국민의힘, 경선 결과 공개 기준 놓고 후보-중앙당 갈등

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국민의힘이 지방선거 경선 과정에서 중앙당과 시·도당의 결과 공개 기준을 서로 다르게 적용하면서, 경선에 참여한 후보와의 갈등 요인으로 떠오르고 있다.지난 6·3 지방선거 당시 국민의힘 강원 강릉시장 공천 예비경선에 참여했던 심영섭 전 동해안경제자유구역청장은 예비경선 여론조사 결과를 공개해 달라며 수개월째 중앙당을 상대로 요구를 이어가고 있다. 예비경선 결과가 발표된 지난 4월 19일부터 지금까지 국민의힘 중앙당을 상대로 여론조사 결과 공개를 촉구하는 내용증명도 모두 5차례 보냈다.심 전 청장은 "막대한 비용을 공동 분담한 후보자에게는 경선 결과를 제공받을 정당한 권리가 있다"는 입장이다. 그는 끝내 비공개할 경우 납부한 심사료와 분담금에 대한 반환 청구 소송 등 법적 절차를 밟겠다는 뜻도 밝혔다.앞서 국민의힘 중앙당 공천관리위원회는 6.3지방선거를 앞둔 지난 4월 강원도당 공관위로부터 강릉시장 후보자 공천권을 이관받았다. 이후 현직인 김홍규 시장을 본경선 진출자로 우선 확정하고, 나머지 3명의 후보를 대상으로 그와 맞붙을 본경선 진출자를 가리는 예비경선(컷오프)을 실시했다.예비경선 결과는 지난 4월 19일 발표됐다. 당시 공관위는 개표절차 참관을 위해 참석한 후보자(대리인 포함)들에게 구체적인 득표율이나 순위 등 세부 수치 없이 본경선 진출 여부만 통보했다. 경선은 당원 70%, 일반 국민 30% 비율로 실시됐으며, 여론조사는 중앙선거관리위원회에 위탁해 진행됐다. 국민의힘 공관위는 여론조사 결과에 당 공천 심사 기준에 따른 후보별 가감점을 반영해 최종 예비경선 결과를 결정했다.예비경선에서 탈락한 심 전 청장은 중앙당에 당시 여론조사 결과 공개를 요청했다. 막대한 경선 비용을 직접 부담하고 선거운동에 참여한 만큼, 자신의 득표 수준과 탈락 원인을 명확히 확인할 필요가 있다는 이유에서다. 그가 경선 과정에서 납부한 비용은 강원도당 심사료 600만 원, 중앙당 이관 후 추가 분담한 비용 520여만 원 등 총 1,120만 원 상당이다.그가 이처럼 결과 공개를 요구하는 배경에는, 지방선거 과정에서 강원도당이 주관한 다른 지역 단체장 경선에서는 후보자들에게 세부 득표 수치와 득표율이 공개돼 왔기 때문이다.심 전 청장은 "경선 결과를 뒤집자는 게 아니다. 열심히 선거운동을 했고 비록 탈락했지만, 내가 지역에서 어느 정도 득표를 했는지는 알아야 할 정당한 권리가 있지 않느냐"며 "같은 정당의 선거 경선이고 동일한 공직선거법과 당헌·당규의 적용을 받는데도, 주관 주체에 따라 결과 공개 여부가 달라진다면 후보자 입장에서는 납득하기 어렵다"고 말했다.국민의힘 중앙당은 공직선거법 규정과 예비경선의 특수성을 이유로 결과 공개가 불가하다는 입장이다.중앙당 관계자는 앞서 심 전 청장에게 "공직선거법에 따라 정당이 실시한 여론조사 결과는 대외적으로 공표할 수 없다"며 "특히 예비경선의 세부 순위나 득표율이 공개될 경우, 이후 진행되는 본경선 투표에 직접적인 영향을 미칠 우려가 있어 진출자만 발표하는 방침을 세운 것"이라고 설명했다. 이어 "강릉뿐만 아니라 중앙당이 예비경선을 실시한 충북 청주시장 등 다른 지역에도 동일하게 적용된 공통 규정"이라며 공개 거부 이유를 설명한 바 있다.지역 정치권에서는 이해하기 어렵다는 반응도 나온다. 국민의힘 한 책임당원은 "동일한 공직선거법이 경선 주체가 어디냐에 따라 달리 해석된다는 것을 이해할 당원과 국민은 많지 않을 것"이라며 "경선 후유증과 후보 간 분쟁을 최소화하기 위해서라도 일관성 있는 결과 공개 가이드라인을 마련할 필요가 있다"고 말했다.국민의힘은 곤혹스런 반응을 보이면서도 대응을 하지 않겠다는 입장이다.국민의힘 중앙당 관계자는 <오마이뉴스>에 "강원도당 경선은 우리가 한 게 아니라서 파악하고 있지 않다"며 "심 전 청장이 당을 상대로 내용증명을 보내고 소송도 검토하고 있다고 하니 그 부분은 당사자가 판단할 문제이고, 관련해 중앙당 차원의 별도 입장은 없다"고 밝혔다.이번 사안은 한 후보의 개별적인 결과 공개 요구를 넘어, 국민의힘이 지방선거 경선에서 중앙당과 시·도당에 서로 다른 결과 공개 기준을 적용해도 되는지, 또 비용을 부담하고 경선에 참여한 후보자에게 어느 범위까지 결과를 공개해야 하는지를 둘러싼 문제로 이어지고 있다.심 전 청장이 예고한 법적 절차가 실제로 진행될지, 그 경우 법원이 정당 경선 여론조사 결과의 공표 범위를 어떻게 판단할지 관심이 쏠리고 있다.