무더위쉼터는 먼 나라 이야기... 선풍기로 버티는 홀몸 노인들

큰사진보기 ▲무더위 속에서도 전기요금 때문에 선풍기로 생활하는 유모(87) 할아버지 집 거실 온도. 선풍기 4대를 가동한 시각은 오전 11시를 조금 넘긴 때였지만, 온도계는 섭씨 27도를 가리켰다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲빌라 반지하에 거주하는 김모 할머니는 손님이 왔다고 평소 켜지 않던 에어컨을 가동했다. 김 할머니와 마주 앉아 있는 여성은 윤경미 생활지원사로, 김 할머니 담당인 권은서 생활지원사와 동행했다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲시각장애인 유모 할아버지는 집 안에 있던 선풍기를 모두 꺼내 틀어놓고 기자와 생활지원사를 맞았다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

경기 용인시가 재난안전대책본부를 가동해 얼음생수 나눔과 양산 대여, 무더위쉼터 운영 등 폭염 대응에 나섰다. 하지만 냉방비 부담으로 에어컨을 켜지 못하거나, 무더위쉼터조차 이용하기 어려워하는 기초생활수급자와 차상위계층 노인 등 에너지 취약계층이다.용인시 처인노인복지관 윤경미·권은서 생활지원사와 함께 85세 김모 할머니와 88세 유모 할아버지의 자택을 찾았다. 윤경미 생활지원사는 "에어컨이 아예 없는 어르신도 있다"며 "선풍기 한 대만 약하게 틀어 놓고, 전기세가 아까워 아껴 쓰시는 모습을 보면 마음이 아플 때가 많다"고 말했다.김 할머니는 허리 부상으로 거동이 불편해 카트 등에 의지해 생활한다. 반지하 주택에 살고 있는 김 할머니는 장판이 젖을 정도로 습기가 심했지만, 복지관 지원으로 제습기와 에어컨, 온열 소파를 들이면서 형편이 나아졌다. 하지만 정작 에어컨은 손님이 찾아올 때 하루에 한두 차례, 그것도 30분 남짓만 켠다.김 할머니는 "전기세가 아까워서 웬만하면 선풍기로 버틴다"며 "여름엔 가끔 켜는 에어컨으로 요금이 좀 더 나오지만 그래도 아껴서 낸다"고 말했다.경로당은 무더위쉼터로 지정돼 있지만 다달이 내야 하는 회비로 가기가 꺼려진다고 했다. 5000원이던 회비가 최근 1만 원으로 오르면서 발길을 끊었다. 김 할머니는 "거기까지 가느니 그냥 집에서 견디는 게 낫다"고 말했다. 집에는 위급 상황에 대비한 응급안심시스템이 설치돼 있어 그나마 안심이라고 전했다.김 할머니를 뒤로 하고 무더위 속에서 또 다른 방문처로 향하는 윤경미·권은서 생활지원사들을 따라 시각장애가 있는 88세 유모 할아버지 집을 찾았다.집에 들어서니 기자들의 방문 소식을 전해 듣고 선풍기 4대를 모두 가동하고 있었다. 그래도 실내온도계는 섭씨 27도를 가리키고 있었다. 유 할아버지 역시 방에 에어컨이 있었지만 선풍기에 기대 생활하고 있었다.유 할아버지는 최근 배우자와 사별한 뒤 시력마저 나빠져 혼자 외출하기도 힘든 처지다. 끼니를 제때 챙기지 못해 몸이 크게 쇠약해지고 걸을 기운조차 없을 정도로 나빠진 적도 있다. 대형병원 여러 곳을 다녔지만 뚜렷한 원인을 찾지 못했고, 제대로 먹지 못한 채 허기를 달래려 술에 의존한 것이 소화기능 저하로 이어졌다는 설명을 뒤늦게 들었다고 했다.생활지원사가 일주일에 두 차례 방문해 직접 반찬을 만들어주기 시작하면서 소화제 없이도 식사를 챙길 수 있게 됐다. 배우자와 사별한 직후에는 방문할 때마다 눈물을 보였지만, 이제는 방문을 손꼽아 기다린다.유 할아버지는 "선생님이 오는 날이 기다려진다"며 "이렇게라도 챙겨주는 사람이 있으니 사는 거지, 안 그러면 삭막해서 어떻게 사느냐"고 말했다.무더위쉼터도, 경로당도 이들에게는 먼 곳이다. 거동이 불편하거나 눈이 어두운 노인들에게 몇 걸음 거리도 큰 장벽이 되고, 어렵게 도착해도 오래 머물 형편이 못 돼 다시 무더운 집으로 돌아오기 일쑤다. 결국 두 노인을 더위에서 지켜주는 건 정기적으로 찾아오는 생활지원사의 손길과 스스로 아끼고 견디는 습관 뿐인 셈이다.권은서 생활지원사는 "이 어르신보다 형편이 더 어려운 집도 많고, 다들 비슷비슷하다"며 "기초수급자분들은 보통 원룸에 사셔서 LH 지원으로 에어컨을 틀면 그나마 낫지만, 단독주택이나 반지하는 여름과 겨울이 제일 힘들다"고 전했다.