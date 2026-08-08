폭염 대책, 조상들은 겨울부터 준비했다

덧붙이는 글 | 우리는 수천 년 동안 더운 여름과 추운 겨울을 겪으며 살아왔다. 그 과정에서 계절의 변화를 견디고 자연을 이용하는 나름의 문화와 기술, 생활의 지혜를 만들어 왔다. 겨울의 얼음을 저장해 여름에 사용했던 빙고도 그 가운데 하나다. 기후위기 대책이라고 하면 우리는 흔히 선진국의 새로운 기술과 정책부터 찾는다. 물론 다른 나라의 좋은 기술과 경험은 배워야 한다. 그러나 그보다 먼저 우리가 살아온 지역의 기후와 자연조건 속에서 선조들이 어떤 방법으로 적응해 왔는지를 찾아볼 필요가 있다. 몬순기후에서 오랫동안 살아온 우리의 경험과 지혜 가운데에는 오늘날의 첨단기술과 결합해 새롭게 활용할 수 있는 것들이 적지 않을 것이다. 남의 해답을 따라가기 전에 우리 땅에서 만들어진 지혜부터 다시 찾아보자. 그것이 우리에게 맞는 기후위기 적응의 출발점일 수 있다.



※ 역사 기록은 <삼국사기>의 얼음 저장 및 빙고 관련 기록, <경국대전> 「예전」의 반빙(頒氷) 기록과 국가유산 관련 자료 등을 참고했다.