플랫폼은 누구를 위해 존재하는가?

큰사진보기 ▲개방형 배달 플랫폼 서비스, 배민커넥트 누리집join.baeminconnect.com ⓒ 배민커넥트 관련사진보기

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큰사진보기 ▲글로벌 택시 플랫폼 우버 누리집www.uber.com ⓒ 우버 관련사진보기

덧붙이는 글 | 문진수 기자는 사회적금융연구원장입니다

현재 우리나라의 플랫폼 노동자는 100만 명이 넘을 것으로 추산된다. 최근 통계가 없어서 정확히 얼마인지는 알 수 없다. 플랫폼(platform)은 알고리즘 방식으로 거래가 이루어지는 디지털 연결망(網)을, 플랫폼 노동자는 이 망을 통해서 '일감'을 구해 서비스를 제공하는 사람을 일컫는다.배달 대행 등 소화물을 운송해 주는 라이더(rider)가 대표적이다. 개방형 배달 플랫폼 서비스 업체 '배민커넥트' 누리집에 들어가 보면 라이더를 모집하는 광고를 볼 수 있다. 배달 경험이 없어도 '언제든, 자유롭게, 원하는 만큼 일해 수입을 올릴 수 있다'라는 문구가 눈에 들어온다.이들은 임금노동자일까, 자영업자일까. 본인이 원할 때 일할 수 있다는 점에서 자영업자이고, 알고리즘이 요구하는 지시와 명령을 따라야만 돈을 벌 수 있다는 점에서 임금노동자다. 두 가지 속성을 지녔다. 이런 이유로, 이들을 '회색지대' 혹은 '중간지대' 노동자라고 부른다.영국 대법원은 차량 공유 플랫폼 우버(Uber)의 운전기사는 노동자라고 최종 판결했고(2024.7.19.), 최근 우리 법원(서울고등법원 제38-1 민사부)도 배달 라이더는 근로기준법상 근로자로 해당한다는 판단해 주목을 끌었다(2026.7.3.). 한편 미국 캘리포니아주 대법원은 우버 기사는 독립 계약자로 봐야 한다고 판결(2024.7.25.)하는 등 나라마다 해석이 엇갈린다.디지털 플랫폼이 발전하면서 고용 구조가 변화하고 있다. 플랫폼 기술은 전통적인 고용 방식을 따르지 않아도 알고리즘을 통해 업무 지시를 할 수 있도록 만들어준다. 심지어 업무 수행에 필요한 '수단'을 제공하지 않아도 된다. 접근 경로를 장악하는 것만으로, 이 시장에 의존하는 이들을 충분히 통제할 수 있기 때문이다.기존 방식이 노동시장에서 자신을 직접 파는 것이라면, 플랫폼 생태계에서는 입구를 지키고 선 이에게 입장료를 내야만 시장에 들어갈 수 있는 구조라는 점에서 차이가 있다. 플랫폼 사업자는 구매자와 판매자, 수요자와 공급자 사이에 똬리를 틀고 양쪽 모두에 수수료를 징구하고 정보를 수집한다. 수집된 정보는 플랫폼 사업자의 핵심 자산이며, 가치 창출의 원천이다.나라마다 차이가 있지만 플랫폼 사업 영역은 물품 구매, 배달, 이동, 숙박, 임대, 단기 일자리, 중고품 거래에 이르기까지 빠르게 확대되는 추세다. 대부분 서비스업이다. 주요 선진국들의 국내총생산(GDP) 대비 서비스업 비중은 70%에 육박한다. 플랫폼 사업의 확장 가능성이 매우 크다는 뜻이다.이 중 많은 영역이 공유경제와 겹친다. 공유경제(sharing economy)는 '유휴 자원의 순환을 통한 자원 절약과 협력 소비'라는 거창한 가치로 출발했지만, 거대 플랫폼 기업의 이윤 창출 수단으로 전락했다고 비판받는다. 이익은 자신들이 취하고, 비용은 수요자와 공급자에게 떠넘기고 있다는 것이다.미국의 정치이론가 조디 딘(Jodi Dean)은 <자본의 무덤(2026)>에서 '우버는 생산적 투자가 아니라 파괴적 투자로 부를 축적하고 있다'라고 적고 있다. 벤처캐피털과 사모펀드에서 수십억 달러의 돈을 조달해 시장 지배력을 강화한 다음, 수수료를 올리거나 비용을 낮추는 방식으로 막대한 수익을 올리고 있다는 의미다.