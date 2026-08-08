전기료만 한 달에 수천... 폭염에 우는 용인 화훼가

큰사진보기 ▲박승동 용인시화훼연합회장이 냉방기 가동에 따른 전기세 급등으로 인한 어려움을 토로하고 있다. 온도조절계가 섭씨 24.1도를 가기키고 있었다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

경기도에 폭염중대경보가 발효되고 재난안전대책본부가 비상 2단계로 격상된 가운데, 용인지역 화훼농가의 시름이 깊어지고 있다. 화훼 농가들은 24시간 냉방시설을 가동하며 사투를 벌이고 있다.박승동 용인시화훼연합회장은 "화훼농가들은 차광망과 부직포, 비닐 커튼까지 3중으로 암막 상태를 만들어 놓고 에어컨을 24시간 가동하고 있다"며 "호접란은 더우면 전체가 다 죽기 때문에 (섭씨) 25도를 맞추려고 안간힘을 쓰고 있는데, 한 달 전기료만 2500만 원에 달한다"고 토로했다. 봄·가을의 2배 이상이 전기료로 지출되는 실정이다.게다가 에어컨 가동에 따른 전기료 급등에 더해 경기 침체로 여파로 화훼 소비까지 얼어붙으면서 어려움은 더욱 커지고 있다.농가들을 지원하는 용인시농업기술센터 기술지원과 김선희 작물환경팀장은 "화훼 쪽은 폭염 피해보다 요즘 경기가 안 좋아서 물건이 안 나가는 게 더 큰 문제"라고 말했다.박승동 회장은 "화훼 농가뿐만 아니라 국가 전체적으로 경기가 좋지 않다 보니 소비가 위축되고 있다"며 "의식주가 먼저이고 그다음이 꽃이다 보니, 재배해서 출하해도 (판매)가격이 생산 원가를 밑돌고 있는 실정"이라고 말했다.화훼농가의 어려움은 이번 폭염만이 아니다. 2024년 11월 내린 폭설로 피해를 입은 일부 농가는 아직도 완전히 복구하지 못한 상태이기 때문이다. 박승동 회장은 "폭설로 인한 하우스 붕괴 이후 아직도 철거도 못한 농가가 있고 철거는 했어도 다시 짓지 못한 농가도 있다"고 화훼농가들이 겪는 어려움을 전했다.화훼 이외에 다른 작물은 아직 이렇다 할 피해가 보고되지 않고 있지만, 폭염이 길어지면 상황이 달라질 수 있다는 우려도 나오고 있다.김선희 작물환경팀장은 "폭염이 8월 중·하순까지 이어지면 생육이 지연되거나 더 안 좋아지는 경우가 생길 수 있다"며 "비가 많이 오지 않은 상태라 전체적인 수확량 감소가 예상되는데 아직 피해가 뚜렷하게 드러난 상황은 아니어서 예의주시하고 있다"고 말했다.연일 섭씨 35도를 웃는 무더위가 이어지는 가운데, 폭염과 경기 침체라는 이중고를 겪고 있는 지역 화훼농가에 대한 실질적인 지원 대책이 절실해 보인다.