. '열심히 일한 당신 떠나라'라는 광고 문구가 괜히 있는 게 아닐 테다. 그 시간만큼 자신에게 주어지는 보상이자 자신에게 주는 선물일지도 모른다.휴가를 떠나서 쉼을 찾는 사람이 있으면 그들이 편히 쉴 수 있도록 보이지 않는 곳에서 열심히 일하는 노동자도 있다. 남편이 하는 일이 그런 일이다. 평상시에도 바쁘게 일하지만, 남들이 다 쉬는 날에 유독 더 바쁘다. 남편은 화물차 운송업에 종사한다. 편의점 배송 일을 하는 그는 여름 휴가철이면 새벽 6시부터 다음날 새벽 1시까지 숨 돌릴 틈 없이 운전대를 잡는다.8월 초가 생일인 남편을 위해 올해는 한 가지 묘안을 생각해냈다. 생일 도시락을 만들어 남편 화물차를 타고 다니며 같이 시간도 보내고 밥도 챙겨주는 나름대로 야심에 찬 계획을 세웠다.그 한 마디에 생일날 새벽, 미역국도 아닌 삼계탕을 끓여 주었다. 온열 환자가 속출한다는 뉴스에 걱정이 깊어진 나는 조금이라도 몸에 좋은 음식을 만들어주고 싶었던 거다. 한 그릇을 뚝딱 비우며 원기를 충전한 남편은 기분 좋게 출근했다. 집에서 쉬는 내 마음이 편하지 않아 그렇게라도 마음을 전할 수 있어 좋았다.지난 7월 20일부터 하루도 쉬지 않고 밤낮으로 일하는 남편이 안쓰럽지만, 내가 할 수 있는 건 그저 끼니를 챙겨주는 것 뿐이다. 여름의 한복판처럼 여전히 더위가 남아있지만, 절기상 입추가 지났다. 가을의 기운이 들어서기 시작해서인지 남편의 바쁜 일정도 마무리 단계에 접어든 것 같았다. 그런 와중에 딱 하루, 지난 8일 오전에 쉰다는 말을 들었다. 그마저도 회사 사정에 따라 호출 받고 출동할 수 있어 긴장을 놓을 수 없었다.다음 날 아침 밥상을 미리 준비하기 위해, 지난 7일 오후 남편이 출근하자마자 냉장고를 뒤져보았다. 여름이라 장에 갈 엄두도 내지 못하는 요즘 '냉장고 파먹기(냉파)'가 일상이었다. 이번이 '냉파 3단계 작전'이었다.냉동실 문을 열어보니 얼마 전 사다 둔 오징어와 어묵이 눈에 띄었다. 이 재료들은 항상 준비되어 있다. 갑자기 국이 떨어졌을 때 오징엇국이나 어묵탕을 끓여 먹으면 정말 끝내준다. 냉장실 서랍에는 무와 오이가 들어 있었다. 오징엇국이나 어묵탕은 끌리지 않았다. 이 재료로 만들 수 있는 뭔가 특별한 음식이 없을까 궁리하다가 불현듯 충무김밥을 떠올렸다.국물은 오이미역냉국이 당첨되었다.충무김밥은 뱃사람들이 뱃일을 나갈 때 김밥이 상하지 않게 맨밥을 김에 싸고 섞박지와 오징어무침을 따로 담아나가면서 만들어진 음식이라고 한다. 휴게소에서 몇 번 먹어본 기억은 있다. 칼칼하면서도 손이 가던 그 맛을 생각하니 입에 침이 고였다. 김밥은 수없이 많이 만들어봤지만, 충무김밥은 만들어보지 못했다. 처음이지만 주부 경력 37년이면 시도해볼 만했다.먼저 무를 삐죽삐죽 썰어 소금에 재워둔 사이에 냄비에 물을 펄펄 끓였다. 어묵 네 장을 먼저 살짝 데쳐 건지고 그 물에 오징어 두 마리를 데쳐냈다. 요즘엔 날이 더워 가스 불을 켜지 않는 요리를 해왔다. 