경쟁자가 따라오기 전에 빠른 속도로 시장을 선점해 진지를 구축하는, 이른바 블리츠스케일링(blitzscaling) 전략이다. 민간 투자자 집단과의 동맹을 통해 진행되는 이 작전은 효율성 개선을 통한 경쟁이 아니라 잠재적 경쟁자 제거를 목표로 삼는, 승자독식 게임이다.경쟁자를 제거하고 시장을 장악하고 나면 수요자와 공급자를 압박할 수 있는 여지가 넓어진다. 플랫폼이 아니면 시장에 접근할 수 없는 구매자와 판매자 그리고 전달자는 이 질서에 종속될 수밖에 없다. 조디 딘은 이를 '영주와 농노의 관계'로 바라보며, 현대판 봉건주의가 시작되고 있다고 진단한다.실제로 기술 거인들은 나날이 부유해지고 있고, 이들이 미치는 지배력과 영향력은 국가의 권능을 뛰어넘는 수준으로 강해지고 있다. 뉴욕 증권거래소에 상장된 우버(Uber Technologies)의 시가 총액은 200조 원, 나스닥에 상장된 에어비앤비(Airbnb)의 시가 총액은 120조 원에 달한다.월 이용자 수가 2300만 명이 넘는 국내 1위 배달 플랫폼 기업 배달의 민족(이하 배민)의 현 소유주는 독일 기업 딜리버리히어로(이하 DH)다. 그런데 최근 '우버'가 공개매수 방식으로 DH를 인수할 계획이라고 밝혔다(26.7.16). 예정대로 합병이 이루어지면, 배민의 실질적 주인은 우버가 된다.김지수 라이더유니온 사무국장은 오마이뉴스에 보낸 기고문(26.5.22)에서 "라이더들의 수입은 줄어들고 있는 반면에 지난 3년간 DH를 통해 해외로 빠져나간 돈은 1조 4천억 원이 넘는다며, 배달 플랫폼의 소유 구조를 어떻게 가져갈 것인지에 대한 공론화가 필요하다."라고 역설한다.약 10년 전쯤, 우리나라에 공유경제 바람이 한참 불던 때에 일부 학자와 전문가를 중심으로 '민간 주도 플랫폼 사업의 구조적 위험에서 벗어나려면 시민들의 삶에 크게 영향을 미치는 영역을 중심으로 공익형 플랫폼(public platform)을 도입해야 한다'라는 논의가 이루어졌다.하지만 당시 국회와 정부는 이 목소리에 귀 기울이지 않았다. 결과적으로 서비스 시장의 많은 영역이 거대 플랫폼 회사의 수중에 떨어졌고, 수요자와 공급자는 물론 정부조차도 이들이 만든 질서에 복속해 살아가는 신세가 되었다. 실기(失期)의 대가를 치르고 있는 셈이다.우리나라의 서비스업 비중은 60% 내외이고, 대부분의 일자리는 서비스업에서 나온다. 플랫폼 기업들은 유연한 근무 환경과 자율성을 강조하며 사람들을 끌어들이고, 돈을 벌어야 하는 이들은 노동자로서의 기본 권리를 보장 받지 못한다는 사실을 알면서도 속속 이 대열에 합류하고 있다.이는 쓸만한 '일자리'가 줄어들고 있다는 뜻이고 '일거리'를 찾으려면 플랫폼에 의존할 수밖에 없다는 뜻이다. 각국 정부는 플랫폼 기업의 독과점과 불공정 행위를 막기 위해 다양한 조치를 취하고 있지만, 상황은 녹록지 않아 보인다. 규제는 헐겁고, 플랫폼 권력의 힘은 막강하다.'우버 기사는 노동자가 아니라 독립 계약자(independent contractor)로 봐야 한다'라는 법원 판결을 이끌기 위해 우버를 포함, 복수의 플랫폼 기업들이 소송과 로비에 쏟아부은 돈만 2억 달러가 넘는 것으로 알려진다.과거 금융위기를 일으킨 장본인들이 시민의 세금으로 구제되는 것을 목도하며 약탈적 금융자본에 '이익을 사유화하고 손실을 사회화하는' 집단이라는 꼬리표가 붙었다. 쿠팡 사태가 보여주듯, 거대 플랫폼 기업들은 수많은 농노(農奴)를 거느리며 '이익은 사유화하고 비용은 사회화하는' 영주(領主)로 군림할지 모른다.