자동차를 몰다 시를 만났다

큰사진보기 ▲최주식 시인의 신간 <퓨마와 함께 달리는 아침> 관련사진보기

이곳에는 더 이상 보호해야 할 아이들이 / 아무도 없다는 것을 안다.

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코발트가 가장 많이 나는 나라 / 아프리카 무슨 민주공화국 / 거기서는 푸른 눈의 아이들이 / 지하 칠백 미터에서 맨손으로 / 푸른빛을 찾아 하루를 살고





길을 가다 / 뒹구는 문장을 본다 / 그것들이 / 나를 깨운다.





자동차를 운전하다 보면, 수없이 많은 목소리를 듣는다. "300미터 앞에서 우회전입니다." "어린이 보호구역입니다." 때로는 "노인 보호구역입니다"라는 안내도 들려온다. 대개는 그냥 지나치는 말들이다. 그런데 누군가는 그 말 앞에서 잠시 멈췄다.최주식 시인의 첫 시집 <퓨마와 함께 달리는 아침>(파란출판사)에 실린 '밤의 도로에서 1' 의 한 대목이다. 차 안 내비게이션에서 흘러나오는 평범한 안내방송이 저출생과 지방소멸이라는 우리 사회의 풍경으로 이어진다. 자동차 안에서 시작된 생각이 한 편의 시가 된 것이다.최주식 시인은 지난 2023년 <국제신문> 신춘문예를 통해 등단했다. 시·사진집 <부산, 사람>도 펴냈다. 특히 눈길을 끄는 것은 그의 이력이다. 자동차 잡지 편집장으로 오랫동안 자동차 업계에서 일했다는 점이다. 그의 시에는 자동차와 도로, 운전석, 내비게이션 같은 현대인의 일상이 자주 등장한다. 하지만 자동차 이야기에만 머물지는 않는다. 자동차는 오히려 세상을 바라보는 창에 가깝다.그의 시집을 읽다가 한참 머물게 되는 작품도 있다. '코발트 블루스'다. 코발트는 전기차 배터리 산업에서 빼놓기 어려운 핵심 광물이다. 전기차 시장이 커질수록 한국 배터리 업체와 완성차 업체들은 안정적인 원료 확보에 공을 들여왔다. 동시에 공급망 뒤편의 인권과 환경 문제도 기업들이 피할 수 없는 숙제가 됐다.최주식 시인은 이 거대한 산업의 공급망을 숫자나 그래프가 아니라 사람의 얼굴로 바라본다.우리가 편리하게 사용하는 스마트폰과 전기차 배터리 저편에 있는 콩고민주공화국의 광산 노동과 아동노동 문제가 시 속으로 들어온다. 전기차와 배터리를 둘러싼 공급망 문제와 사회적책임이 기업의 중요한 경영 과제로 떠오른 현실을 생각하면 그냥 지나치기 어려운 대목이다.산업 현장에서 오랫동안 자동차를 바라봤던 사람이기에 가능한 시선일지도 모른다. 자동차 운전석은 창 밖으로 사람을 바라보는 공간이 되고, 내비게이션의 한마디는 지방소멸을 떠올리게 하며, 전기차 배터리는 아프리카 광산에서 일하는 아이들까지 데려온다.추천사를 쓴 정일근 시인이 "사물은 기능을 넘어 상징이 되고, 풍경은 철학이 된다"고 평가한 것도 그런 이유일 것이다. 남승원 문학평론가는 이 시집을 '호모 모벤스(Homo movens)가 남긴 시적 기록'이라고 표현했다. 자동차라는 현대적 삶의 매개를 통해 자신의 고통 뿐 아니라 타인의 아픔까지 들여다보고 있다는 것이다.최 시인은 '시인의 말'에 이렇게 적었다.우리는 매일 길을 걷고 자동차를 타고 휴대전화 화면을 들여다본다. 수많은 문장과 풍경이 스쳐간다. 하지만 대부분 기억하지 못한다.시는 어쩌면 그 스쳐가는 것들 가운데 하나를 붙잡는 일인지도 모른다. <퓨마와 함께 달리는 아침>이 흥미로운 이유도 여기에 있다. 자동차와 도로라는 지극히 일상적이고 산업적인 공간에서 출발하지만 그 끝에는 저출생과 지방소멸, 노동과 인권, 기술문명과 인간의 삶에 대한 질문이 놓여 있다.자동차를 오래 들여다본 사람이 어느 날 운전석에서 세상을 다시 바라보기 시작했다. 그리고 그 길 위에서 시를 만났다.