라면 끓이듯이 잠시 재료를 데쳐내는 건 그리 땀이 흐르지는 않았다.재료가 식을 동안 무침 양념을 만들었다. 간장, 고추장, 고춧가루, 마늘, 매실액, 올리고당과 참기름을 넣었다. 오징어는 해산물이라 비린내가 날 수 있으니 맛술도 추가했다. 식은 재료를 양푼에 담고 손으로 조물조물 무친 뒤 깨를 솔솔 뿌렸더니 먹음직스러운 오징어 어묵 무침이 완성되었다. 이 녀석은 곧장 냉장고로 직행시켰다.소금에 절여 놓은 무는 딱 맞게 잘 절여 있었다. 날이 더워 절이는 시간도 20분이면 충분했다. 찬물에 살짝 헹궈 채반에 올려두었다. 물기가 빠지는 동안 양념을 만들었다. 새우젓과 까나리액젓 그리고 매실액과 갖은 양념을 넣었다. 여름 무는 살짝 매울 수 있어서 설탕도 조금 넣었다. 양푼에 모든 재료를 넣고 섞어 섞박지가 만들어졌다.이 녀석은 하루 정도 실온에서 맛을 들여야 하니 식탁 위에서 기다리라고 하였다. 다음은 오이미역냉국을 만들었다. 여름이라 싹둑 싹둑 썬 수박도 밀폐 용기에 넣어두었고, 섞박지와 오징어 무침까지 밀폐 용기에 넣었더니 남은 용기가 없었다.싱크대에서 갈 곳을 잃은 투명 혼합 곡식 통이 눈에 띄어 냉국을 담고 얼음 동동 띄워 냉장 보관하였다. 정수기 물이 너무 졸졸 나와 답답한 마음에 아예 물 대신 얼음을 넣었다. 어차피 녹으면 물이 될 테니까. 이 세 가지 음식을 만드는 데 딱 50분밖에 걸리지 않았다. 이만하면 도전해 볼 만하지 않은가.다음 날 아점(아침 겸 점심) 메뉴는 충무김밥! 재료는 이미 준비되었으니 밥만 하면 된다. 우리 집은 맨날 잡곡밥을 해서 먹는다. 그래도 충무김밥만큼은 뭐니 뭐니 해도 하얀 쌀밥이 더 잘 어울린다.압력밥솥이 칙칙폭폭 신나게 기적을 울리는 소리에 맞추어 김을 꺼냈다. 충무김밥은 구멍이 숭숭 뚫린 돌김보다 파래김이 좋다. 김을 네 등분으로 잘라 준비했다. '치이익' 소리가 나자마자 양푼에 밥을 펐다.맛소금 약간과 참기름을 한 바퀴 빙 둘러 주걱으로 골고루 섞어주었다. 네모난 김에 밥을 싸서 접시에 담았다. 적당히 익은 섞박지와 오징어무침을 접시에 담고 시원한 오이미역냉국은 국그릇에 퍼 담았다.주방으로 슬그머니 들어온 남편이 눈을 동그랗게 뜨고 놀란 표정을 지었다. 정성껏 준비한 '깜짝 밥상'이 대성공을 거둔 순간이었다. 피곤함이 싹 가신 얼굴로 맛있게 먹는 남편을 보니 절로 미소가 지어졌다. 약간 매콤하다 싶을 때, 목이 멘다 싶을 때 시원한 냉국 한 숟가락을 떠먹으니 찰떡궁합이 따로 없었다. 남편도 나도 생각보다 맛있어서 김밥을 두 번이나 싸 먹을 정도였다.더워서 장 보러 가기도 힘들 때 집에 있는 재료로 간단히 만들어 먹을 수 있는 음식이 있다. 화려하거나 값비싸진 않더라도 한 끼 맛나게 먹을 수 있으니 이 또한 소확행(소소하지만 확실한 행복)이 아닐까.비록 생일날 당일은 아니지만 이렇게 뒤늦게 나마 남편의 생일 밥상을 함께 둘러앉아 맛있게 먹으니 흐뭇하고 좋다. 만들어 둔 섞박지와 오징어무침은 며칠간 우리 집의 든든한 밑반찬이 되어줄 터이니 이보다 더 좋을 수가 없다.