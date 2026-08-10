'돌려차기 사건' 피해자가 반박한 '오마이뉴스' 기고, 논쟁 발생 이유

▲4일 국회 의원회관에서 한동훈 의원 주최로 열린 긴급간담회 부산 돌려차기 피해자 김진주와 함께 말한다 '보완수사 금지 지옥문이 열렸다'에 참석한 피해자 김진주씨가 영상을 시청하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기